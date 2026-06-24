Песков заявил о кризисе принципов в международных отношениях
В международной политике больше не действуют принципы свободы, равенства и братства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном форуме «Примаковские чтения».
По словам представителя Кремля, мировая политическая система переживает серьезные изменения, хотя часть участников международных отношений придерживаются противоположной точки зрения.
«Они считают, что на основе формулировок "мир через силу", "правила вместо права", "гегемония вместо плюрализма" и, произнося фразу «I'm your boss today», можно все оставить, и нужно все оставить, как есть», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что такую позицию нельзя игнорировать из-за ее значительного влияния на мировую экономику.
17 июня президент США Дональд Трамп при входе на встречу лидеров стран «большой семерки» (G7) в шутку назвал себя боссом. По данным издания Bloomberg, Трамп пришел на встречу, когда почти все остальные лидеры были там. Министр финансов США Скотт Бессент, как пишет Bloomberg, придерживал кресло для главы Белого дома. Трамп сказал, что глава американского ведомства может остаться на встрече, если хочет.