Верховный суд США ограничивает «наследие Трампа»Важные решения президента США не поддержаны судебной властью
В период с 29 по 30 июня верховный суд США принял несколько решений, напрямую влияющих на политическую, избирательную и иммиграционную системы страны. Эти решения были опубликованы в официальной картотеке инстанции и являются последними в ее нынешней сессии, которая заканчивается в июле.
В частности, верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа, лишающий детей (родившихся на территории США) нелегальных мигрантов и туристов гражданства. Суд уточнил, что содержание 14-й поправки прямо указывает: гражданами США являются все родившиеся в стране, кроме работающих на другие государства, т. е. кроме детей дипломатических работников.
Следует также уделить внимание делу, в рамках которого комитет республиканцев в сенате (NRSC) подал иск против американского центризбиркома (FEC) и победил. Сторонники республиканцев выступают против того, чтобы ограничивались суммы, которые партия тратит на рекламу своего кандидата при непосредственной координации с ним. Для кандидатов в сенат нынешнее ограничение находится в диапазоне от $130 600 до $4 млн (в зависимости от доли избирателей от общего числа населения), для абсолютного большинства кандидатов в палату – $65 300, для кандидатов в палату от штата с одним представителем – $130 600. Теперь эти лимиты отменены судом и партиям разрешили тратить сколько угодно средств на своих кандидатов. Ранее таких пределов финансирования не имели лишь так называемые комитеты политических действий, которые могли платить за рекламу кандидатов лишь независимо от них.
Кроме того, за день до этого, 29 июня, инстанция поддержала права штатов считать избирательные бюллетени, поступившие через некоторое время после дня голосования, при наличии на них марки об отправке в этот же день или ранее. Администрация, в свою очередь, пыталась запретить эту практику, так как видела в ней инструмент подтасовки результатов выборов на всех уровнях.
Судьи также выпустили два решения, одновременно ограничивающих и расширяющих полномочия президента по увольнению высокопоставленных госслужащих из независимых ведомств. Первое практически запретило Трампу увольнять члена совета правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Это теоретически обезопасило американский центробанк от попыток давления со стороны Белого дома. При этом второе решение подчеркивает неконституционный характер ограничения на увольнение членов Федеральной торговой комиссии (FTC). Это значит, что некоторые независимые агентства находятся под угрозой новых волн чисток. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил важность последнего решения, подчеркнув, что для него честь быть президентом, при котором оно могло быть принято. На этом фоне либеральный судья Соня Сотомайор обратила внимание, что король Англии не мог без согласия парламента уволить ключевых чиновников в колонии, но спустя 250 лет после американской революции президент получил власти больше, чем было у монарха.
Стоит учитывать, что в верховном суде сейчас большинство за консерваторами: шесть против трех. Из шести консервативных судей трое были номинированы Трампом в годы первого президентства (2016–2021). Тем не менее это не гарантировало решений в его пользу по всем вопросам.
Серия постановлений, принятых верховным судом перед летними каникулами, посылает Трампу противоречивый сигнал, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. С одной стороны, полномочия президента расширяются, что следует из решения о наделении главы государства правом увольнять сотрудников автономных структур. С другой – члены коллегии верховного суда, в том числе консерваторы, очерчивают границы возможного и отказываются полностью потакать президенту. Об этом свидетельствует принятие постановления, которое, по сути, ограничивает маневры Трампа в отношении ФРС: просто так вмешиваться в дела этой структуры он не может, равно как и произвольно лишать полномочий сотрудников данного ведомства. «Наконец, Трампу не удалось добиться отмены голосования по почте: большинство судей ополчились против него, ясно обозначив пределы возможного для главы США. Все это говорит о том, что система противовесов в Америке работает и сохраняет свою функциональность. И даже идеологически партийная аффилиация отдельных судей не гарантирует Трампу лояльности, победы или легкой прогулки», – указывает Кошкин.
Решение по ФРС – подтверждение традиции и здесь существующая независимость регулятора переиграла полномочия президента, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. При этом по Федеральной торговой комиссии суд пошел навстречу президенту. «Возможностей у президента проецировать влияние стало больше, но любые потенциальные служащие, которые станут объектами применения этого решения, могут все равно пойти в суды», – говорит Павлов. С голосованием по почте администрации хронически не везет, продолжает эксперт. Здесь была нужна агрессивная и системная ломка сложившихся порядков с первого дня президентства, но такая политика сталкивается с сильной оппозицией.