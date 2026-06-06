США отказали 15 членам делегации Ирана в получении виз для ЧМ по футболу
Часть иранской делегации, которая должна была поехать на Чемпионат мира по футболу 2026 г., не смогла получить визы для въезда в США, сообщило в соцсети X посольство Ирана в Турции, где проходит тренировочный сбор команды.
«Почему вы не говорите, что в выдаче виз было отказано значительной части руководства и тренерского штаба, техническим консультантам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью национальной сборной?», – говорится в публикации.
По словам корреспондента иранского телеканала IRIB, визы не были выданы 15 членам делегации Исламской Республики. Он отметил, что члены сборной и тренерский штаб при этом получили документы.
В ноябре 2025 г. США не выдали въездные документы трем из семи членов иранской делегации на жеребьевку, из-за чего Тегеран бойкотировал мероприятие. В марте 2026 г. Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа с территории США в Мексику, а мексиканские власти согласились разместить иранскую сборную, чтобы избежать визовых сложностей.