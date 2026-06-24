О чем говорил Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026

О чем говорил Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026Международное право, западные элиты, колониализм, Зеленский и военные базы
На пленарном заседании Петербургского международного юридического форума зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кризисе международного права, необходимости признать колониализм преступлением против человечности и готовности России добиваться международного равноправия. Он также высказался о конфликте на Украине, статусе Владимира Зеленского и планах Москвы подать иск против стран Прибалтики. «Ведомости» собрали основные его заявления.
О международном праве и колониализме
С начала 2026 г., по словам Медведева, цивилизация столкнулась с серьезными вызовами в сфере международного права. Эти процессы, отметил он, стали проверкой не только для самой правовой системы, но и для юристов, «которые верны профессиональному долгу».
Медведев заявил о необходимости закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности.
По его мнению, современный кризис международно-правовых институтов связан с попытками превратить международное право в привилегию «для узкого круга избранных». Зампред Совбеза РФ указал, что западные страны активно продвигали эту концепцию на протяжении десятилетий. Также, по его словам, Запад пытается размыть фундаментальные основы международного права и разрушить его целостность. Этот процесс, по его словам, особенно активизировался после распада СССР.
О Западе и международном равноправии
Медведев заявил, что западные элиты продолжают придерживаться идей расового и национального превосходства.
«Читая великие строки Устава ООН, не стоит питать иллюзий. Красивый текст не смог за десятилетия вытравить из мышления западных элит идеи расового и национального превосходства», – сказал он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия готова к решительной борьбе за подлинное международное равноправие и полный отказ от неоколониальных практик.
По словам Медведева, Россия в ближайшее время подаст жалобу в суд ООН против стран Прибалтики в связи с ущемлением прав русскоязычного населения.
Об Украине и киевском режиме
Медведев заявил, что западные страны сделали все возможное, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался как можно дольше.
По его словам, Киев за значительные средства фактически предоставляет свою территорию внешним силам в качестве военного плацдарма.
Говоря о взаимодействии с украинскими властями, Медведев отметил, что «нет смысла говорить с вассалом», а переговоры следует вести с его «сюзереном».
Он также заявил, что Россия будет вести регистр преступлений киевского режима и недружественных государств.
По оценке Медведева, война остается для киевского режима единственным способом сохранения власти. «Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Медведев рассказал, что истечение президентских полномочий Владимира Зеленского лишает его иммунитетов. «Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли», – сказал он.
Про западные военные базы
По словам Медведева, размещение западных военных баз на территории других государств стало одним из факторов, подрывающих систему коллективной безопасности и суверенитет стран. «Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность», – отметил он.
В качестве примера Медведев привел ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, недавний конфликт показал, что иностранные военные базы не обеспечивают безопасность государствам, на территории которых они размещены. «Наоборот, делают их целями встречных военных атак», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.