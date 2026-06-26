Дональд Трамп лишил американцев жилья за «честные» выборы

По этой же логике предотвращения вбросов SAVE America Act требует предъявления доказательств американского гражданства при регистрации для участия в голосовании. При этом голосование неграждан в США действительно запрещено законом с 1996 г. Случаи его нарушений были, но не имели массового характера. Нет и доказательств того, что голоса неграждан оказывают влияние на итог выборов. И если для регистрации в разных штатах требуют разные документы, то при самом голосовании в 15 из 50 штатов не требуют никаких документов. Но согласно данным по местным и федеральным выборам, доступным в таких штатах, это не приводило к серьезным нарушениям, которые могли бы влиять на итоговый результат голосования. Например, в Пенсильвании не нужно ничего предъявлять во время голосования. С 2000 по 2017 г. там было зафиксировано 544 случая голосования негражданином.