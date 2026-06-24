Как скандал со словами Зюганова о вкладах может повлиять на кампанию КПРФ

По мнению главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, сказанное Зюгановым – «вполне логичная позиция, учитывая тот факт, что компартия все-таки ориентирована на малообеспеченных и, соответственно, тех людей, у которых у самих вкладов нет». «Но я думаю, что это, во-первых, не будет отбито коммунистами, это уже прилипнет как ярлык. И чем больше они будут объяснять, что имелось в виду не то самое, тем больше они будут увеличивать вирусность этой истории», – сказал политолог «Ведомостям».