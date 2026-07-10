В Вологодской области может появиться четвертый спикер парламента с 2024 года

В Вологодской области может появиться четвертый спикер парламента с 2024 годаЗаксобрание, возможно, возглавит первый заместитель губернатора Филимонова
Новым председателем заксобрания Вологодской области после сентябрьских выборов может быть избран выходец из Архангельской области Евгений Тютюков, с 2025 г. работающий первым заместителем губернатора Вологодчины. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в органах власти региона.
По словам одного из них, «скорее всего, Тютюков будет спикером». «Переход Тютюкова в законодательное собрание Вологодской области действительно обсуждается. Заксобрание – важное направление», – сказал другой собеседник в регионе. «Ведомости» направили запрос Тютюкову и в пресс-службу регионального парламента.
Первый вице-губернатор участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобрания по Вологодскому (сельскому) одномандатному избирательному округу. Партия выдвинула его в качестве кандидата. Тютюков, занимавший различные должности в органах власти и местного самоуправления Архангельской области, работает в Вологде с 2023 г. Сперва возглавлял департамент внутренней политики, затем был повышен до заместителя губернатора. С декабря 2025 г. работает первым заместителем губернатора Вологодской области.
Заксобрание Вологодской области с 24 сентября 2025 г. возглавляет Роман Заварин, и это третий спикер с начала работы текущего созыва в 2021 г. Сначала региональный парламент возглавлял бывший топ-менеджер «Северстали» (ключевой налогоплательщик Вологодской области) Андрей Луценко. Он ушел в отставку 26 июня 2024 г., новым спикером был назначен бывший заместитель губернатора Сергей Жестянников, получивший депутатский мандат после досрочной отставки единоросса Игоря Даценко (перешел в правительство области). Действующий губернатор Георгий Филимонов стал врио главы региона 31 октября 2023 г.
26 июня 2025 г. Жестянников вернулся в правительство Вологодской области, получив должность первого вице-губернатора. Менее чем через месяц он стал исполняющим обязанности мэра Вологды, а 8 августа избавился от приставки и. о., победив в конкурсе на должность градоначальника. Спикером заксобрания Вологодской области после отставки Жестянникова был избран Роман Заварин, работающий депутатом с 2011 г.
Губернаторы часто ставят «своих» людей на должности спикеров заксобраний, говорит политолог Виталий Иванов. Филимонов целенаправленно выстраивает систему управления, ориентированную на более доверенных людей, учитывая тот факт, что у него есть значительное напряжение с местной элитой, хотя и сильно сглаженное за последнее время, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Чтобы на ключевых постах были на 100% проверенные кадры», – сказал он «Ведомостям».
До назначения Филимонова врио губернатора Вологодской области в 2023 г. большинство руководящих постов в регионе и органах местного самоуправления были закреплены за представителями «Северстали». Филимонов избавился от большинства связанных с металлургической компанией управленцев во власти к февралю 2025 г., писали «Ведомости».
В единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября пройдут выборы депутатов 39 региональных парламентов. Скорее всего, в Госдуму изберется спикер костромской областной думы единоросс Сергей Анохин, и региональному парламенту придется выбирать нового председателя. Также в Госдуму баллотируются председатели заксобраний Магаданской, Еврейской автономной областей, Карелии и Чечни. Бывший директор красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Дмитрий Свиридов может вернуться на пост председателя законодательного собрания Красноярского края, писали «Ведомости» 13 мая. Спикер законодательной думы Томской области Оксана Козловская покинет свой пост осенью, писал «Коммерсантъ» 31 марта.