С какой целью премьер Японии отправилась в Индию

С какой целью премьер Японии отправилась в ИндиюОтношения двух стран развиваются в экономике и подразумевают сдерживание Китая
Первый с момента избрания осенью 2025 г. Санаэ Такаити премьером Японии ее трехдневный визит в Индию начинается 30 июня. Она встретится со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в столице страны Дели, сообщает японский МИД. «С целью укрепления отношений с Индией, что имеет первостепенное значение для реализации концепции «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», лидеры двух стран обсудят дальнейшее укрепление взаимодополняющего сотрудничества в таких областях, как экономическая безопасность, включая энергетику, а также экономический рост за счет инвестиций и инноваций», – говорится в анонсе МИД Японии. Соответствующую концепцию сроком на 10 лет приняли в рамках визита Моди в Японию в августе 2025 г.
Двусторонние отношения – не единственное, что связывает Индию и Японию. Они также состоят в образованном под эгидой США неформальном индо-тихоокеанском объединении «Четырехсторонний диалог по безопасности» (QUAD – США, Индия, Австралия и Япония).
В конце мая в Дели прошел саммит министров иностранных дел QUAD. Среди решений саммита – соглашение по критическим минералам, нужным для электроники и зеленой энергетики. По словам госсекретаря США Марко Рубио, оно позволит странам QUAD координировать инвестиции и экономическую политику для укрепления цепочек поставок. Второй темой стала инициатива QUAD по безопасности и диверсификации энергопоставок. А в конце года, по словам Рубио, в США пройдет форум по энергобезопасности QUAD. Наконец, США, Япония, Индия и Австралия договорились об инициативе по морскому мониторингу с учреждением для этого центра в районе Дели и дополнили это соглашением о строительстве порта на Фиджи, названным Рубио первым совместным инфраструктурным проектом QUAD.
Визит Такаити на поверхности выглядит прежде всего как экономический: на повестке полупроводники, редкоземы, поставки СПГ, ИИ, фармацевтика, а также японские инвестиции в Индию, говорит говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Но в нынешней азиатской повестке это уже не «чистая экономика», отмечает эксперт. По сути, экономическая безопасность фактически стала новым языком политики. Япония и Индия сближаются не только потому, что им выгодно торговать или строить производственные цепочки, уверен Кузьминков. Они хотят снизить зависимость от Китая в критически важных секторах, от редкоземов до технологий и энергетики. Поэтому, когда в совместных документах говорится о надежных цепочках поставок, недопустимости экономического давления и произвольных экспортных ограничений, это имеет совершенно очевидный политический подтекст, говорит аналитик.
QUAD хотя и не называет себя прямо антикитайским объединением, но Пекин резко реагирует на его мероприятия – не стала исключением и майская встреча министров иностранных дел. Тогда в заявлении министров QUAD критиковались действия неназванной страны как в Южно-Китайском море, так и в области ограничений на поставки критических минералов. За этой страной легко читается контролирующий 90% мирового рынка редкоземов Китай, отвечающий на американские санкции экспортными ограничениями на их поставки, а также усиливающий свое военно-морское присутствие в южных морях.
Вместе с тем Индия традиционно избегает союзнических обязательств, сохраняет контакты и с Россией, и с Китаем, а ее отношения с Вашингтоном сейчас не самые простые, напоминает Кузьминков. Поэтому политическое сближение Японии и Индии будет осторожным и прагматичным, считает аналитик. Но потенциал у него есть – именно как у двух стран QUAD, заинтересованных в балансе сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Японии Индия, продолжает эксперт, – один из ключевых партнеров в сдерживании китайского влияния. Для Индии же Япония – источник технологий, инвестиций и политической поддержки без чрезмерного давления, которое иногда ассоциируется с США. Так что пусть экономические мотивы сейчас главные и наиболее конкретные, но они неотделимы от политики, продолжает эксперт. Через экономику Токио и Нью-Дели фактически строят инфраструктуру стратегического партнерства. «Это вполне реальное сближение с целью закрепить японо-индийское партнерство как один из опорных механизмов региональной устойчивости», – резюмирует Кузьминков.