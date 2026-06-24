Как скандал со словами Зюганова о вкладах может повлиять на кампанию КПРФ

Как скандал со словами Зюганова о вкладах может повлиять на кампанию КПРФРазбираться с его последствиями пришлось на пленарном заседании Госдумы
Скандал вокруг выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова на втором этапе XIX съезда компартии 20 июня стал одним из первых заметных сюжетов стартовавшей думской кампании. Его высказывание о банковских вкладах уже несколько дней не уходит из информационной повестки.
Оправдания и извинения
Размытая формулировка породила пространство для интерпретаций, и опубликованная «Ведомостями» в день съезда новость с заголовком «Зюганов: лежащие в банках деньги должны начать работать на экономику РФ» к понедельнику стала цитироваться в СМИ и Telegram-каналах так, будто вождь коммунистов призвал изъять депозиты россиян.
Пришлось объяснять. 22 июня на сайте КПРФ вышло опровержение с заголовком: «Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не призывал к изъятию вкладов граждан». В качестве подтверждения в пресс-релизе приводилась его цитата со съезда: «В банках лежат 67 трлн руб. граждан и 63 трлн – предприятий. В сумме – 130 трлн. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!»
По мнению пресс-службы КПРФ, из приведенной цитаты очевидно, что ни о каком изъятии вкладов речь не идет. В партии посчитали, что публикации об этом направлены против коммунистов, а «представители крупного капитала не заинтересованы в том, чтобы голос народа был услышан, и готовы использовать даже откровенную ложь ради сохранения собственных прибылей».
В новости «Ведомостей», ставшей первоисточником для публикаций об изъятии вкладов, приводилась другая, более точная цитата, которую легко сверить с видеозаписью выступления Зюганова (опубликована на сайте КПРФ). 67 трлн, лежащих в банках, лидер компартии назвал «вашими» деньгами, а слова «безобразие» вовсе не произносил. «Ну спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил одним указом. Решил бы, в условиях войны имеет полное право», – добавил Зюганов.
Реакция не заставила себя долго ждать. Изъятие денег с вкладов в беседе с RTVI назвал «бредом» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). По его словам, в этом не заинтересованы ни правительство, ни бизнес. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на предвыборном съезде партии 23 июня обвинил Зюганова в хайпе и манипуляциях над «нашими гражданами, нашими избирателями».
Тема с возможным изъятием денег с банковских вкладов получила свое продолжение и на закрытой части пленарного заседания Госдумы 23 июня. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитал Аксакова за критику Зюганова: нельзя критиковать руководителей фракций, сообщили собеседники «Ведомостей» в Думе. Справоросс извинился за комментарий, но добавил, что бред надо называть бредом.
При этом он уточнил, что при оценке руководствовался тем, как выступление Зюганова интерпретировали СМИ, отмечает еще один источник. Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил реплику Аксакова показать по телевидению, но Володин эту идею не поддержал.
«Абсолютно грязная фейковая информация» была запущена политтехнологами, считает пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Сегодня на заседании [Госдумы Аксаков] извинился. Инцидент исчерпан», – сказал он «Ведомостям».
Добавили тревоги
Оправдание всегда плохо для политика с имиджевой точки зрения, говорит политолог Алексей Макаркин. По его мнению, эту тему «по максимуму используют» соперники КПРФ на выборах. «Люди находятся и без того в сложном психологическом состоянии. Плюс есть воспоминания о Советском Союзе, когда вклады сгорели», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Все избиратели от КПРФ не разбегутся», но задача на выборах сильно осложнится, полагает Макаркин. Для власти слова Зюганова прозвучали несвоевременно на фоне бензинового кризиса (в ряде регионов введены ограничения на продажу горючего из-за дефицита) и добавили масла в огонь, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но в Зюганове обыватели все же не видят представителя власти», – отметил он.
По мнению главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, сказанное Зюгановым – «вполне логичная позиция, учитывая тот факт, что компартия все-таки ориентирована на малообеспеченных и, соответственно, тех людей, у которых у самих вкладов нет». «Но я думаю, что это, во-первых, не будет отбито коммунистами, это уже прилипнет как ярлык. И чем больше они будут объяснять, что имелось в виду не то самое, тем больше они будут увеличивать вирусность этой истории», – сказал политолог «Ведомостям».
В подготовке материала участвовала Юлия Малева