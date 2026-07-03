ФОМ: доверие Путину выразили 71% россиян

Россиянам традиционно задали вопрос о том, за кого бы они отдали голос, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. «Единую Россию» поддержали 37% граждан (+2 п. п.), КПРФ – 8% (-1 п. п.), ЛДПР – 10% (+0 п. п.), «Справедливую Россию» – 3% (+0 п. п.), а «Новых людей» – 7% (показатель тоже не изменился).