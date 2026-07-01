Чего ожидать от съезда «Новых людей»Партия может расширить свою фракцию в Госдуме, считают эксперты
Партия «Новые люди» (НЛ) на съезде 1 июля утвердит список кандидатов в депутаты Госдумы (ГД). Он будет поделен на 37 региональных групп – как и в 2021 г., сообщили «Ведомостям» источники, близкие к партии. Первую тройку списка составят председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат нижней палаты, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Большинство депутатов фракции «потащат» региональные группы, от которых они избирались в действующий созыв, говорит источник, близкий к партии. Но по спискам могут пройти еще около 10 человек (сейчас во фракции 15 депутатов, включая примкнувших к ней самовыдвиженцев), отмечает он. В НЛ рассчитывают, что получат намного больше 5%, говорит собеседник. В 2021 г. партия впервые прошла в ГД с 5,32% голосов.
По списку в Челябинской области, скорее всего, будет избираться экс-депутат ГД, партиец первого призыва Максим Гулин, досрочно сложивший свои полномочия в 2023 г., отмечает один из источников «Ведомостей». В 2024–2025 гг. он занимал должность генерального директора благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны». В Новосибирской области по списку может пойти руководитель фракции НЛ в заксобрании Дарья Карасева.
Часть действующих депутатов могут сменить региональную прописку. Например, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева вместо Санкт-Петербурга, от которого она шла в 2021 г., поведет список по Ленинградской области, говорят источники «Ведомостей», близкие к партии. Это связывают со специфическими договоренностями с губернатором, отмечает один из них. На звонки «Ведомостей» Горячева не ответила.
Региональную группу по Санкт-Петербургу вместо Горячевой, по словам собеседников, возглавит экс-директор филиала «Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод «СВАРЗ» ГУП «Мосгортранс» Павел Корытников, который в 2024 г. баллотировался в Мосгордуму. В НЛ не стали комментировать вероятность включения его в список.
«К процессу выдвижения кандидатов в ГД мы подошли с сильной, сбалансированной командой. В нее входят как действующие депутаты различных уровней, так и партийные активисты, для которых эта избирательная кампания станет первой», – сообщил «Ведомостям» депутат заксобрания Санкт-Петербурга, руководитель общественного штаба партии в регионе Дмитрий Панов.
Председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, избиравшийся в 2021 г. от региональной группы в составе Москвы, Крыма и Волгоградской области, также поменяет прописку, говорит другой собеседник «Ведомостей». Новый субъект для его выдвижения он не уточнил. В Москве от НЛ пойдут известные блогеры, сказал источник, близкий к партии. «Коммерсантъ» сообщал, что столичную группу может возглавить председатель партийного комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова.
Планирует выдвигаться от НЛ и член комитета ГД по международным делам Роза Чемерис. Ранее она рассматривала возможность идти в нижнюю палату от ЛДПР, писали «Ведомости». В комитете депутат работает с председателем партии Леонидом Слуцким. «Я, конечно, планирую выдвигаться от нашей партии. Я ведь никуда из нее не уходила», – сказала она «Ведомостям». В 2021 г. Чемерис избиралась от партии по региональной группе, объединяющей Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.
Также на проходных местах в списке могут оказаться зампред комитета по экологии Георгий Арапов и замруководителя фракции Александр Демин, говорит источник, близкий к партии. На звонки «Ведомостей» они не ответили. Не планируют переизбираться актер Дмитрий Певцов и координатор движения «Лиза алерт» Олег Леонов, писали РБК и «Коммерсантъ». В прошлый раз они избирались самовыдвиженцами.
На съезде партия подведет итоги работы за пять лет и презентует различные атрибуты партийного образа – «ангелов, роботов, робособак и т. п.», отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Фракция НЛ малочисленная, но довольно яркая, поэтому у большинства действующих депутатов, по оценке политконсультанта Олега Бондаренко, есть шансы на переизбрание. Нечаев – человек рациональный и прагматичный, поэтому он точно обеспечит разумный баланс между теми, кого он вырастил в рамках кадровой программы «Капитаны», и теми, кто пришел в партию уже состоявшимся политиком, считает политолог Константин Калачев.
С высокой долей вероятности в списках НЛ можно ожидать кандидатов, пришедших из других партийных сил, – практически всех, за исключением КПРФ, полагает заместитель руководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Татьяна Косачева. Яркий пример, по ее словам, политтехнолог Анастасия Павлюченкова, сотрудничавшая со «Справедливой Россией».
Электоральный рейтинг НЛ, по данным ВЦИОМа, составляет 12%. Это второй результат после «Единой России» (33,8%). ФОМ дает НЛ 7%, по его данным, партия лишь четвертая после ЛДПР (10%) и КПРФ (9%).