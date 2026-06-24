24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном форуме «Примаковские чтения» заявил, что в международной политике больше не действуют принципы свободы, равенства и братства. По словам представителя Кремля, мировая политическая система переживает серьезные изменения, хотя часть участников международных отношений придерживается противоположной точки зрения.