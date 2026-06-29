К чему приведет отказ властей США давать политубежище иностранцам

К чему приведет отказ властей США давать политубежище иностранцамАдминистрация Трампа считает ищущих убежище нахлебниками
О планах администрации прекратить прием иностранцев, просящих в США политическое убежище, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер на брифинге 26 июня, сообщил телеканал C-SPAN.
«Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», – сказал он. По его словам, Белый дом выработал договоренности перенаправлять просителей «в какую-то другую страну», назвав это решение «элегантным». Миллер подчеркнул, что просители убежища «с юго-востока», имея в виду Мексику и Гаити, «фальшивые» и на самом деле являются экономическими мигрантами.
Заявление Миллера про полностью закрытые двери США стоит воспринимать как политическое, а не буквальную отмену института убежища, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Администрация нацелена на максимальное ограничение возможностей как нелегальной, так и легальной иммиграции, говорит руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.
Но влияние администрации в данном вопросе усилилось в свете последних решений верховного суда и активного развития модели депортации в третьи страны, имеющие соглашение с США, говорит Именнов: «Предполагается, что в этих странах они будут в безопасности. Хотя значительная часть этих договоренностей вызывает вопросы. Например, в случае депортации в Южный Судан».
Миллер опирается на опубликованные в тот же день решения верховного суда США по двум делам. Первое дело, «Маллин против Доу», касается Temporary Protection Status (TPS) – режима временной защиты для граждан стран, куда США считают небезопасным возвращать людей из-за войны, стихийного бедствия и т. д. Пока TPS действует, человек может легально работать в США и защищен от депортации, но статус может быть снят, когда министерство внутренней безопасности США убедится, что ситуация изменилась в лучшую сторону.
В деле «Маллин против Доу» отменены решения нижестоящих судов, блокировавших решение администрации президента Дональда Трампа о прекращении действия TPS для просителей из 10 стран, включая 350 000 гаитян и 4000 сирийцев. Верховный суд подтвердил, что суды не могут проверять законность решения, а граждане этих стран не получат отсрочку даже на время суда, говорит Именнов: «Это знак: судьба тысяч людей с TPS зависит от политического курса текущей администрации США».
Правозащитники оспаривают правомерность введения автоматического отказа для всех просителей убежища, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Но Белый дом опирается на то, что власти США вправе временно прекращать или ограничивать прием просителей убежища на основании закона об иммиграции и гражданстве (INA), который наделяет президента полномочиями издавать указы о приостановке или ограничении въезда любых иностранцев, поясняет юрист.
Во втором деле, «Маллин против Аль-Отро Ладо», американским верховным судом одобрена политика, проводившаяся уже в последние месяцы правления администрации Барака Обамы. Она позволяла пограничным службам США отказывать в приеме просителям, прибывающим по суше, в КПП на мексиканской границе. Отныне иностранец, находящийся в Мексике, не «прибывает в Соединенные Штаты» – это происходит лишь после пересечения границы, поэтому теперь пограничные офицеры могут не принимать прошения об убежище, направленные с мексиканской территории.
Именно это решение верховного суда США «закрывает двери» для просителей убежища, поскольку рассматривался вопрос о том, может ли человек, находящийся на границе США, просить убежища у пограничных офицеров – является ли он прибывшим в страну, стоя «на пороге», в пограничной зоне, говорит Именнов: «На это суд ответил определенно «нет» и похоронил даже теоретическую возможность требовать принять заявление на убежище на границе США».
Постановление касается именно легальных мигрантов, говорит Войтоловская. Верховный суд поддержал политику «дозированного въезда» (metering), когда законные права на инспекцию и подачу заявления на убежище возникают лишь после того, как иностранец физически пересек границу и ступил на территорию США, говорит Рачков. Если человек уже физически в стране и подал заявление на убежище, решение верховного суда не создает новых существенных рисков, согласен Именнов.
При этом если иностранец смог попасть в США вне КПП, т. е. нелегально, и подал документы, то он имеет шанс на рассмотрение, говорит Рачков. Нелегалы, перейдя границу, подают документы, будучи сами задержаны, через поручителей, т. е. юридически – попав на территорию США.
По словам Именнова, наиболее уязвимыми с точки зрения решения верховного суда по TPS являются граждане Украины. Статус для них действует до 19 октября 2026 г. и позиция суда делает его продление политически зависимым, отмечает юрист. У большинства других постсоветских стран нет TPS, поэтому их гражданам просто нечего терять по итогам решения «Маллин против Доу», продолжает юрист. «Но наибольший риск представляет именно общий курс Белого дома на депортацию в третьи страны: это может затронуть любого человека, обратившегося за убежищем, если США посчитают его подлежащим выдворению», – говорит он.
Эти два решения верховного суда не могут быть оспорены, однако они будут иметь значение лишь в узком круге ситуаций, отмечает Именнов. Научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных уточняет, что отменить или приостановить решение верховного суда нельзя без пересмотра самой инстанцией или без поддержки 2/3 обеих палат конгресса в отдельных случаях. Кроме того, есть еще одна возможность преодолеть сложившуюся ситуацию – отменить исполнительный указ президента, говорит Черных. «Будущий президент, особенно если это будет демократ, сможет своим указом сразу отменить указ Трампа. Потому что сам указ не является полноценным законом, так как не был утвержден конгрессом», – подчеркнула эксперт.