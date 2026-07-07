Почему Китай так напугал другие страны запуском ракеты с подлодки

Почему Китай так напугал другие страны запуском ракеты с подлодкиВстрепенулись даже Австралия и Новая Зеландия
Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 6 июля провел испытательный запуск с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Судя по кадрам и первым выводам аналитиков, речь может идти об их передовой ракете «Цзюйлан-3» (JL-3, буквально «гигантская волна») с дальностью действия около 10 000 км, которые находятся на вооружении ПЛАРБ тип 094 «Цзинь» и способны долететь до континентальной территории США. Как сообщило агентство «Синьхуа», запуск не направлен против какой-либо «конкретной страны или цели».
Китай крайне редко запускает МБР на полную дальность в южную часть Тихого океана – обычно их пуски проводятся не на полную дальность по крутой траектории и целью выступает полигон на северо-западе КНР, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Сейчас речь идет либо о запуске JL-2 (тоже на вооружении АПЛ типа 094 с нулевых годов, дальность 8000–9000 км, разработана на основе DF-31. – «Ведомости»), либо о JL-3, что пока сложно точно определить. До сих пор было только два известных случая КНР пуска МБР на полную дальность в южную часть Тихого океана (пуск МБР DF-5 в 1980 г. и МБР DF-31AG в 2024 г.) и потому каждый подобный запуск сам по себе уже событие, подчеркивает эксперт. Но обе эти МБР были ракетами наземного базирования и нынешний пуск межконтинентальной ракеты с ПЛАРБ на полную дальность в Тихий океан вообще был произведен впервые, говорит Лямин.
При этом разночтения сейчас возникли из-за своевременности уведомления Пекином о своем запуске. Если в Китае уверяют, что все было сделано по правилам, то, например, в Новой Зеландии считают иначе. Ее министр иностранных дел Уинстон Питерс сказал, что оно поступило лишь за несколько часов. «Мы, как и наши соседи в других тихоокеанских странах, не заинтересованы в том, чтобы Китай использовал южную часть Тихого океана в качестве полигона для испытаний ракетного потенциала», – сказал он. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила, что КНР уведомила ее правительство о запланированных испытаниях, но тоже выразила мнение, что запуск «дестабилизирует» региональную ситуацию. Накануне Австралия заключила обязующий оборонный альянс «Океан мира» с Фиджи, что стало прецедентом для этого островного государства в юго-западной части Тихого океана. Эти действия можно рассматривать и в контексте более широкой стратегии сдерживания Китая. Правительство Японии тоже получило уведомление 5 июля, призвав в своем заявлении КНР отказаться от запуска баллистических ракет, которые могут нести угрозу безопасности этой стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля тоже ответил на вопрос французского агентства AFP о состоявшемся запуске КНР. «Мы считаем, что это суверенное право Китая – испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе», – сказал он. Песков также прокомментировал начавшиеся 6 июля около города Циндао совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2026», сказав, что они не направлены «ни против одного государства региона».
Само испытание КНР, как и заметная на него реакция ряда стран АТР, прежде всего Японии, Австралии и Новой Зеландии, имеют под собой не чисто военно-технический или политический характер, а именно сочетание обоих факторов, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Второй из них связан с общей напряженностью в отношениях Китая и США и их союзников, уверен эксперт. При этом реакция стран региона связана и с тем, что район испытаний относится к зоне, охватываемой договором Раротонга о безъядерной зоне южной части Тихого океана 1986 г. Но, как подчеркивает эксперт, формально Китай этот документ не нарушал, поскольку речь шла о ракетном испытании без ядерного заряда.
«Морское взаимодействие – 2026»
Отдельно Кашин обращает внимание на то, что ракета JL-3 существенно расширяет возможности китайских морских стратегических сил: в отличие от предыдущего поколения JL-2 она позволяет поражать цели на территории США даже при пуске из районов у китайского побережья. Ее появление фактически позволяет Китаю реализовать концепцию «морского бастиона», что дает возможность подводным лодкам действовать из относительно безопасных районов у своих берегов. Это резко усиливает значение подводного компонента китайской ядерной триады. Исторически КНР крайне редко проводила такие пуски, подтверждает китаист. «Такие пуски нужны, чтобы окончательно подтвердить характеристики ракеты и убедиться в ее реальной дальности», – отметил эксперт.
Говоря же о причинах выбора времени запуска, Кашин указывает, что наиболее вероятной остается техническая логика подготовки подобных операций. Но запуск с ПЛАРБ состоялся на фоне общего роста напряженности в регионе, где одновременно усиливаются и американское военное присутствие, и китайские оборонные программы.