Валентину Коновалову предлагали вступить в «Единую Россию»В интервью «Ведомостям» глава Хакасии рассказал, почему не принял предложение партии
Главе Хакасии Валентину Коновалову – одному из трех губернаторов-коммунистов – предлагали вступить в «Единую Россию». Об этом Коновалов рассказал «Ведомостям». На вопрос о том, предлагали ли ему стать членом правящей партии, губернатор сказал: «Предлагали, конечно». По его словам, такое предложение ему поступало и до того, как он возглавил Хакасию, и после. Однако взгляды других партий не соответствуют его внутренним убеждениям, сказал Коновалов.
Глава Хакасии рассказал, что «идеология КПРФ соответствует моим внутренним убеждениям». «Я еще в школе определился со своим мировоззрением, в том числе с идейными взглядами. Отчасти к этому, наверно, подтолкнула семья, отчасти образование и увлечения. Я всегда любил читать историческую, философскую литературу и продолжаю это делать. В 12 лет я уже пришел к этим взглядам и сегодня только продолжаю в них укрепляться», – рассказал он. По его словам, именно в левых взглядах есть «определенное, скажем так, спасение для будущего человечества». «Вокруг меня были грамотные люди, которые подсказывали, что лучше читать. Я вообще люблю читать. Понятно, что в школе и студенчестве было больше времени, чем сейчас. Литература сформировала мои взгляды», – сказал он.
Правительству Хакасии, которое возглавляет член КПРФ, с федеральным центром оказалось проще работать, чем региональному правительству, которое раньше возглавлял единоросс, считает Коновалов. «В России не так много регионов, где губернаторы-коммунисты. И даже с этой точки зрения к нам больше внимания. Поддержку от правительства и президента мы, наверно, ощущаем даже чуть больше, чем некоторые другие регионы, которыми руководят представители «Единой России». В Хакасии есть политическая конкуренция – где-то здоровая, где-то нездоровая, – но это стимулирует еще активнее, боевитее работать внутри региона», – сказал он. По его словам, президент и правительство оказывают большую поддержку региону.
Коновалов возглавляет Хакасию с 2018 г. В сентябре 2018 г. в Хакасии прошли выборы главы региона. Коновалов был выдвинут КПРФ и стал одним из четырех кандидатов. «Единую Россию» на выборах представлял глава региона Виктор Зимин. На выборах ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов избирателей, из-за чего был назначен второй тур выборов. Во второй тур вышли Зимин и Коновалов. За два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру с выборов. В итоге голосование переносилось, поскольку другие кандидаты, которые по закону после снятия Зимина должны были участвовать в выборах, также с них снялись. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом. Избирателям на выборах надо было проголосовать за или против него. Главой региона он бы стал, если бы набрал в свою поддержку более 50% голосов. За него проголосовали 57,57% жителей Хакасии. В тот год кроме него представители оппозиции – члены ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал – победили действующих губернаторов также во Владимирской области и Хабаровском крае соответственно.
Второй раз Коновалов переизбрался на пост главы Хакасии в 2023 г. Тогда на выборах ему противостоял депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Однако за несколько дней до выборов он с них снялся по состоянию здоровья. Коновалов выборы выиграл. На недавнем съезде КПРФ партия включила Коновалова в общефедеральную часть списка партии – он занимает второе место среди 15 кандидатов, сразу за лидером партии Зюгановым.