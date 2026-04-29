Война на Ближнем Востоке привела к увеличению объемов грузов в Панамском канале

22 апреля The Washington Post со ссылкой на отчет Пентагона перед конгрессом США писала, что разминирование Ормузского пролива может занять до полугода. По данным газеты, сейчас в акватории и вокруг нее могут быть размещены около 20 мин, а разминирование может начаться только после окончания войны.