Чего ожидать от съезда «Новых людей»

Большинство депутатов фракции «потащат» региональные группы, от которых они избирались в действующий созыв, говорит источник, близкий к партии. Но по спискам могут пройти еще около 10 человек (сейчас во фракции 15 депутатов, включая примкнувших к ней самовыдвиженцев), отмечает он. В НЛ рассчитывают, что получат намного больше 5%, говорит собеседник. В 2021 г. партия впервые прошла в ГД с 5,32% голосов.