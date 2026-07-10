Роль Центральной Азии для России будет возрастать

Его поддержал директор Политической экспертной группы Константин Калачев. По словам аналитика, в отличие от «большой игры» России и Великобритании в XIX в. теперь государства ЦА являются не объектами, а субъектами геополитических процессов. Калачев также отметил, что ситуация в регионе меняется очень быстро и потому подход к нему требует переосмысления. Наиболее сложным партнером России в ЦА, по мнению эксперта, является Туркмения, но и с ней возникающие проблемы вполне можно решать. Позиции Москвы в регионе тем более важны, учитывая подозрительность некоторых стран ЦА по отношению к Китаю, который занимает доминирующее положение во многих отраслях экономики региона. «В Киргизии китайцы строят дороги и высотки, но киргизы их опасаются», – говорит эксперт. Для закрепления своего положения в ЦА России, как полагает Калачев, нужно больше сконцентрироваться не на исторических аспектах (например, в Казахстане считают себя наследниками Золотой Орды, а отношение России к этому историческому государству разительно отличается), а на реальной политике.