Суд запретил Трампу взимать $100 000 за каждого иностранного специалиста

Формат визы H-1B на протяжении многих лет позволял привлекать в США иностранные таланты, в особенности из сферы STEM. По данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), в 2024 финансовом году на получение H-1B было подано 427 084 заявки, из которых 35% – на первичное устройство на работу, а 65% – на продолжение. Одобрено было 399 395 заявок. В первую десятку стран и территорий по количеству одобренных заявок входят Индия (283 397), Китай (46 680), Филиппины (5248), Канада (4222), Южная Корея (3983), Мексика (3333), Тайвань (3099), Пакистан (3052), Бразилия (2638) и Нигерия (2273). Если смотреть по уровню образования, то в 2024 г. 46% получателей виз окончили магистратуру, 33% – бакалавриат, 8% имели докторскую степень, 3% – профессиональное образование. Что касается сфер занятости получателей H-1B, то 63,9% связаны с компьютерными технологиями, 10,2% – с архитектурой, инженерией и исследованиями, 6% – с образованием, 5,4% – с административными специальностями (например, продакт-менеджеры), 4,2% – с медициной и здравоохранением, 2,8% – с математическими и физическими науками, 1,9% – с науками о жизни (биология, палеонтология). Меньше 1% составляет доля связанных с социальными науками.