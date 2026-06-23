Как изменится фракция КПРФ в Госдуме

Решение не баллотироваться в девятый созыв у Удальцовой и Филатовой совпало с позицией партии, сообщили обе «Ведомостям». По словам Удальцовой, ей поступают «разные предложения» о трудоустройстве, но она пока еще не определилась. «При партии я остаюсь. Я не член партии, но мы многолетние союзники, с партией я не собираюсь прощаться», – добавила член фракции КПРФ. Филатова пообещала сообщить о дальнейших планах позже.