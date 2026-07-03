ФОМ: доверие Путину выразили 71% россиян

ФОМ: доверие Путину выразили 71% россиянПоложительно оценили работу президента 70% опрошенных
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 71% респондентов, что на 2 п. п. больше, чем неделей ранее, сообщил фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в результате опроса, проведенного с 26 по 28 июня.
Уровень положительной оценки работы главы государства за неделю сократился с 71 до 70%. Деятельность правительства при этом поддержали 44% россиян, показатель не изменился с 21 июня. Позитивную оценку работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина дали 49% опрошенных (-3 п. п. в сравнении с показателем предыдущей недели).
Россиянам традиционно задали вопрос о том, за кого бы они отдали голос, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. «Единую Россию» поддержали 37% граждан (+2 п. п.), КПРФ – 8% (-1 п. п.), ЛДПР – 10% (+0 п. п.), «Справедливую Россию» – 3% (+0 п. п.), а «Новых людей» – 7% (показатель тоже не изменился).
По данным аналитического центра ВЦИОМ, специалисты которого провели опрос граждан с 22 по 28 июня, доверие президенту выразили 73,3% респондентов. Положительно оценили работу правительства и Мишустина 45,8% (-2,7 п. п.) и 45,7% (-0,2 п. п.) россиян соответственно.
Аналитики также подсчитали уровни доверия к другим политикам. 55,7% респондентов заявили, что доверяют Мишустину (-1,2 п. п.), еще 32,4% – лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (-0,2 п. п.), 27,4% – председателю «Справедливой России» Сергею Миронову (+0,2 п. п.). Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 21,1% россиян (+1,1 п. п.), а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 11,9% (+0,1 п. п.).
26 июня ФОМ сообщал, что работу Путина положительно оценивает 71% россиян. О своем доверии главе государства сообщили 69% респондентов. Работу правительства России тогда скорее хорошо оценили 44% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина – 52%.