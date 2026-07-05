О чем говорил Трамп на выступлении в честь Дня независимости

«Это только начало золотого века Америки, и в этот 250-й День независимости мы заявляем, как и два с половиной века назад, что ради нашей страны, ради наших детей, ради дела свободы мы выведем нашу страну на новый уровень, на недостижимый ранее уровень. Мы сделаем ее больше, лучше, сильнее и будем любить ее еще сильнее», – сказал президент.