Верховный суд США ограничивает «наследие Трампа»

Серия постановлений, принятых верховным судом перед летними каникулами, посылает Трампу противоречивый сигнал, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. С одной стороны, полномочия президента расширяются, что следует из решения о наделении главы государства правом увольнять сотрудников автономных структур. С другой – члены коллегии верховного суда, в том числе консерваторы, очерчивают границы возможного и отказываются полностью потакать президенту. Об этом свидетельствует принятие постановления, которое, по сути, ограничивает маневры Трампа в отношении ФРС: просто так вмешиваться в дела этой структуры он не может, равно как и произвольно лишать полномочий сотрудников данного ведомства. «Наконец, Трампу не удалось добиться отмены голосования по почте: большинство судей ополчились против него, ясно обозначив пределы возможного для главы США. Все это говорит о том, что система противовесов в Америке работает и сохраняет свою функциональность. И даже идеологически партийная аффилиация отдельных судей не гарантирует Трампу лояльности, победы или легкой прогулки», – указывает Кошкин.