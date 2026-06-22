Коммунисты оставили интригу в своем списке

Коммунисты оставили интригу в своем спискеКПРФ первой из партий представила кандидатов в депутаты Госдумы
Предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Госдумы коммунисты утверждали на втором этапе XIX съезда КПРФ в подмосковном доме отдыха «Снегири». Первый прошел почти год назад, в июле 2025 г. Тогда партия определилась с руководством на ближайшие четыре года и уверенно переизбрала председателя ЦК Геннадия Зюганова и пятерых его заместителей. Как оказалось, это был спойлер второго этапа – в головную часть списка, как и в 2021 г., попали все шестеро. И в целом с ним экспериментировать не стали. Подробно об этом «Ведомости» писали накануне съезда – 18 и 19 июня.
Перед началом официальной части руководители КПРФ во главе с Зюгановым обошли выставку достижений региональных отделений. По периметру дома отдыха были выставлены красные палатки – по одной на каждый федеральный округ – с партийными газетами, агитационными материалами и т. д. Зюганов начал обход с сибирских товарищей. От них докладывал бывший мэр Новосибирска, первый секретарь обкома Анатолий Локоть. Он рассказал о прошедшем съезде народных депутатов Сибири от КПРФ, где обсуждали законодательные инициативы, и удостоился продолжительной похвалы от председателя ЦК. Позже Зюганов отметил работу новосибирца и в своем докладе.
На съезде, о котором говорил Локоть, кстати, выступал бывший полпред президента в СФО, экс-губернатор двух регионов (Новосибирской области и Красноярского края) Виктор Толоконский. Но в списки кандидатов от партии он не попал.
Пока Зюганов обходил палатки, коммунисты обменивались новостями из регионов, обнимались и фотографировались, в том числе с комсомольцами. Многие из них пытались поймать для совместных селфи секретаря саратовского обкома, популярного видеоблогера (2,04 млн подписчиков на YouTube) Николая Бондаренко. На выборах в Госдуму он возглавит региональную группу, объединяющую Удмуртию и Пермский край.
В перерывах между селфи коммунист сообщил «Ведомостям», что он (и его однопартийцы) оценивает шансы на избрание по списку от этих субъектов как более высокие, чем в Саратовской области. В 2021 г. Бондаренко участвовал в выборах в Госдуму в родном регионе, но в Балашовском округе проиграл единороссу Андрею Воробьеву. По соседнему Саратовскому округу КПРФ его тогда выдвигать не стала из-за «низких шансов» победить спикера Госдумы Вячеслава Володина.
У более опытного поколения коммунистов популярностью для совместных фото пользовался директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. В 2021 г. он был вычеркнут из списка Центризбиркомом, так как Генпрокуратура нашла у политика иностранные активы. В 2026 г. КПРФ не стала выдвигать Грудинина. «Я поражен в правах», – пояснил он «Ведомостям». При этом экс-кандидат в президенты, набравший в 2018 г. 11,77% голосов, может стать доверенным лицом партии и агитировать за нее, сообщил по итогам съезда первый зампред ЦК Юрий Афонин.
В зале, где проходил съезд, Грудинин занял место в почетном первом ряду президиума рядом с Зюгановым и его заместителями по партии – Афониным, Иваном Мельниковым, Владимиром Кашиным, Дмитрием Новиковым и Леонидом Калашниковым. По левую руку от Грудинина сидела депутат Госдумы Светлана Савицкая – первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. С 1995 г. она избирается в нижнюю палату от КПРФ, в 2021 г. шла в первой тройке списка. В этот раз Савицкую в федеральную часть не включили вовсе, она возглавит группу по Петербургу, Карелии, Ленинградской и Мурманской областям. В партии «шли дискуссии» о ее месте, рассказал источник, близкий к КПРФ.
Перед программным докладом Зюганова делегаты съезда почтили память 211 коммунистов, погибших в спецоперации. После этого председатель ЦК вручил партбилеты нескольким десяткам новых членов партии – среди них преобладали молодые лица, часть составляли военные. Конфликт на Украине лидер КПРФ упоминал на протяжении всего выступления на съезде. Он подчеркивал, что программа партии направлена на достижение победы во всех смыслах – военном, политическом, идеологическом. «Нам нужна реальная власть, чтобы проводить политику победы. Строить экономику победы. Формировать бюджет победы», – заявил коммунист.
Зюганов напомнил, что в своей программе КПРФ сформулировала 10 шагов «от выживания к развитию и справедливости». Среди них национализация стратегических отраслей, повышение налогового бремени для богатых и снижение его для бедных, отмена ограничений в интернете и т. д. Ряд законопроектов по этим темам «уже готовы» и могут быть приняты очень быстро, подчеркнул он.
