Война на Ближнем Востоке привела к увеличению объемов грузов в Панамском канале
Война между США и Ираном привела к увеличению объемов грузов, проходящих через Панамский канал. Об этом пишет Reutеrs со ссылкой на администрацию канала (государственное агентство Панамы).
Финансовый директор администрации Виктор Виаль на совещании заявил, что с октября по водному пути, соединяющему Атлантический и Тихий океаны, прошло примерно на 300 судов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отметил, что количество проходящих судов будет расти, пока ситуация на Ближнем Востоке не разрешится.
Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня 7 апреля. Американо-иранские переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Они продлились 21 час, но не привели к результатам. 12 апреля Трамп заявил, что ВМФ США заблокирует Ормузский пролив. 21 апреля американский лидер объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, одновременно распорядившись сохранить блокаду Ормузского пролива и поддерживать боевую готовность.
22 апреля The Washington Post со ссылкой на отчет Пентагона перед конгрессом США писала, что разминирование Ормузского пролива может занять до полугода. По данным газеты, сейчас в акватории и вокруг нее могут быть размещены около 20 мин, а разминирование может начаться только после окончания войны.