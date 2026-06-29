К чему приведет отказ властей США давать политубежище иностранцам

Эти два решения верховного суда не могут быть оспорены, однако они будут иметь значение лишь в узком круге ситуаций, отмечает Именнов. Научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных уточняет, что отменить или приостановить решение верховного суда нельзя без пересмотра самой инстанцией или без поддержки 2/3 обеих палат конгресса в отдельных случаях. Кроме того, есть еще одна возможность преодолеть сложившуюся ситуацию – отменить исполнительный указ президента, говорит Черных. «Будущий президент, особенно если это будет демократ, сможет своим указом сразу отменить указ Трампа. Потому что сам указ не является полноценным законом, так как не был утвержден конгрессом», – подчеркнула эксперт.