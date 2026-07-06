ЕР сдала в ЦИК документы на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы

ЕР сдала в ЦИК документы на регистрацию кандидатов в депутаты ГосдумыСписки привезли руководитель исполкома партии и кандидаты из первой пятерки списка
«Единая Россия» (ЕР) представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.
Делегация ЕР в ЦИК состояла из руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина, заместителя гендиректора ВГТРК, военного корреспондента Евгения Поддубного, начальника главного штаба «Юнармии» Владислава Головина (оба – Герои России), а также депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Поддубный и Головин включены в первую пятерку федерального списка партии.
«Все, кто есть в списках, – это команда нашего президента Владимира Путина, и наша задача – получить по итогам избирательной кампании парламентское большинство для того, чтобы реализовать курс нашего президента, быть его опорой и в конечном итоге улучшать жизнь каждого из наших граждан», – заявил Сидякин.
Для этого ЕР работает над новым вариантом «Народной программы»: уже собрано 2 млн наказов и эта работа будет продолжена, в том числе с лидерами списка, сказал он. По словам Сидякина, в конце августа на завершающем этапе съезда партия примет обновленную программу, которая станет основой для работы ЕР на следующие пять лет.
Затем слово взял Головин. Он поблагодарил партию и отметил, что отбор кандидатов в депутаты – праймериз – дает шанс проявить себя участникам спецоперации и получить поддержку в виде дополнительных 20% к результату. ЕР выдвинула 76 участников спецоперации для участия в выборах депутатов Госдумы. По его словам, такое количество кандидатов составляет почти 20% состава всей Госдумы (чуть меньше 17%. – «Ведомости»), «а если брать в масштабах фракции ЕР, то еще больше». «Для нас, безусловно, это большая поддержка – найти то место, где мы еще можем проявить себя во благо своего Отечества, поддержать все инициативы наших боевых товарищей», – заявил Головин.
По словам представителя «Юнармии», взаимодействие участников спецоперации с опытными политиками и обмен накопленным опытом будут способствовать достижению поставленных перед Россией целей. «ЕР» – это не просто название партии, по крайней мере для меня. Это глубокий смысл, сохранение и приумножение тех традиций, которые мы имеем от всех ветеранов боевых действий и всего нашего народа», – отметил он.
Документы у ЕР приняли члены ЦИК Людмила Маркина (рекомендована в состав ЦИК Советом Федерации) и Константин Мазуревский (представитель ЕР в комиссии).
28 июня съезд ЕР выдвинул список партии на выборы в Госдуму, который возглавила пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Головин.
Уже подали документы в ЦИК ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и Партия пенсионеров. Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми. Срок подачи документов в комиссию – до 12 июля.