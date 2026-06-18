Зюганов, Коновалов, Афонин – первая тройка предвыборного списка КПРФ

Зюганов, Коновалов, Афонин – первая тройка предвыборного списка КПРФПартия определилась, кто поведет ее на выборы в Госдуму 2026 года, говорят источники «Ведомостей»
КПРФ предварительно определилась, кто поведет партию на выборы в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к руководству Компартии. С высокой вероятностью, как и писали «Ведомости», в общефедеральную часть списка войдут 15 человек.
Первым номером будет бессменный председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы всех созывов, вслед за ним – глава Хакасии (с 2018 г.), первый секретарь республиканского обкома 38-летний Валентин Коновалов. Третьим будет первый заместитель Зюганова по ЦК КПРФ Юрий Афонин, последние годы занимающийся оргвопросами в партии.
Свежий кандидат
Коновалов станет новичком в общефедеральной части списка КПРФ и в такой крупной кампании в целом. Региональный политик в 2018 г., едва возглавив реском КПРФ, пошел на выборы губернатора региона и был избран во втором туре. Это был тяжелый для власти год. Тогда же избрался главой Хабаровского края Сергей Фургал от ЛДПР (в 2020 г. арестован), а Владимирской области – Владимир Сипягин из той же партии (в 2021 г. избрался в Госдуму).
В 2023 г. Коновалов вновь выиграл губернаторские выборы, несмотря на федеральное внимание к региону. Его конкурент, единоросс Сергей Сокол, снялся с выборов незадолго до дня голосования, сославшись на проблемы со здоровьем. Источники объясняли это разным уровнем рейтингов.
Близкий к КПРФ собеседник обращает внимание, что глава Хакасии смог избраться, несмотря на иные намерения власти, и удержаться в своем кресле. Коновалов сохраняет оппозиционность, при этом обладает поддержкой в регионе, говорит он. Продолжит коммунист работу на текущем месте или перейдет на федеральный уровень, в партии пока не говорят.
У Коновалова образ политика, способного к выживанию вопреки всему, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Понятный подход
В целом же подход к формированию общефедеральной части списка будет «достаточно консервативный», говорят источники «Ведомостей», близкие к руководству партии. То есть будет много тех, кто традиционно идет в этой части списка, в том числе партийных руководителей и знаковых для КПРФ лиц, поясняет собеседник.
Но будут и изменения. В 2021 г. сразу вслед за Зюгановым шли в списке вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая и директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. В 2018 г. он баллотировался от КПРФ в президенты и занял второе место с 11,77% голосов.
Тогда ЦИК снял Грудинина с думских выборов, и в этой части списка осталось 14 человек. На этот раз, по сведениям «Ведомостей», он на выборы в качестве кандидата скорее не пойдет. Есть риск, что как кандидата его не зарегистрируют вновь, но обсуждаются иные варианты поддержки партии.
Могут быть и другие точечные замены в общефедеральной части списка КПРФ. К примеру, среди кандидатов не стоит ждать писателя Сергея Шаргунова.
Что ждать от списка
Съезд КПРФ, который окончательно утвердит кандидатов, пройдет в субботу, 20 июня. Изменения в списке, в том числе по инициативе лидера партии, могут произойти в любой момент до голосования, оговариваются источники «Ведомостей».
В партии считают, что с текущим составом кандидатов и развитием повестки в стране можно рассчитывать на «достойный результат». В 2021 г. партия набрала 18,9% голосов.
Многое зависит от того, к кому перейдут протестные голоса, отмечает один из коммунистов. В интервью «Ведомостям» Зюганов говорил, что конкурентом КПРФ остается «Единая Россия» и он хочет, чтобы «грамотные люди не перетекали к тем, кто, по сути, ничем не отличается от партии власти».