«Русские просто жульничают»: что западные СМИ писали про Игры доброй воли

«Русские просто жульничают»: что западные СМИ писали про Игры доброй воли40 лет назад завершилась альтернатива Олимпиаде
20 июля 1986 г. в Москве завершились первые Игры доброй воли. Альтернативу Олимпиаде, которую Запад и соцлагерь взаимно бойкотировали в 1980 и 1984 гг., придумал американский медиамагнат Тед Тернер. На мероприятие съехалось 3000 участников из 80 стран, было побито шесть мировых рекордов, а спортсмены из США и СССР наконец снова встретились лицом к лицу. Тем не менее полноценной заменой Олимпиаде Игры доброй воли так и не стали. Как их освещали в западной прессе – в подборке «Ведомостей».
The Washington Post (США)
Кен Бестиан занимался связями с общественностью на Олимпийских играх – 1984, и он же возглавил PR-кампанию Игр доброй воли у Тернера. Это была весьма напряженная работа, признал Бестиан: «У нас было 11 месяцев, чтобы сделать все то, на что у нас ушло пять лет при подготовке [Олимпиады] в Лос-Анджелесе».
Он столкнулся с проблемами, которых не было в Лос-Анджелесе. Американский авиаудар по Ливии (в апреле 1986 г. из-за обвинений режима Муаммара Каддафи в причастности к терактам в Европе. – «Ведомости») заставил понервничать. Бестиан <...> вел переговоры с русскими партнерами в Москве через неделю после них. Он вспоминает: «Мы не знали, чего нам ждать».
Вскоре взрыв на Чернобыльской АЭС создал еще одну проблему. Бестиан делал 10–12 звонков в день три недели подряд, пытаясь понять, повлияет ли ядерная катастрофа на проведение Игр. В конце концов пришло письмо из госдепартамента, что уровень радиации воздуха и воды в Москве низок и вернется к норме к июлю.
The New York Times (США)
Как телепроект Игры доброй воли оказались провалом. Телевизионные рейтинги Nielsen выглядели печально, а Turner Broadcasting System (TBS) понесла убытки в $15 млн. Церемония открытия Игр была такой же впечатляющей, как и олимпийская феерия в Лос-Анджелесе, но освещение соревнований оказалось куда хуже. Многие соревнования были не очень захватывающими, а на работу операторов и комментаторов не мешало бы навести лоск. Целые ряды пустых кресел тоже не способствовали привлечению внимания. <...> Русские могли бы найти способ заполнить трибуны. <...> Игры доброй воли рекламировались как мини-Олимпиада. Реальность показала, что акцент нужно сделать на слове «мини».
Christian Science Monitor (США)
Администрация Рейгана была абсолютно права, запретив военнослужащим США участвовать в Играх доброй воли в Москве. <...> Вся эта затея – сплошная фикция. Еще до начала Игр их имидж «доброй воли» пошатнулся из-за отказа Советов пригласить команды из Израиля, Южной Кореи и ЮАР. Мало кто из американцев был удивлен исключением ЮАР (в те времена мир протестовал против режима апартеида в ЮАР. – «Ведомости»). Но как насчет отказа демократическому Израилю, другу США? И Южной Корее, принимающей стороне следующей Олимпиады и американскому союзнику?
Освещение игр TBS было далеко от любых стандартов объективности. Остается гадать, было ли это сделано, чтобы угодить товарищам из Кремля, с которыми Тернер договорился о проведении еще одних Игр в Сиэтле (состоялись летом 1990 г. – «Ведомости») или из-за явной некомпетентности. Как объяснить, что московский корреспондент TBS не заметил, что советский лидер [Михаил Горбачев], произнесший в приветственной речи слово «мир» 11 раз менее чем за 10 минут, использует спорт для пиара? Как объяснить поведение других журналистов TBS, безоговорочно хваливших <...> церемонию открытия, не отмечая тяжеловесный пропагандистский контекст? В том числе изображений ракет с буквой «Х», ясно намекающих на свое западное (читай – американское) происхождение.
Уже во время Игр американские телезрители узнали от спортивного комментатора Курта Гоуди, что стоимость проезда в московском метро всего 7 центов, а студенты МГУ не платят «ни копейки» на свое образование. Оба замечания технически верны. Но вне контекста вводят в заблуждение точно так же, как, если рассказывая о феномене жизни в Советах, ограничиться тем, что мало у кого тут есть личный автомобиль, а евреям крайне сложно поступить в МГУ. <...> Комментаторы также «не заметили», что по соображениям безопасности Москва [на время соревнований] была закрыта для въезда жителей из остального СССР.
Die Welt (ФРГ)
В знак уважения к американским организаторам Советы вновь задействовали весь свой хорошо отлаженный механизм. До 23 июля Москва закрыта для посещения. На окраинах ужесточили контроль до такой степени, что в город пускают только тех, кто может подтвердить свое место жительства в нем. Нежелательных лиц (например проституток и политически неблагонадежных) вынудили покинуть город. Количество вооруженной охраны утроилось. Восстановлены и потемкинские фасады, в магазинах теперь продаются товары, которые в ином случае вы бы напрасно искали: например, венгерские куры или блузки с нарисованными символами мира.
The Times (Великобритания)
Советские организаторы с негодованием отвергли обвинения в коммерциализации Игр, которые будут транслироваться в прямом эфире в США в течение 130 часов и в других западных странах. «Некоторые люди упорно настаивают на якобы коммерческом характере Игр, – сказал [глава Госкомспорта СССР Марат] Грамов. – В этих утверждениях нет ни капли правды. Мы не преследуем никаких коммерческих целей, и наши расходы значительно превышают любой потенциальный доход».
Он также отрицал, что Игры противопоставляются Олимпийским играм, несмотря на недавнее выражение недовольства со стороны членов Международного олимпийского комитета, собравшихся в Сеуле, где пройдет следующая Олимпиада в 1988 г. «Философия Игр доброй воли, как мы ее понимаем, делает их близкими к идеям олимпийского движения», – заявил Грамов.
Los Angeles Times (США)
Любому иностранцу, который обращается с просьбой или хочет пробраться через плотную толпу, достаточно сказать «Igre Dobro Voli», как его желания исполняются, как будто он выпустил джина из бутылки. <...> Тернер настаивал на приглашении Майкла Джексона на церемонию открытия. Советы поначалу сопротивлялись. Поп-певца часто используют в советской прессе как пример западного декаданса. Советские таможенники регулярно конфискуют записи его музыки, когда туристы пытаются ввезти их в страну. Тернер одержал победу над Советами, объяснив, что Джексон – амбассадор одного из его основных спонсоров Игр, Pepsi, и что та даст больше, если он будет на Играх. Советы, возможно, не являются капиталистами, но никогда не утверждали, что они не понимают цену доллару. Затем Тернер объявил, что Джексон не придет из-за других обязательств и финансовых соображений. Советы внезапно оказались оскорблены уже тем, что певец не явится.
Если Советы были готовы на компромисс ради Pepsi, они не пошли на него ради двух других потенциальных спонсоров, [сети фастфудов] Wendy's и [пива] Miller Lite. Видимо потому, что их рекламные ролики Советы считают оскорбительными. Реклама Wendy's высмеивает советскую моду, показывая дородную женщину, участвующую в «модном шоу». На самом деле она расхаживает в одном и том же невзрачном, нелепом платье. Слоган утверждает, что в СССР нет свободы выбора ни потребительских товаров, ни гамбургеров. В рекламе Miller Lite мигрант из СССР комик Яков Смирнов объясняет разницу между США и Советским Союзом: «У нас всегда можешь найти партию по себе. Там партия всегда отыщет тебя».
Time (США)
22-летний советский прыгун с шестом Сергей Бубка взлетел на высоту 19 футов 8 3/4 дюйма (6,01 метра) в разгар короткой русской ночи – это рекорд. Американцы тут же принялись сомневаться в его способностях. «Он под допингом», – заявил Эрл Белл, занявший третье место. <...> Спринтер Карл Льюис, четырехкратный золотой медалист 1984 г., сказал: «Русские просто жульничают». Когда ему напомнили, что его обогнал на 100 метрах ямаец из Канады [Бен Джонсон] – кстати, уже во второй раз за этот год, Льюис поправился: «Они помогают всем желающим победить нас».
Во время одной из предыдущих поездок, чувствуя себя комфортно среди своих союзников за железным занавесом, Тернер посетил Советскую Грузию, а также занимался альпинизмом и охотой на далеком Кавказе. Он подстрелил горного козла; чучело его головы украшает его гостиничный номер. Пока это единственный материальный трофей компании TBS. Тернер надеялся заработать $20–30 млн на своих первых играх, но теперь ожидает убытков в $10–15 млн. «Москва – не очень спортивный город, – вынес вердикт Тернер. – Она что-то вроде Атланты».
Sports Illustrated (США)
Игроком, набравшим наибольшее количество баллов в игре с советской командой [в водное поло], оказался американский вратарь Крейг Уилсон, который приехал в Москву молодоженом. В начале 1984 г., после турнира в Будапеште, Уилсон пил водку с командой СССР, когда к нему подошел советский игрок Эркин Шагаев с <...> рассказом об американской девушке, с которой он познакомился на турнире 1983 г. в Малибу (Калифорния). «Пожалуйста, передайте это ей», – попросил Шагаев, вручая Уилсону небольшой пакетик с кольцом. Уилсон согласился, но на прошлой неделе вернулся с плохими новостями для Шагаева, который, к сожалению, отсутствовал на Играх. «Помните то кольцо, которое мне подарил Эркин? – с улыбкой сказал Уилсон советским игрокам. – Я женился на той девушке».
The Guardian (Великобритания)
Тед Тернер, владелец телеканала TBS, заявил, что интервью, которые взяли у него конкурирующие американские телеканалы, вызвали у него физические страдания. Тернеру задавали наводящие вопросы о том, сколько денег он потеряет, чувствует ли он себя использованным советской пропагандой и почему он дарит СССР $7 млн в виде новой телестудии и комплекса спутниковой связи.
Le Figaro (Франция)
Нескольких рекордов оказалось недостаточно, чтобы спасти так называемые «Игры доброй воли», созданные советской пропагандой и жадностью Теда Тернера. <...> Зрителей в США и по всему миру было так мало, что некоторые рекламодатели, как сообщается, потребовали возврата средств за свои рекламные ролики.
Были и великолепные моменты. Женская баскетбольная команда США буквально разгромила советскую команду, которая оставалась непобежденной с 1958 г. Но еще более поразительным стало то, как были опровергнуты кремлевские стереотипы. В то время как США ежедневно осуждаются здесь как ад для цветных граждан, американская [баскетбольная] команда, 80% которой составляли чернокожие, продемонстрировала захватывающий дух патриотизм. В конце игры игроки скакали по арене, размахивая маленькими американскими флагами.