«Русские просто жульничают»: что западные СМИ писали про Игры доброй воли

Любому иностранцу, который обращается с просьбой или хочет пробраться через плотную толпу, достаточно сказать «Igre Dobro Voli», как его желания исполняются, как будто он выпустил джина из бутылки. <...> Тернер настаивал на приглашении Майкла Джексона на церемонию открытия. Советы поначалу сопротивлялись. Поп-певца часто используют в советской прессе как пример западного декаданса. Советские таможенники регулярно конфискуют записи его музыки, когда туристы пытаются ввезти их в страну. Тернер одержал победу над Советами, объяснив, что Джексон – амбассадор одного из его основных спонсоров Игр, Pepsi, и что та даст больше, если он будет на Играх. Советы, возможно, не являются капиталистами, но никогда не утверждали, что они не понимают цену доллару. Затем Тернер объявил, что Джексон не придет из-за других обязательств и финансовых соображений. Советы внезапно оказались оскорблены уже тем, что певец не явится.