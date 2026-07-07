Как иностранные СМИ оценили прощание с Али Хаменеи в Иране

Как иностранные СМИ оценили прощание с Али Хаменеи в ИранеПресса подчеркнула масштаб церемонии и эмоциональный настрой жителей республики
Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его родственниками, погибшими от американо-израильского удара, завершилось в Тегеране. Церемония была отмечена масштабной процессией: сотни тысяч людей проводили гробы с рахбаром и его близкими по маршруту, отмеченному атаками США и Израиля весны этого года. О том, как прощание охарактеризовали в зарубежной прессе, – в материале «Ведомостей».
«По мере того как многоцелевые многонациональные похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи перемещались в мечеть Джамкаран в священном городе Кум, а затем в Наджаф в Ираке, руководство Ирана взвешивало, какой мандат ему дали миллионы людей, вышедших на улицы Тегерана за последние три дня. Некоторые назвали этот момент «уличным референдумом», демонстрирующим поддержку церковного истеблишмента, и призвали к усилению стратегии конфронтации с Западом. Другие заявили, что речь идет скорее о более широкой национальной гордости, которая зависит от удовлетворения требований о переменах и прекращении войны.
В целом, по мнению правительственных источников, им удалось организовать массовые акции поддержки без беспорядков и признаков принудительной манипуляции, которые не смогли проигнорировать западные СМИ, допущенные в Иран по этому случаю вместе с инфлюенсерами».
«Во вторник тело аятоллы Али Хаменеи было доставлено в Кум, центр шиитского религиозного образования в Иране, для проведения официальной молитвы и уличного шествия. Это последнее из серии тщательно продуманных мероприятий, организованных иранскими властями в память об убитом верховном лидере страны. Остановка в Куме последовала за тремя днями общественного траура в Тегеране, столице Ирана, где огромные толпы людей собрались, чтобы посмотреть на гроб аятоллы Хаменеи. Многие плакали или призывали к мести за его убийство в феврале, в начале американо-израильской войны. После Кума его тело перевезут в священные города Ирака, а в четверг похоронят в его родном городе Мешхеде».
«Во время похорон убитого верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Иран продемонстрировал более жесткую послевоенную политику: от возвращения на политическую арену высокопоставленных военных до призывов к мести на фоне национального траура. <...>
После двух месяцев атак со стороны США и Израиля, двух самых мощных армий мира, уцелевший иранский режим поспешил использовать тщательно срежиссированные похороны Хаменеи, чтобы продемонстрировать силу и народную поддержку мировой аудитории. Судя по всему, эти мероприятия достигли своей цели, собрав огромное количество людей. Кроме того, они продемонстрировали хотя бы базовый уровень компетентности: мер по планированию и обеспечению безопасности оказалось достаточно, чтобы избежать смертельных инцидентов, которыми сопровождались предыдущие государственные похороны такого масштаба в Иране».
«На третий день марафонской шестидневной череды похоронных церемоний преемника и сына Хаменеи Моджтабу Хаменеи все еще не было видно. Его не видели на публике с момента назначения, состоявшегося через неделю после смерти отца.<...> Одетые в черное люди бросали лепестки на гробы, в том числе на крошечный гроб внучки Хаменеи, которой на момент убийства было всего 14 месяцев, согласно сообщениям государственных СМИ.
«Мы отомстим этим преступникам за кровь мучеников и нашего имама-мученика», – сказал 63-летний мужчина, назвавшийся Каземи.
Люди несли кроваво-красные флаги – символ мести в шиитском исламе, – а также плакаты с лозунгами, в том числе «Убить [президента США Дональда] Трампа», и изображениями Моджтабы Хаменеи».
«Иранские власти объяснили отсутствие Моджтабы Хаменеи сохраняющейся угрозой покушения. Однако присутствие многих членов семьи, в том числе сыновей Али Хаменеи – Мостафы, Мейсама и Масуда, – на неделе общественного траура по их отцу, а также участие многих представителей политического руководства Ирана и иностранных высокопоставленных лиц привлекли внимание к отсутствию правящего Хаменеи и породили слухи о тяжести его ранений, полученных в результате нападения, в котором погиб его отец».
«В крытом молельном зале слишком много скорбящих, и атмосфера пропитана вызовом и яростью. Крики «Смерть Америке!» полны мстительности и искренности. <...> Теперь, когда страны находятся в состоянии войны, режим пытается возродить миф о легитимности, который утратил силу в последние годы правления Хаменеи и оставил его единоличным правителем, опирающимся на насилие. Война превратила жестокого, презираемого и оторванного от реальности старика в мученика.
Шестидневные похороны Хаменеи – это масштабный политический спектакль. Государство пригласило мировых лидеров и иранцев со всей страны в Мешхед, чтобы они выразили свою любовь и уважение. Предполагается, что процессия отправится в другие религиозные центры, в том числе в Кербелу в Ираке, куда всего неделю назад съехались шииты со всего мира, чтобы почтить память внука пророка Мухаммеда, Хусейна ибн Али, в день его мученической смерти. Выбор времени – более чем через четыре месяца после убийства Хаменеи – не случаен. Эта связь должна быть установлена».
«Миллионы иранцев вышли на траурную процессию покойного верховного лидера Али Хаменеи. Толпы людей размахивали флагами и плакатами, на некоторых из которых были надписи с угрозами в адрес Дональда Трампа и [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху».