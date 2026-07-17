Дональд Трамп считает Китай виновным во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в электоральные процессы в стране. Об этом Трамп заявил во время своего 25-минутного обращения к нации в ночь на 17 июля. По словам американского лидера, в прошлом Китай получил несанкционированный доступ к личным данным 220 млн избирателей, что Трамп назвал самой масштабной в истории утечкой данных. По его мнению, в результате хакерских атак КНР купила или похитила данные американских избирателей в 18 штатах и предприняла шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс в 2018 г., а также президентских выборов в 2020 г., на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. «Правительство Китая хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 г., поскольку я ввел против них таможенные пошлины», – заключил Трамп. В ответ в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США». Им вторил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, который назвал слова Трампа клеветой и чистым вымыслом.