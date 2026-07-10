ФОМ и ВЦИОМ сообщили о динамике доверия к Путину

Фонд «Общественное мнение» по итогам похожего опроса, проведенного с 3 по 5 июля, оценил уровень доверия Путину в 69%. При этом 71% участников исследования считает, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, тогда как отрицательную оценку его работе дали 14%, а о недоверии главе государства заявили 18%.