Странные неприятности стали преследовать в Китае суда под флагом Панамы

Странные неприятности стали преследовать в Китае суда под флагом ПанамыЭто ответ на изгнание из Панамского канала холдинга из Гонконга
Проверки судов у причалов в портах проводятся Китаем с соблюдением норм международных конвенций, но в 2026 г. суда различных типов именно под флагом Панамы чаще других попадали в происшествия, заявил 13 июля официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление представителей США и Панамы на 137-й сессии совета Международной морской организации ООН, осудивших КНР за «карательные меры» против судов под панамским флагом по политическим причинам. Панама – одно из крупнейших государств, предоставляющих дешевый флаг коммерческим судам.
Линь сослался на данные национальной статистики, по которым с января по июль 2026 г. на суда под флагом Панамы пришлось менее 20% от числа всех иностранных судов, прибывших в Китай, но при этом около 50% всех аварий и инцидентов, повлекших гибель и пропажу людей. По совпадению, в январе 2026 г. Верховный суд Панамы аннулировал права гонконгского холдинга CK Hutchison Holdings (принадлежит самому богатому миллиардеру Гонконга 98-летнему Ли Кашину) на управление двумя портами по обе стороны Панамского канала. Это произошло после мощного давления США.
До того, 23 июня, посол Китая в США Се Фэн заявлял, что суда под панамским флагом «неоднократно сталкивались с китайскими рыболовными и торговыми судами в исключительной экономической зоне КНР, что привело к человеческим жертвам». Но следом он вспомнил и горькое и, как считает дипломат, несправедливое решение панамского суда.
Власти Панамы оперируют данными, что только за апрель – май 2026 г. число задержаний превысило показатель за весь 2025 год. По данным Clarksons Research, панамский реестр только в апреле покинуло более 80 судов водоизмещением более 10 000 т, в то время как за весь 2025 год – всего 55. В мае уже около 150 судов сменили панамский флаг (при среднемесячной норме в январе – марте менее 40), а за первые полгода 2026 г. чистый отток составил 492 судна. Морские власти Панамы советовали судовладельцам обжаловать действия КНР, но от роста перетока кораблей в юрисдикции Либерии и Маршалловых Островов это не спасло.
Согласно данным сервиса для отслеживания судов в портах Азии и Тихоокеанского региона APCIS, китайские портовые власти в марте 2026 г. задержали для проверки 93 панамских судна, что уже заметно превышало нормальные показатели (их доля достигла 75% от всех досматриваемых в портах КНР). А в мае 2026 г. было задержано уже 141 судно (что составило 88% от всех задержанных судов под флагом Панамы в мире). Для сравнения: в мае 2025 г. в Китае было 20 аналогичных проверок. Правда, в июне 2026 г. в портах КНР под досмотром оказалось уже всего 64 панамских судна (из 124 всего в портах КНР).
В апреле 2026 г. США и пять стран региона – Боливия, Гайана, Коста-Рика, Парагвай и Тринидад и Тобаго – выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Китай в том, что он «откровенно политизирует морскую торговлю» в контексте Панамы. В ответ на эти упреки МИД КНР предложил вспомнить, кто сначала долго «оккупировал Панамский канал», а теперь жаждет получить его под свой контроль, а также ранее вторгался в Панаму (речь про военную операцию в 1989 г.). «Ответ говорит сам за себя. Именно США политизировали <...> проблему портов», – указывали китайцы.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее отвергал гипотезы о том, что именно давление со стороны США повлияло на неожиданное разрешение спора вокруг портов Панамского канала. Китай официально обвинял неназванные третьи стороны во вмешательстве в их отношения. Кроме того, в феврале КНР приостановила обсуждение ее государственными предприятиями новых проектов в Панаме и усилила таможенный контроль за импортом из этой страны – в том числе бананов и кофе, писало Reuters.
Согласно решению главного суда Панамы, концессионный контракт с CK Hutchison от 1997 г., на основании которого через свою «дочку» Panama Ports Company управляла портами Бальбоа и Кристобаль, был признан неконституционным. Решение суда было основано на иске генерального контролера Панамы Анеля Флореса, который нашел нарушения при аудите контракта (действовал после переподписания до 2046 г.). Портал Axios прямо писал, что иск был подан по настоянию администрации президента США Дональда Трампа, который с момента возвращения в Белый дом требовал «вернуть канал под контроль США». После отстранения CK Hutchison временными операторами портов Панамского канала на полтора года стали Maersk и Mediterranean Shipping Company. Через Панамский канал проходит около 40% американских морских перевозок контейнеров и 5% мировых.
Как говорит главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец, официальная позиция Панамы сводится к тому, что подобные действия Китая – это неуважение к панамскому суверенитету. Панамская сторона указывает на явное несоответствие между возросшим количеством проверок по сравнению с 2025 г. и реальными масштабами возможных проблем. Китай, разумеется, отрицает любую политическую подоплеку и настаивает на сугубо техническом характере мер, связанных с вопросами безопасности. «И было бы, мягко говоря, странно, если бы Пекин прямо заявил об обратном», – признает Хейфец.
Что касается реальной логики происходящего, то, по мнению аналитика, было очевидно, что Китай рано или поздно ответит на действия Панамы. Ее шаги задели китайские интересы напрямую: речь идет и об ограничениях для гонконгской компании, и о пересмотре своего участия в китайской инициативе «Пояс и путь». Китай воспринял это как недружественный жест, но при этом он почти никогда не действует молниеносно.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от развития двусторонних отношений: если они останутся без изменений, то давление, скорее всего, сохранится, продолжает эксперт. Но если Китай добьется некоего бонуса или компромисса, у него появится формальный повод пойти навстречу Панаме. При этом даже при отсутствии таких уступок, как отмечает Хейфец, Пекин вряд ли станет годами придерживаться этой линии: он способен прибегнуть к демонстрации рычагов влияния, но эскалация не в его правилах.
Усиленные проверки судов под панамским флагом – это один из характерных примеров китайских неформальных санкций, в данном случае за нарушение прав его инвесторов, объясняет директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Поскольку Панама остается одним из крупнейших регистраторов удобных флагов, а значительная часть мирового морского трафика проходит через китайские порты, дополнительные инспекции способны принести судоходным компаниям серьезные издержки и подтолкнуть их к смене флага. Таким образом, Пекин оказывает экономическое давление на Панаму после ее решений, принятых под влиянием США, уверен Кашин. При этом, как подчеркивает эксперт, Китай избегает прямой конфронтации с Вашингтоном и вместо этого отвечает государствам, которые, по сути, лишены маневра при давлении из Белого дома.