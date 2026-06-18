Зюганов, Коновалов, Афонин – первая тройка предвыборного списка КПРФ

Коновалов станет новичком в общефедеральной части списка КПРФ и в такой крупной кампании в целом. Региональный политик в 2018 г., едва возглавив реском КПРФ, пошел на выборы губернатора региона и был избран во втором туре. Это был тяжелый для власти год. Тогда же избрался главой Хабаровского края Сергей Фургал от ЛДПР (в 2020 г. арестован), а Владимирской области – Владимир Сипягин из той же партии (в 2021 г. избрался в Госдуму).