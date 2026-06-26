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Дональд Трамп лишил американцев жилья за «честные» выборы

Он заблокирует работу конгресса, чтобы протолкнуть избирательный закон
Роман Романов
Bonnie Cash / POOL / ТАСС
Bonnie Cash / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп отменил церемонию подписания двухпартийного законопроекта об увеличении доступности жилья 21st Century ROAD to Housing Act до тех пор, пока конгресс не поддержит его законопроект о реформировании избирательной системы SAVE America Act. На своей странице в Truth Social в ночь на 25 июня Трамп назвал этот документ «крайне необходимым».

ROAD to Housing Act – первый за несколько десятилетий двухпартийный законопроект, направленный на решение проблем с доступностью жилья. Он включает условия, ускоряющие процесс проверки проектов строительства на соответствие разного рода стандартам, предоставление кредитов и финансирования для новых строек. Например, определенным банкам разрешат больше инвестировать в доступное жилье. Значительная часть документа направлена на увеличение предложения на рынке жилья. Но в нем также учитываются проблемы спроса. Для их решения, например, предлагается создание программы дешевых ипотечных сделок, а также льготных вариантов для ветеранов вооруженных сил. Законопроект также ограничит количество домов, которыми могут владеть крупные институциональные инвесторы, и потребует от них сообщать, сколько таких объектов им принадлежит.

Если Трамп не подпишет уже одобренный законопроект в течение 10 дней, он автоматически станет законом. Но если в течение этих же 10 дней конгресс приостановит работу (например, уйдет на каникулы), то это будет аналогом реального президентского вето. В этом случае депутаты не смогут обойти такое «вето» и весь процесс утверждения законопроекта придется начать сначала. До проблем с этим законопроектом предполагалось, что палата представителей уйдет на каникулы 2 июля, а сенат – 29 июня.

Как пишет портал Axios, даже однопартийцы президента – республиканцы не ожидали от него таких действий, хотя еще в марте Трамп пригрозил игнорировать любой законопроект до тех пор, пока SAVE America Act не будет утвержден. Инициатива предусматривает стандартизацию избирательной системы штатов, в частности ужесточает требования к проверке личной информации избирателей, осложняет возможность голосовать по почте, предписывает штатам передать федеральным властям списки зарегистрированных избирателей. Многое из этого воспринимается противниками и критиками Трампа как попытка ограничения избирательных прав в отношении нелояльных избирателей.

Сам Трамп неоднократно говорил, что не даст повториться истории президентских выборов 2020 г., в ходе которых, по его словам, у него отняли победу, хотя доказательств подтасовок выборов предъявлено не было. Тогда гонку за президентское кресло выиграл Джо Байден (2021–2025). По этой причине, например, Трамп хочет ограничить голосование по почте. Хотя и в этом случае нет никаких доказательств, указывающих на то, что такое голосование сильно вредит или помогает одной из двух партий. В 2020 г. республиканцы меньше голосовали по почте, чем демократы, так как на протяжении нескольких месяцев Трамп убеждал людей проголосовать очно. При этом в 2024 г., в преддверии новых президентских выборов, Трамп, наоборот, призывал голосовать активнее и по почте.

Инициатива также направлена на стандартизацию процесса регистрации избирателей. Сейчас в разных штатах разные требования, но в большинстве случаев для регистрации нужно водительское удостоверение или удостоверение личности на уровне штата. В некоторых штатах в качестве документа можно предъявлять счет за коммунальные услуги.

По этой же логике предотвращения вбросов SAVE America Act требует предъявления доказательств американского гражданства при регистрации для участия в голосовании. При этом голосование неграждан в США действительно запрещено законом с 1996 г. Случаи его нарушений были, но не имели массового характера. Нет и доказательств того, что голоса неграждан оказывают влияние на итог выборов. И если для регистрации в разных штатах требуют разные документы, то при самом голосовании в 15 из 50 штатов не требуют никаких документов. Но согласно данным по местным и федеральным выборам, доступным в таких штатах, это не приводило к серьезным нарушениям, которые могли бы влиять на итоговый результат голосования. Например, в Пенсильвании не нужно ничего предъявлять во время голосования. С 2000 по 2017 г. там было зафиксировано 544 случая голосования негражданином.

В феврале палата представителей одобрила SAVE America Act (в старой редакции законопроект назывался SAVE Act, был утвержден палатой в 2025 г.). В начале июня республиканцы пытались проголосовать по этой инициативе в сенате, но, несмотря на свое большинство, безуспешно – четверо их однопартийцев выступили против Трампа вместе с демократами.

У Трампа сегодня меньше шансов продавить демократов, чем было в начале года, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По словам эксперта, отсутствие угрозы приостановки работы правительства дает демократам в конгрессе возможность тянуть время и использовать отказ Трампа поддержать законопроект о жилье против него же.

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