Программу КПРФ поддержали 15,5 млн человек, участвовавших в так называемом народном референдуме, и это весомая заявка на победу на выборах в Госдуму, сообщил Зюганов. Он упомянул многих из команды партии, в том числе руководителей образцовых «народных» предприятий, опыт которых можно масштабировать на всю страну, – Грудинина и депутата Госдумы Сергея Казанкова (Марий-Эл). Выступали после Зюганова и другие руководители, сидевшие в президиуме съезда, в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов.
А обсуждение списков кандидатов продолжилось в закрытом от СМИ режиме. Некоторые опрошенные «Ведомостями» участники съезда не исключали, что сюрпризы возможны, но, судя по результатам голосования делегатов съезда, обошлось без них. Помимо федеральной части сформированы 36 региональных групп (возможный минимум – 35), всего в список КПРФ вошли 336 человек. Также будут закрыты все 225 одномандатных округов. Средний возраст кандидатов – 50 лет, рассказал по итогам съезда Афонин, среди них 21 участник спецоперации.
Как и сообщали источники «Ведомостей», первую тройку составили 81-летний Зюганов, 38-летний Коновалов и 49-летний Афонин (вместо Зюганов – Савицкая – Афонин в 2021 г.). В КПРФ «грамотное сочетание» молодости, опыта и мудрости, заявил «Ведомостям» дважды кандидат в президенты Николай Харитонов. Описывая первую тройку, он отметил, что Зюганов прошел становление партии и все попытки переворотов, Коновалов дважды выигрывал выборы губернатора и люди ему доверяют, а Афонин «доказал свои возможности» – и человеческие, и как руководитель. «Если бы в свое время в КПСС <...> освежались, обновлялись бы, плавная была бы передача руководства, может быть, не потеряли бы Советский Союз», – заметил Харитонов.
Федеральная часть списка состоит из 15 человек, и из них лишь Коновалов не является депутатом Госдумы. Остальные – опытные партийные функционеры: Новиков, Мельников, Кашин, Харитонов, Калашников, координатор фракции Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный. Все они были в «пятнашке» и в 2021 г. В этот раз в головную часть включены также секретарь ЦК Мария Дробот, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий и председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Коновалов заменил в федеральной части другого красного губернатора – главу Орловской области Андрея Клычкова, тот возглавит список по Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областям. Второе место в нем займет председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванов. Всего у компартии три губернатора – есть еще глава Ульяновской области Алексей Русских. Он в «Снегири» не приехал. В дни съезда в Ульяновской области работал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В думские списки КПРФ Русских также не включен.
Включение Коновалова в тройку спровоцировало обсуждения, оставит ли он в сентябре регион ради депутатского мандата. Сам он сказал «Ведомостям», что если так случится, то это будет «решение товарищей». Два источника, близких к КПРФ, сомневаются, что Коновалов перейдет в Госдуму. Партии нет смысла терять для этого регион, говорят они. Но не исключен другой вариант: губернатор может в перспективе оставить субъект ради должности в федеральных структурах, добавляют собеседники.
Из известных коммунистов в федеральную часть списка помимо Савицкой не вошла, например, глава комитета по защите семьи Нина Останина. Как и в 2021 г., она возглавит группу по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям. А единственную женскую позицию в «пятнашке» заняла Дробот, избиравшаяся в прошлый раз от регионального списка. Локоть станет первым номером по Новосибирской и Кемеровской областям. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, избиравшийся от Москвы, переедет в тергруппу в составе Воронежской и Белгородской областей. От нее в 2021 г. избирался Гаврилов.
Один из региональных лидеров, кто скорее выиграл от утвержденного варианта списка, – депутат Госдумы, первый секретарь алтайского крайкома Мария Прусакова. Рубцовский одномандатный округ, от которого она избиралась в нынешний созыв, был упразднен при перенарезке ЦИК в 2025 г. В этом году коммунистка планирует баллотироваться по Славгородскому округу против вице-спикера заксобрания Дениса Голобородько. Одновременно она включена в список. И он оказался усилен дополнительным регионом. К Алтайскому краю, Республике Алтай и Туве в региональную группу добавлена Сахалинская область (ранее была среди регионов, с которыми работал депутат Алексей Корниенко). Это увеличивает шансы на прохождение Прусаковой после претензий к алтайским коммунистам со стороны правоохранительных органов.
Переговоры по местам в списке шли очень долго, иногда вплоть до пленума ЦК 19 июня, а отказы включить в «пятнашку» вызывали разочарование, отмечает один из собеседников «Ведомостей». Для кандидатов это гарантии прохождения в Госдуму, говорит он. У КПРФ очень большая федеральная часть списка, с одной стороны, это должно мотивировать регионы больше работать на результат партии, а с другой – ставит их в зависимость от итогового уровня поддержки. Чем он меньше, тем меньше шансов у первых номеров региональных групп получить мандат.