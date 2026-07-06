ЕР сдала в ЦИК документы на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы

Затем слово взял Головин. Он поблагодарил партию и отметил, что отбор кандидатов в депутаты – праймериз – дает шанс проявить себя участникам спецоперации и получить поддержку в виде дополнительных 20% к результату. ЕР выдвинула 76 участников спецоперации для участия в выборах депутатов Госдумы. По его словам, такое количество кандидатов составляет почти 20% состава всей Госдумы (чуть меньше 17%. – «Ведомости»), «а если брать в масштабах фракции ЕР, то еще больше». «Для нас, безусловно, это большая поддержка – найти то место, где мы еще можем проявить себя во благо своего Отечества, поддержать все инициативы наших боевых товарищей», – заявил Головин.