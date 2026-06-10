Суд запретил Трампу взимать $100 000 за каждого иностранного специалиста

Суд запретил Трампу взимать $100 000 за каждого иностранного специалистаАдминистрация ищет другие способы ограничить законную иммиграцию
Решение администрации президента США Дональда Трампа обязать американские компании платить визовый сбор в размере $100 000 за каждого иностранного сотрудника является незаконным. Об этом говорится в решении судьи окружного суда в Бостоне Лео Сорокина (назначен экс-президентом США, демократом Бараком Обамой в 2014 г.). Судья решил, что плата представляет собой налог, а их учреждение входит в зону ответственности конгресса. Администрация, наоборот, изначально утверждала, что это не налог, а денежный штраф. Речь идет о сборах за визы H-1B, до трамповских нововведений сумма сбора варьировалась в диапазоне от $1700 до $4500.
Формат визы H-1B на протяжении многих лет позволял привлекать в США иностранные таланты, в особенности из сферы STEM. По данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), в 2024 финансовом году на получение H-1B было подано 427 084 заявки, из которых 35% – на первичное устройство на работу, а 65% – на продолжение. Одобрено было 399 395 заявок. В первую десятку стран и территорий по количеству одобренных заявок входят Индия (283 397), Китай (46 680), Филиппины (5248), Канада (4222), Южная Корея (3983), Мексика (3333), Тайвань (3099), Пакистан (3052), Бразилия (2638) и Нигерия (2273). Если смотреть по уровню образования, то в 2024 г. 46% получателей виз окончили магистратуру, 33% – бакалавриат, 8% имели докторскую степень, 3% – профессиональное образование. Что касается сфер занятости получателей H-1B, то 63,9% связаны с компьютерными технологиями, 10,2% – с архитектурой, инженерией и исследованиями, 6% – с образованием, 5,4% – с административными специальностями (например, продакт-менеджеры), 4,2% – с медициной и здравоохранением, 2,8% – с математическими и физическими науками, 1,9% – с науками о жизни (биология, палеонтология). Меньше 1% составляет доля связанных с социальными науками.
На 2026 финансовый год, по данным USCIS, в топ-10 по количеству утвержденных получателей визы H-1B среди американских компаний числятся помимо прочих Amazon, Microsoft, Google, JPMorgan и Tesla. Если смотреть по штатам, где удовлетворяется больше всего таких запросов, то на 1-м месте находится Калифорния, на втором – Техас. При этом к середине февраля 2026 г. было известно о 85 платежах по повышенному тарифу.
Впервые он был введен Трампом в сентябре 2025 г. президентской прокламацией. Уже тогда американские юристы ожидали судебных исков, так как законодательство разрешает исполнительной власти во главе с президентом взимать пошлину, но не разрешает устанавливать ее размер. Представители администрации Трампа объяснили тогда удорожание пошлины стремлением воспитать специалистов внутри США. «Обучайте американцев! Хватит привозить людей, которые забирают наши рабочие места!» – заявил 20 сентября министр торговли Говард Латник, находясь в Овальном кабинете рядом с Трампом.
С момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. тема H-1B была одной из наиболее спорных в его администрации. Представители большого бизнеса в лице миллиардера Илона Маска и министра финансов Скотта Бессента выступали за сохранение формата для привлечения высококвалифицированных и в то же время не очень высокооплачиваемых кадров. Представители ультраконсервативного крыла республиканской партии, наоборот, настаивали на ограничении этого визового формата, заявляя о необходимости выращивать собственных профессионалов.
На время сбор за H-1B вернулся к дотрамповскому уровню, но это не значит, что в США сейчас хлынет огромный поток высококвалифицированных иностранцев, так как общие квоты все еще сохраняются, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По ее словам, попытки Трампа обжаловать это решение могут довести дело до Верховного суда, где у консерваторов (идеологически более близки к республиканцам) большинство, хотя это не гарантирует однозначно позитивного исхода для действующего президента.
Помимо судебных тяжб администрация сконцентрируется на создании дополнительных препятствий для работодателей, заинтересованных в найме иностранных специалистов по визам H-1B, говорит старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.
Она также допустила, что кроме давления на работодателей администрация может намеренно затягивать сроки рассмотрения визовых заявок.
В долгосрочной перспективе такая политика способна снизить количество квалифицированных иностранных специалистов в США. В результате часть потенциальных мигрантов может выбрать другие направления для работы и жизни. Нынешнее решение суда способно временно затормозить отдельные инициативы администрации, однако не меняет общего курса на ужесточение миграционной политики, резюмировала Войтоловская.