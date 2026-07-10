ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к Путину

ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к ПутинуСоциологи представили обновленные рейтинги президента, правительства и парламентских партий
Президенту России Владимиру Путину доверяют 72,3% россиян, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 29 июня по 5 июля. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 1 п. п. Согласно исследованию, деятельность главы государства одобряют 66% респондентов, что на 0,9 п. п. меньше, чем неделей раньше.
Фонд «Общественное мнение» по итогам похожего опроса, проведенного с 3 по 5 июля, оценил уровень доверия Путину в 69%. При этом 71% участников исследования считает, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, тогда как отрицательную оценку его работе дали 14%, а о недоверии главе государства заявили 18%.
Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 43,8% опрошенных ВЦИОМом (-2 п. п.), правительства в целом – 44,9% (-0,8 п. п.). Уровень доверия премьер-министру составил 53,3%, снизившись на 2,4 п. п.
По данным ФОМа, деятельность правительства положительно оценивают 45% респондентов, а работу Мишустина – 52%.
По данным ВЦИОМа, рейтинг поддержки партий выглядит следующим образом: «Единая Россия» – 34,6% (+2 п. п.), «Новые люди» – 11,5%, ЛДПР – 10,4% (+1,4 п. п.), КПРФ – 10,3% (-1 п. п.), «Справедливая Россия» – 5,4% (0,0 п. п.).
Среди лидеров парламентских партий самый высокий уровень доверия сохранил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов – 30,8%. Лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову доверяют 28,3% респондентов, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,1%, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 11%.
В опросе ФОМа электоральные рейтинги партий следующие: «Единая Россия» – 35%, ЛДПР – 11%, КПРФ – 9%, «Новые люди» – 7%, «Справедливая Россия» – 3%.
Опрос ВЦИОМа проводился среди 1600 совершеннолетних россиян методом комбинированной выборки. Исследование ФОМ «ФОМнибус» охватило 1500 респондентов старше 18 лет и проводилось в формате интервью по месту жительства.