С какой целью премьер Японии отправилась в Индию

Вместе с тем Индия традиционно избегает союзнических обязательств, сохраняет контакты и с Россией, и с Китаем, а ее отношения с Вашингтоном сейчас не самые простые, напоминает Кузьминков. Поэтому политическое сближение Японии и Индии будет осторожным и прагматичным, считает аналитик. Но потенциал у него есть – именно как у двух стран QUAD, заинтересованных в балансе сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Японии Индия, продолжает эксперт, – один из ключевых партнеров в сдерживании китайского влияния. Для Индии же Япония – источник технологий, инвестиций и политической поддержки без чрезмерного давления, которое иногда ассоциируется с США. Так что пусть экономические мотивы сейчас главные и наиболее конкретные, но они неотделимы от политики, продолжает эксперт. Через экономику Токио и Нью-Дели фактически строят инфраструктуру стратегического партнерства. «Это вполне реальное сближение с целью закрепить японо-индийское партнерство как один из опорных механизмов региональной устойчивости», – резюмирует Кузьминков.