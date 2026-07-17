Что обсуждалось на заседании коллегии Минобороны России

Что обсуждалось на заседании коллегии Минобороны РоссииПлан на год, модернизация ВС РФ, развитие беспилотных войск и новейшая техника
Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, посвященное реализации приоритетных задач, поставленных в конце 2025 г. Участники представили результаты работы за первое полугодие, а также планы до конца 2026 г. по ключевым направлениям деятельности министерства.
Оснащение войск и развитие беспилотных систем
Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в первом полугодии основные усилия были направлены на обеспечение группировок войск средствами поражения, вооружением, военной и специальной техникой.
По его словам, количество поставленных в войска беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2025 г. увеличилось более чем в два раза. Продолжается оснащение подразделений войск беспилотных систем, а также развитие системы подготовки специалистов. Для этого создана единая система обучения, разработаны соответствующие программы. За первое полугодие подготовлено более 8000 специалистов.
Материально-техническое обеспечение
Замминистра обороны Александр Санчик доложил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск повышены за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых средств передвижения, включая мотоциклы, багги и мотовездеходы в штурмовых подразделениях.
Более чем в два раза увеличены объемы доставляемых на линию боевого соприкосновения грузов благодаря комплексному применению наземных робототехнических комплексов, беспилотников и совершенствованию способов доставки.
Кроме того, поставлено современное технологическое оборудование в ремонтно-восстановительные подразделения, организовано обучение специалистов-ремонтников, что позволило сократить сроки восстановления вооружения и военной техники.
Цифровая трансформация и искусственный интеллект
Замминистра Дмитрий Щербинин рассказал о реализации Концепции цифровой трансформации Вооруженных сил.
По его словам, определены цели и задачи цифровой архитектуры, сформирована новая система управления цифровой трансформацией, а в центральных органах военного управления назначены заместители руководителей по этому направлению.
В Минобороны также развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели, которая применяется в повседневной деятельности органов военного управления.
Продолжается внедрение единой информационной среды Минобороны для управления финансами, имуществом, логистикой и другими направлениями. В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность. Во втором полугодии планируется внедрение новых сервисов и подключение дополнительных пользователей в рамках проекта «СВОД».
Международное военное сотрудничество
Замминистра Василий Осьмаков сообщил, что Минобороны переходит к долгосрочному планированию двустороннего военного сотрудничества с иностранными государствами.
Ведомство работает над подписанием многолетних планов сотрудничества с шестью странами. За первое полугодие проведено семь мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном, Лаосом и Мьянмой, включая российско-китайские маневры «Морское взаимодействие-2026».
Также в рамках председательства России в ОДКБ принято решение о расширении перечня специальностей в системе подготовки военнослужащих.
Гражданско-военная интеграция
По данным Осьмакова, на базе технополиса «ЭРА» сформирован проектный офис, а на базе ГИС промышленности работает сервис «Воентех» для сбора предложений по перспективным технологиям.
Через сервис поступило более 300 заявок, около 100 прошли предварительную экспертизу, 25 инициатив поддержаны органами военного управления.
Кроме того, разработаны концепция и проект федерального закона «О гражданско-военной интеграции», который находится на стадии экспертного обсуждения. По оценке Минобороны, принятие закона позволит повысить эффективность расходов на нужды обороны за счет привлечения частных ресурсов.
Медицинское обеспечение
На коллегии также обсудили развитие системы военной медицины.
По данным статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой:
сокращено время эвакуации раненых в военные госпитали;
повышен уровень оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения;
укомплектованность медицинских подразделений в зоне СВО доведена до 96%;
внедрены новые индивидуальные и групповые аптечки, штурмовые подразделения полностью обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи;
для эвакуации раненых применяются наземные робототехнические комплексы;
в медицинские роты и батальоны впервые введены подразделения беспилотных систем;
доля высокотехнологичных операций в окружных и флотских госпиталях увеличена до 12,5%;
срок начала процедуры протезирования военнослужащих сокращен с 16 до 11 дней, к концу года планируется снизить его до восьми дней.
В системе Единого центра координации комплексной реабилитации Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова задействованы 25 реабилитационно-образовательных центров госпиталей и 56 протезно-ортопедических предприятий в 26 регионах России.
Подготовка личного состава
На коллегии также подвели итоги работы по совершенствованию подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.
Заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что за первое полугодие проведено более 40 практических мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки личного состава. Впервые в июне на базе 362-го мотострелкового полка резерва состоялся учебно-методический сбор для должностных лиц, отвечающих за подготовку военнослужащих в резервных полках.
К обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений. Также организована стажировка 32 командиров подразделений и инструкторов полков резерва непосредственно в подразделениях, выполняющих боевые задачи.
Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки подготовлено более 140 000 военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск.
Кроме того, в системе допризывной подготовки ДОСААФ России число военно-учетных специальностей увеличено с 20 до 30, в том числе возобновлена подготовка по трем специальностям. За первое полугодие подготовлено более 18 000 будущих призывников. Отдельное внимание уделено обучению операторов наземных и морских робототехнических комплексов.