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Зюганов, Коновалов, Афонин – первая тройка предвыборного списка КПРФ

Партия определилась, кто поведет ее на выборы в Госдуму 2026 года, говорят источники «Ведомостей»
Максим Иванов
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

КПРФ предварительно определилась, кто поведет партию на выборы в Госдуму. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к руководству Компартии. С высокой вероятностью, как и писали «Ведомости», в общефедеральную часть списка войдут 15 человек.

Первым номером будет бессменный председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы всех созывов, вслед за ним – глава Хакасии (с 2018 г.), первый секретарь республиканского обкома 38-летний Валентин Коновалов. Третьим будет первый заместитель Зюганова по ЦК КПРФ Юрий Афонин, последние годы занимающийся оргвопросами в партии.

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Коновалов станет новичком в общефедеральной части списка КПРФ и в такой крупной кампании в целом. Региональный политик в 2018 г., едва возглавив реском КПРФ, пошел на выборы губернатора региона и был избран во втором туре. Это был тяжелый для власти год. Тогда же избрался главой Хабаровского края Сергей Фургал от ЛДПР (в 2020 г. арестован), а Владимирской области – Владимир Сипягин из той же партии (в 2021 г. избрался в Госдуму).

В 2023 г. Коновалов вновь выиграл губернаторские выборы, несмотря на федеральное внимание к региону. Его конкурент, единоросс Сергей Сокол, снялся с выборов незадолго до дня голосования, сославшись на проблемы со здоровьем. Источники объясняли это разным уровнем рейтингов.

Близкий к КПРФ собеседник обращает внимание, что глава Хакасии смог избраться, несмотря на иные намерения власти, и удержаться в своем кресле. Коновалов сохраняет оппозиционность, при этом обладает поддержкой в регионе, говорит он. Продолжит коммунист работу на текущем месте или перейдет на федеральный уровень, в партии пока не говорят.

У Коновалова образ политика, способного к выживанию вопреки всему, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Понятный подход

В целом же подход к формированию общефедеральной части списка будет «достаточно консервативный», говорят источники «Ведомостей», близкие к руководству партии. То есть будет много тех, кто традиционно идет в этой части списка, в том числе партийных руководителей и знаковых для КПРФ лиц, поясняет собеседник.

Но будут и изменения. В 2021 г. сразу вслед за Зюгановым шли в списке вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая и директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. В 2018 г. он баллотировался от КПРФ в президенты и занял второе место с 11,77% голосов.

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Тогда ЦИК снял Грудинина с думских выборов, и в этой части списка осталось 14 человек. На этот раз, по сведениям «Ведомостей», он на выборы в качестве кандидата скорее не пойдет. Есть риск, что как кандидата его не зарегистрируют вновь, но обсуждаются иные варианты поддержки партии.

Могут быть и другие точечные замены в общефедеральной части списка КПРФ. К примеру, среди кандидатов не стоит ждать писателя Сергея Шаргунова.

Что ждать от списка

Съезд КПРФ, который окончательно утвердит кандидатов, пройдет в субботу, 20 июня. Изменения в списке, в том числе по инициативе лидера партии, могут произойти в любой момент до голосования, оговариваются источники «Ведомостей».

В партии считают, что с текущим составом кандидатов и развитием повестки в стране можно рассчитывать на «достойный результат». В 2021 г. партия набрала 18,9% голосов.

Многое зависит от того, к кому перейдут протестные голоса, отмечает один из коммунистов. В интервью «Ведомостям» Зюганов говорил, что конкурентом КПРФ остается «Единая Россия» и он хочет, чтобы «грамотные люди не перетекали к тем, кто, по сути, ничем не отличается от партии власти».

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