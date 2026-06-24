О чем говорил Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026

По его мнению, современный кризис международно-правовых институтов связан с попытками превратить международное право в привилегию «для узкого круга избранных». Зампред Совбеза РФ указал, что западные страны активно продвигали эту концепцию на протяжении десятилетий. Также, по его словам, Запад пытается размыть фундаментальные основы международного права и разрушить его целостность. Этот процесс, по его словам, особенно активизировался после распада СССР.