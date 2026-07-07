Почему Китай так напугал другие страны запуском ракеты с подлодки

При этом разночтения сейчас возникли из-за своевременности уведомления Пекином о своем запуске. Если в Китае уверяют, что все было сделано по правилам, то, например, в Новой Зеландии считают иначе. Ее министр иностранных дел Уинстон Питерс сказал, что оно поступило лишь за несколько часов. «Мы, как и наши соседи в других тихоокеанских странах, не заинтересованы в том, чтобы Китай использовал южную часть Тихого океана в качестве полигона для испытаний ракетного потенциала», – сказал он. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила, что КНР уведомила ее правительство о запланированных испытаниях, но тоже выразила мнение, что запуск «дестабилизирует» региональную ситуацию. Накануне Австралия заключила обязующий оборонный альянс «Океан мира» с Фиджи, что стало прецедентом для этого островного государства в юго-западной части Тихого океана. Эти действия можно рассматривать и в контексте более широкой стратегии сдерживания Китая. Правительство Японии тоже получило уведомление 5 июля, призвав в своем заявлении КНР отказаться от запуска баллистических ракет, которые могут нести угрозу безопасности этой стране.