Как иностранные СМИ оценили прощание с Али Хаменеи в Иране

Шестидневные похороны Хаменеи – это масштабный политический спектакль. Государство пригласило мировых лидеров и иранцев со всей страны в Мешхед, чтобы они выразили свою любовь и уважение. Предполагается, что процессия отправится в другие религиозные центры, в том числе в Кербелу в Ираке, куда всего неделю назад съехались шииты со всего мира, чтобы почтить память внука пророка Мухаммеда, Хусейна ибн Али, в день его мученической смерти. Выбор времени – более чем через четыре месяца после убийства Хаменеи – не случаен. Эта связь должна быть установлена».