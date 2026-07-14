Странные неприятности стали преследовать в Китае суда под флагом Панамы

Власти Панамы оперируют данными, что только за апрель – май 2026 г. число задержаний превысило показатель за весь 2025 год. По данным Clarksons Research, панамский реестр только в апреле покинуло более 80 судов водоизмещением более 10 000 т, в то время как за весь 2025 год – всего 55. В мае уже около 150 судов сменили панамский флаг (при среднемесячной норме в январе – марте менее 40), а за первые полгода 2026 г. чистый отток составил 492 судна. Морские власти Панамы советовали судовладельцам обжаловать действия КНР, но от роста перетока кораблей в юрисдикции Либерии и Маршалловых Островов это не спасло.