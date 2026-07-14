ЕР может ненадолго потерять горсовет в Новосибирской области

Самовыдвиженцами на выборы в горсовет Бердска пошли единороссы Максим Аредаков, Сергей Онищенко, Андрей Пилько, Александр Мукасеев, Алексей Шаталов и Константин Болтрукевич, следует из системы ГАС «Выборы». Вероятно, они не были уверены, что победят в предварительном голосовании ЕР, и поэтому пошли на такой шаг, считает член фракции КПРФ в горсовете Дмитрий Титов. «Праймериз проходят те, кто считает праймериз и организовывает праймериз, а не те, кто в них заявляется», – говорит коммунист. По словам одного из собеседников «Ведомостей», он близок к команде Голубева и также пойдет на выборы самовыдвиженцем.