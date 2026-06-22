Коммунисты оставили интригу в своем списке

Предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Госдумы коммунисты утверждали на втором этапе XIX съезда КПРФ в подмосковном доме отдыха «Снегири». Первый прошел почти год назад, в июле 2025 г. Тогда партия определилась с руководством на ближайшие четыре года и уверенно переизбрала председателя ЦК Геннадия Зюганова и пятерых его заместителей. Как оказалось, это был спойлер второго этапа – в головную часть списка, как и в 2021 г., попали все шестеро. И в целом с ним экспериментировать не стали. Подробно об этом «Ведомости» писали накануне съезда – 18 и 19 июня.