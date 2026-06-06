Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%LIFE2,48-1,59%CHMK3 645-0,82%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,18+0,01%RGBITR786,73+0,11%
Главная / Политика /

США отказали 15 членам делегации Ирана в получении виз для ЧМ по футболу

Ведомости

Часть иранской делегации, которая должна была поехать на Чемпионат мира по футболу 2026 г., не смогла получить визы для въезда в США, сообщило в соцсети X посольство Ирана в Турции, где проходит тренировочный сбор команды.

«Почему вы не говорите, что в выдаче виз было отказано значительной части руководства и тренерского штаба, техническим консультантам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью национальной сборной?», – говорится в публикации.

По словам корреспондента иранского телеканала IRIB, визы не были выданы 15 членам делегации Исламской Республики. Он отметил, что члены сборной и тренерский штаб при этом получили документы.

В ноябре 2025 г. США не выдали въездные документы трем из семи членов иранской делегации на жеребьевку, из-за чего Тегеран бойкотировал мероприятие. В марте 2026 г. Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа с территории США в Мексику, а мексиканские власти согласились разместить иранскую сборную, чтобы избежать визовых сложностей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте