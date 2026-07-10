В Вологодской области может появиться четвертый спикер парламента с 2024 года

Губернаторы часто ставят «своих» людей на должности спикеров заксобраний, говорит политолог Виталий Иванов. Филимонов целенаправленно выстраивает систему управления, ориентированную на более доверенных людей, учитывая тот факт, что у него есть значительное напряжение с местной элитой, хотя и сильно сглаженное за последнее время, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Чтобы на ключевых постах были на 100% проверенные кадры», – сказал он «Ведомостям».