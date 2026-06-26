Дональд Трамп лишил американцев жилья за «честные» выборы

Дональд Трамп лишил американцев жилья за «честные» выборыОн заблокирует работу конгресса, чтобы протолкнуть избирательный закон
Президент США Дональд Трамп отменил церемонию подписания двухпартийного законопроекта об увеличении доступности жилья 21st Century ROAD to Housing Act до тех пор, пока конгресс не поддержит его законопроект о реформировании избирательной системы SAVE America Act. На своей странице в Truth Social в ночь на 25 июня Трамп назвал этот документ «крайне необходимым».
ROAD to Housing Act – первый за несколько десятилетий двухпартийный законопроект, направленный на решение проблем с доступностью жилья. Он включает условия, ускоряющие процесс проверки проектов строительства на соответствие разного рода стандартам, предоставление кредитов и финансирования для новых строек. Например, определенным банкам разрешат больше инвестировать в доступное жилье. Значительная часть документа направлена на увеличение предложения на рынке жилья. Но в нем также учитываются проблемы спроса. Для их решения, например, предлагается создание программы дешевых ипотечных сделок, а также льготных вариантов для ветеранов вооруженных сил. Законопроект также ограничит количество домов, которыми могут владеть крупные институциональные инвесторы, и потребует от них сообщать, сколько таких объектов им принадлежит.
Если Трамп не подпишет уже одобренный законопроект в течение 10 дней, он автоматически станет законом. Но если в течение этих же 10 дней конгресс приостановит работу (например, уйдет на каникулы), то это будет аналогом реального президентского вето. В этом случае депутаты не смогут обойти такое «вето» и весь процесс утверждения законопроекта придется начать сначала. До проблем с этим законопроектом предполагалось, что палата представителей уйдет на каникулы 2 июля, а сенат – 29 июня.
Как пишет портал Axios, даже однопартийцы президента – республиканцы не ожидали от него таких действий, хотя еще в марте Трамп пригрозил игнорировать любой законопроект до тех пор, пока SAVE America Act не будет утвержден. Инициатива предусматривает стандартизацию избирательной системы штатов, в частности ужесточает требования к проверке личной информации избирателей, осложняет возможность голосовать по почте, предписывает штатам передать федеральным властям списки зарегистрированных избирателей. Многое из этого воспринимается противниками и критиками Трампа как попытка ограничения избирательных прав в отношении нелояльных избирателей.
Сам Трамп неоднократно говорил, что не даст повториться истории президентских выборов 2020 г., в ходе которых, по его словам, у него отняли победу, хотя доказательств подтасовок выборов предъявлено не было. Тогда гонку за президентское кресло выиграл Джо Байден (2021–2025). По этой причине, например, Трамп хочет ограничить голосование по почте. Хотя и в этом случае нет никаких доказательств, указывающих на то, что такое голосование сильно вредит или помогает одной из двух партий. В 2020 г. республиканцы меньше голосовали по почте, чем демократы, так как на протяжении нескольких месяцев Трамп убеждал людей проголосовать очно. При этом в 2024 г., в преддверии новых президентских выборов, Трамп, наоборот, призывал голосовать активнее и по почте.
Инициатива также направлена на стандартизацию процесса регистрации избирателей. Сейчас в разных штатах разные требования, но в большинстве случаев для регистрации нужно водительское удостоверение или удостоверение личности на уровне штата. В некоторых штатах в качестве документа можно предъявлять счет за коммунальные услуги.
По этой же логике предотвращения вбросов SAVE America Act требует предъявления доказательств американского гражданства при регистрации для участия в голосовании. При этом голосование неграждан в США действительно запрещено законом с 1996 г. Случаи его нарушений были, но не имели массового характера. Нет и доказательств того, что голоса неграждан оказывают влияние на итог выборов. И если для регистрации в разных штатах требуют разные документы, то при самом голосовании в 15 из 50 штатов не требуют никаких документов. Но согласно данным по местным и федеральным выборам, доступным в таких штатах, это не приводило к серьезным нарушениям, которые могли бы влиять на итоговый результат голосования. Например, в Пенсильвании не нужно ничего предъявлять во время голосования. С 2000 по 2017 г. там было зафиксировано 544 случая голосования негражданином.
В феврале палата представителей одобрила SAVE America Act (в старой редакции законопроект назывался SAVE Act, был утвержден палатой в 2025 г.). В начале июня республиканцы пытались проголосовать по этой инициативе в сенате, но, несмотря на свое большинство, безуспешно – четверо их однопартийцев выступили против Трампа вместе с демократами.
У Трампа сегодня меньше шансов продавить демократов, чем было в начале года, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По словам эксперта, отсутствие угрозы приостановки работы правительства дает демократам в конгрессе возможность тянуть время и использовать отказ Трампа поддержать законопроект о жилье против него же.