Дональд Трамп считает Китай виновным во вмешательстве в выборыОн не может простить поражения Джо Байдену в 2020 году
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в электоральные процессы в стране. Об этом Трамп заявил во время своего 25-минутного обращения к нации в ночь на 17 июля. По словам американского лидера, в прошлом Китай получил несанкционированный доступ к личным данным 220 млн избирателей, что Трамп назвал самой масштабной в истории утечкой данных. По его мнению, в результате хакерских атак КНР купила или похитила данные американских избирателей в 18 штатах и предприняла шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс в 2018 г., а также президентских выборов в 2020 г., на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. «Правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 г., поскольку я ввел против них таможенные пошлины», – заключил Трамп. В ответ в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США». Им вторил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, который назвал слова Трампа клеветой и чистым вымыслом.
Таким образом, добавил Трамп, избирательная система США «сломана и уязвима» настолько, что защитить ее уже невозможно. Трамп также рассекретил документы разведки США, в которых говорилось об уязвимостях американской электоральной системы. Американские спецслужбы считали, по словам Трампа, что «противники США», среди которых Россия, Иран, Китай и КНДР, могут скомпрометировать избирательную инфраструктуру в стране, в том числе электронную систему подсчета голосов.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Трамп в своих выводах ссылается на «бездоказательную информацию по линии спецслужб». Песков напомнил, что в США были проведены расследования, которые установили, что Россия не оказывала влияния на американские выборы в 2016 г., когда победил Трамп. «Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», – подчеркнул Песков. В свое время в США был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого не было выявлено, «что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней в ее действиях по вмешательству в выборы» 2016 г.
Кроме того, в документах разведки речь идет о 278 000 человек, не являющихся гражданами США, но зарегистрированных для участия в выборах. Белый дом уже обвинил в этом оппозицию в лице демократов. По мнению Трампа, демократы, управляющие рядом штатов, не предоставляют соответствующие списки избирателей. В ответ Ассоциация губернаторов-демократов в лице 24 демократических глав штатов обвинила Трампа в попытке подорвать «свободные и справедливые» выборы. В ассоциации заявили, что Трамп пытается запугать избирателей своими словами об иностранном вмешательстве и что демократы «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование».
Свои громкие заявления с критикой избирательной системы США Трамп сделал, призывая принять свой так называемый «Закон о спасении Америки». Этот законопроект был обнародован Трампом еще в марте 2026 г. Согласно ему, все избиратели во время выборов обязаны предъявлять удостоверение личности и документы, подтверждающие гражданство США. Пересылка избирательных бюллетеней по почте запрещается за исключением случаев болезни, инвалидности, прохождения военной службы или нахождения в поездке.
Обвинения Трампа в адрес Китая идут в одном фарватере с его электоральной риторикой 2024 г., когда он вместе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном тиражировал тезис о том, что демократы якобы использовали нелегальных мигрантов для создания преимущества на выборах, подчеркнул старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Он считает, что Трамп «просто стряхнул пыль» со старого сюжета перед промежуточными выборами, чтобы подготовить почву для активизации своего ядерного электората.
Прежде всего заявления Трампа об уязвимости и непроработанности процедур контроля за голосованием адресовались его противникам из демократической партии, считает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По мнению Трампа, именно демократы ответственны за непростое положение избирательной системы США. Кроме того, обвинения в адрес Китая – это и начало очередного противостояния с Пекином. Трампу, полагает Кортунов, хочется поставить КНР в позицию обороняющегося, особенно накануне запланированного, по заявлению американской стороны, на сентябрь визита председателя страны Си Цзиньпина в США. Таким образом Трамп готовится к тому, чтобы вести диалог с Китаем с позиции силы, резюмирует эксперт.