Что обсуждалось на заседании коллегии Минобороны России

По его словам, количество поставленных в войска беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2025 г. увеличилось более чем в два раза. Продолжается оснащение подразделений войск беспилотных систем, а также развитие системы подготовки специалистов. Для этого создана единая система обучения, разработаны соответствующие программы. За первое полугодие подготовлено более 8000 специалистов.