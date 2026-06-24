Медведев: Запад размывает основы международного права
Запад предпринимал последовательные усилия, направленные на размывание основ международного права и разрушение его системной целостности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ-2026.
«Особенно активно – и это печально признать – этот процесс пошел после распада Советского Союза», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном форуме «Примаковские чтения» заявил, что в международной политике больше не действуют принципы свободы, равенства и братства. По словам представителя Кремля, мировая политическая система переживает серьезные изменения, хотя часть участников международных отношений придерживается противоположной точки зрения.
23 июня помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» сказал, что борьба между формирующимся многополярным мироустройством и западной моделью международных отношений, основанной на собственных правилах, будет нарастать.