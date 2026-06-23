Как изменится фракция КПРФ в Госдуме

Как изменится фракция КПРФ в ГосдумеНесколько известных коммунистов не попали в предвыборный список партии
На предвыборном съезде 20 июня КПРФ не выдвинула в Госдуму девятого созыва нескольких известных депутатов, включая Петра Аммосова (Якутия), Николая Езерского (Свердловская обл., Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО), Роберта Кочиева (Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня), Анастасию Удальцову (Москва) и Ирину Филатову (Марий Эл, Мордовия и Чувашия), а также Сергея Шаргунова (шел в федеральной части списка в 2021 г.), обратили внимание «Ведомости». Это шесть из 56 членов партийной фракции в нижней палате.
Якутия была одним из двух регионов наряду с Хакасией, где в праймериз КПРФ по отбору кандидатов в депутаты (компартия впервые проводила их в этом году, проект получил название «Народный кандидат») участвовало более одного кандидата. Помимо Аммосова на них заявился секретарь якутского рескома, первый секретарь якутского горкома Айаан Васильев. Последнего коммунисты в итоге и выдвинули кандидатом по Якутскому одномандатному округу.
Телефон Аммосова был отключен. Васильев «намного ярче» отработал «Народного кандидата» и получил один из лучших результатов среди коллег, поэтому КПРФ решила выдвинуть в Думу именно его, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Езерский, по его словам, будет баллотироваться в заксобрание Свердловской области (пойдет вторым номером по списку после первого секретаря обкома Александра Ивачева). Последний также возглавил региональную группу (Республика Коми, Архангельская и Свердловская области, ХМАО) на выборах в Госдуму.
Решение не баллотироваться в девятый созыв у Удальцовой и Филатовой совпало с позицией партии, сообщили обе «Ведомостям». По словам Удальцовой, ей поступают «разные предложения» о трудоустройстве, но она пока еще не определилась. «При партии я остаюсь. Я не член партии, но мы многолетние союзники, с партией я не собираюсь прощаться», – добавила член фракции КПРФ. Филатова пообещала сообщить о дальнейших планах позже.
Удальцова – бывшая жена координатора «Левого фронта», политика Сергея Удальцова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Супруги развелись 10 января 2024 г., а на следующий день Удальцов был задержан по уголовному делу об оправдании терроризма. В декабре 2025 г. суд приговорил его к шести годам строгого режима, своей вины политик не признал. Анастасии Удальцовой в 2022 г. достался мандат Валерия Рашкина, с которого Дума досрочно сложила полномочия из-за приговора по уголовному делу об убийстве лосихи. Удальцова работала его помощницей.
Филатова в 2011–2018 гг. была помощницей Афонина, в 2018–2021 гг. – советником главы фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова по юридическим вопросам.
Удальцова давно охладела к публичной политике, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Аммосова и Филатову он назвал «сильными» депутатами. Шаргунов тоже потерял интерес к парламентской карьере, поэтому, скорее всего, не будет переизбираться, писали «Ведомости» в декабре 2025 г.
Еще часть членов фракции компартии получила заведомо непроходные места в партсписке. Например, Ренат Сулейманов стал пятым в региональной группе по Кемеровской и Новосибирской областям. Он также выдвинут в Центральном одномандатном округе Новосибирской области. В восьмом созыве от этого округа избран единоросс Дмитрий Савельев. Он победил на праймериз «Единой России» (ЕР) и, скорее всего, будет выдвинут на партийном съезде.
Третье место в региональной группе по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Мурманской областям и Карелии занял член фракции КПРФ Сергей Пантелеев. Представитель сыктывкарского одномандатного округа Олег Михайлов получил второе место в региональной группе по Республике Коми, Архангельской, Свердловской областям и ХМАО. Он также выдвинут в своем округе (ЕР выставит против Михайлова участника специальной военной операции Героя России Станислава Кочева).
Часть членов фракции сменила субъект выдвижения. Избранный от Москвы секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов возглавил региональную группу по Белгородской и Воронежской областям. Анжелика Глазкова, представляющая в восьмом созыве региональную группу республик Алтай, Тува и Алтайского края, будет баллотироваться от новых регионов и Крыма с Севастополем. В алтайскую группу коммунисты включили Сахалин, ее возглавила член фракции КПРФ Мария Прусакова. В восьмом созыве она представляет ликвидированный в 2025 г. рубцовский избирательный округ Алтайского края.
Афонин назвал происходящее «спокойной ротацией». «У нас всегда кто-то идет, кто-то не выдвигается. <...> Все [невыдвинутые] в разной степени остаются на связи с партией», – сказал он «Ведомостям».