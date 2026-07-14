ЕР может ненадолго потерять горсовет в Новосибирской области

ЕР может ненадолго потерять горсовет в Новосибирской областиПочти половина единороссов в парламенте Бердска идут на выборы самовыдвиженцами
В Бердске – втором по численности населения городе Новосибирской области (более 100 000 человек) – проходит, пожалуй, одна из самых необычных предвыборных кампаний. Ни один из 13 членов фракции «Единой России» (ЕР) в горсовете, включая спикера Владимира Голубева, не участвовал в партийных праймериз по отбору кандидатов в депутаты горсовета, при этом около половины из них заявились на выборы как самовыдвиженцы. Всего в парламенте 27 человек, избранных по одномандатным округам.
Расколу предшествовала неудовлетворительная оценка, которую в апреле 2026 г. депутаты поставили мэру Семену Лапицкому, избранному в 2025 г. Среди голосовавших за «неуд» – фракция ЕР в полном составе, говорит депутат горсовета, член фракции «В интересах Бердска» Алексей Осин. В июне 2026 г. Лапицкий сам вступил в ЕР. Осин же принял участие в единороссовских праймериз и, вероятно, будет выдвинут от этой партии в новый созыв горсовета.
Осин считает, что коллеги «вкатили неуд» Лапицкому «за позапрошлого мэра». «За год работы «неуд» никто не ставит. Он [Лапицкий] еще не освоился. Явно решение ангажированное», – сказал депутат «Ведомостям». По его мнению, неудовлетворительная оценка мэру, которого поддерживала администрация губернатора, и бойкот праймериз единороссами «рикошетом ударили» по нынешнему министру региональной политики Роману Бурдину.
Бурдин в 2023–2024 гг. был мэром Бердска. Он повесил трубку после того, как корреспондент «Ведомостей» ему представился.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы новосибирского регионального отделения ЕР и центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии.
Самовыдвиженцами на выборы в горсовет Бердска пошли единороссы Максим Аредаков, Сергей Онищенко, Андрей Пилько, Александр Мукасеев, Алексей Шаталов и Константин Болтрукевич, следует из системы ГАС «Выборы». Вероятно, они не были уверены, что победят в предварительном голосовании ЕР, и поэтому пошли на такой шаг, считает член фракции КПРФ в горсовете Дмитрий Титов. «Праймериз проходят те, кто считает праймериз и организовывает праймериз, а не те, кто в них заявляется», – говорит коммунист. По словам одного из собеседников «Ведомостей», он близок к команде Голубева и также пойдет на выборы самовыдвиженцем.
Очевидно, что в Бердске развивается конфликт элит в отсутствие видимого вмешательства со стороны, говорит директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Семья спикера при этом связана с уважаемыми партийцами, напоминает он. Брат Голубева Виктор, предприниматель, – член попечительского совета «Карелин фонда» и ранее публично лестно отзывался об олимпийском чемпионе, сейчас сенаторе от региона Александре Карелине. Сам Карелин предложил адресовать вопросы по политической ситуации в городе местному политсовету партии.
Бердск является одним из самых проблемных в политическом плане городов Новосибирской области, где часто возникают конфликты между местными элитами, а губернаторам с трудом удается восстановить там властную вертикаль, говорит политолог Ростислав Туровский. В Бердске не удалось избежать очередного конфликта, после того как его возглавил Лапицкий, представитель одной из групп городской элиты, отметил он: «Можно ожидать, что конкурирующая команда председателя горсовета Голубева попытается сохранить контроль над депутатским корпусом, но при этом она вынужденно дистанцировалась от ЕР».
«В Бердске все против всех», – отмечает один из собеседников в регионе. Конфликтные ситуации в городе уже много лет провоцируют политические амбиции ключевых игроков, говорит еще один источник «Ведомостей». По словам другого собеседника, сложившиеся коалиции выглядят так: с одной стороны – значительная часть депутатов во главе со спикером, с другой – мэр, областные власти и реготделение ЕР плюс ситуативно коммунисты, которые на фоне конфликта рассчитывают на дополнительные очки, в том числе и на федеральных выборах. В Бердске традиционно сильны протестные настроения, напоминает он.
Город входит в Искитимский одномандатный округ, и в Госдуме его представляет не единоросс, а член «Справедливой России» Александр Аксененко. При этом, по мнению Кузнецова, говорить о каком-то поражении ЕР преждевременно: отказавшиеся от праймериз депутаты могут переизбраться как самовыдвиженцы и вновь войти в партийную фракцию в новом составе горсовета.
По словам Туровского, положение во многом усугубили организационные проблемы во внутриполитическом блоке региона в связи с недавним арестом [по делу о наркотиках] и увольнением его куратора Юрия Петухова. «Не исключено, что в Бердске в который раз придется менять мэра, а у [губернатора Новосибирской области Андрея] Травникова появляется еще больше аргументов, чтобы поставить в городе внешнего, нейтрального к местным кланам, управляющего», – заключил политолог.
Не факт, что Петухов смог бы разрулить очередной конфликт между местными группами влияния, которые ориентируются не на политических менеджеров, а на более весомые центры силы, говорит один из собеседников в регионе. Он допускает, что все закончится спокойно для ЕР: самовыдвиженцы действительно могут вступить в партийную фракцию – только формироваться она будет с учетом интересов победившей группы.