Валентину Коновалову предлагали вступить в «Единую Россию»

Коновалов возглавляет Хакасию с 2018 г. В сентябре 2018 г. в Хакасии прошли выборы главы региона. Коновалов был выдвинут КПРФ и стал одним из четырех кандидатов. «Единую Россию» на выборах представлял глава региона Виктор Зимин. На выборах ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов избирателей, из-за чего был назначен второй тур выборов. Во второй тур вышли Зимин и Коновалов. За два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру с выборов. В итоге голосование переносилось, поскольку другие кандидаты, которые по закону после снятия Зимина должны были участвовать в выборах, также с них снялись. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом. Избирателям на выборах надо было проголосовать за или против него. Главой региона он бы стал, если бы набрал в свою поддержку более 50% голосов. За него проголосовали 57,57% жителей Хакасии. В тот год кроме него представители оппозиции – члены ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал – победили действующих губернаторов также во Владимирской области и Хабаровском крае соответственно.