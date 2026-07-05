О чем говорил Трамп на выступлении в честь Дня независимости

О чем говорил Трамп на выступлении в честь Дня независимостиПрезидент обратился к нации, почтил героев и показал исторические флаги
Президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю Дня независимости 4 июля на Национальной аллее в центре Вашингтона. Выступление длилось 35 минут.
«Ведомости» собрали основные тезисы из его речи.
О героях и ветеранах
Трамп рассказывал об американских героях, включая кавалеров медали Почета и ветеранов. Он упомянул сержанта Уильяма Карни, который сбежал из рабства, чтобы стать солдатом армии Союза во время Гражданской войны, и получил награду за то, что не дал флагу коснуться земли. Президент поблагодарил «ветеранов войны с коммунизмом», в том числе капрала Пэта Финна и рядового Руди Микинса – участников битвы при Чосинском водохранилище в Корейскую войну. Он также почтил память полковника Пэриса Дэвиса, ветерана войны во Вьетнаме.
«Благодаря таким героям наш флаг всегда будет символом свободы и справедливости для всех», – сказал Трамп.
Об исторических флагах
На протяжении всей речи на сцене Национального молла Трамп демонстрировал исторические флаги США. Он отметил, что среди них находится один из самых первых американских флагов, созданный в 1777 г. и украшенный 13 звездами и 13 полосами в честь 13 штатов, провозгласивших независимость 4 июля.
«Эти флаги многое повидали», – добавил президент.
О политической повестке
Выступление, которое Трамп назвал «Трамповский микрофон», в целом придерживалось заготовленного сценария, что отличало его от обычных митинговых речей. Тем не менее президент затронул политические темы – свои усилия по благоустройству Вашингтона, проблемы коммунизма и предложенный законопроект о реформе федеральных выборов. Трамп пообещал «вывести страну на новый уровень» к 250-летию со дня основания государства.
«Это только начало золотого века Америки, и в этот 250-й День независимости мы заявляем, как и два с половиной века назад, что ради нашей страны, ради наших детей, ради дела свободы мы выведем нашу страну на новый уровень, на недостижимый ранее уровень. Мы сделаем ее больше, лучше, сильнее и будем любить ее еще сильнее», – сказал президент.
За 35-минутным выступлением Трампа последовало то, что Белый дом назвал «крупнейшим пиротехническим шоу в мировой истории».
Трамп неоднократно обещал наступление «золотого века» для США. В своей инаугурационной речи 20 января 2025 г. он заявил: «Золотой век Америки начинается прямо сейчас». С тех пор его администрация предприняла ряд шагов, приуроченных к 250-летию страны, включая одобрение проекта триумфальной арки высотой 76 м в Вашингтоне и выпуск лимитированной серии паспортов с портретом президента. Кроме того, чиновники администрации настаивают на создании банкноты номиналом $250 с изображением Трампа.