Зачем Филимонов и Собчак понадобились друг другу

Зачем Филимонов и Собчак понадобились друг другуГлава Вологодской области согласился на интервью журналистке на фоне скандала
Известный своей PR-активностью губернатор Вологодской области Георгий Филимонов может оказаться в одном ряду с американским актером Кевином Спейси, юристом Ильей Ремеслом и блогером Игорем Синяком. Три последних – герои недавних интервью пережившей атаку на свои медиаактивы Ксении Собчак, которая на прошлой неделе на глазах у своих и Филимонова подписчиков договорилась с ним о «честном репортаже из Вологды». Или, как называет столицу региона губернатор, из «места силы русского мира».
Все началось с того, что Филимонов запостил в своем Telegram-канале видео с собой на мотоцикле, призвав аудиторию путешествовать по Вологодчине. На шестисекундный ролик внезапно отреагировала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Губернатору Вологодской области и его сммщикам намекните кто-нибудь, что в условиях топливного дефицита не самая лучшая идея играться в «Сынов анархии». Филимонов уверяет своих подписчиков, что все под контролем, а очереди на АЗС сокращаются.
Глава региона через полчаса ответил журналистке, что «сам себе «сммщик» и не прикрывается сотрудниками». «Езду на мотоцикле публикую еще и потому, что мы ритмично и результативно справляемся с вызовами на рынке топлива в регионе», – заявил Филимонов и пригласил Собчак в гости, пообещав прокатить на байке. Она оценила ответ губернатора, назвав его «неплохим», но напомнила, что замужем.
Тогда Филимонов позвал ее вместе с супругом, опубликовав голосовое сообщение в своем канале: «Приглашаю вас как семьянин, сторонник традиционных консервативных ценностей, как многодетный отец, папа четырех дочек». «Кровавая барыня» записала ответный войс, в котором выразила собеседнику «глубокую признательность» и готовность «даже потратить немного ценного бензина, чтобы обсудить с вами проблемы региона».
«Предлагаю эту встречу сделать не только семейно-скрепной, но и общественно полезной. Думаю, что и ваши избиратели, и мои зрители с удовольствием посмотрят на наше интервью, встречу и общение. Ну и честный репортаж из Вологды обещаю», – заявила Собчак.
Стороны договорились, интервью будет в Вологде, сейчас идет процесс согласования графиков губернатора и журналистки, сообщил «Ведомостям» источник в регионе. «Думаем, что до конца лета их встреча состоится. Тему или темы интервью определит Ксения Анатольевна, но губернатор готов ответить на любые вопросы», – сказал он. «Ведомости» направили запросы Собчак и в администрацию Вологодской области.
Неделей ранее о взломе аккаунта журналистки в Telegram заявили хакеры, после чего в каналах холдинга «Осторожно Media» «Кровавая барыня» и «Собчак» появились скриншоты якобы переписки журналистки. Сама она заявила, что не имеет к скринам никакого отношения.
Не называя имени Собчак, тему подхватил телеведущий Владимир Соловьев с обвинениями в адрес «одной израильской журналистки (возможно, имеется в виду то, что Собчак получила гражданство Израиля в 2022 г. – «Ведомости»)», а также сенатора (Туву представляет мать Собчак Людмила Нарусова). Они этот выпад не комментировали.
Публичный диалог Собчак с Филимоновым и предстоящее интервью являются демонстрацией лояльности, «что она на позитиве общается с губернаторами, с представителями власти», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Для губернатора Вологодчины, по мнению эксперта, это тоже в плюс: «имидж у него такой яркий». «Поэтому я думаю, что от этой «коллаборации» он только выиграет», – сказал политолог «Ведомостям». Обмен войсами между Филимоновым и Собчак может быть и частью драматургии, легитимирующей участие журналистки в позитивной подсветке Филимонова, и результатом убежденности (небесспорной) губернатора в своей суперэффективности как публичной фигуры, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Многое зависит от того, состоится ли интервью, – говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. – Если Собчак действительно приедет, а Филимонов сможет спокойно отвечать не только про мотоциклы, но и про бензин, алкогольные ограничения, отношения с бизнесом и другие сложные решения, он получит аудиторию, которую никакой пиар ему бы не обеспечил. А часть зрителей действительно впервые посмотрят на Вологодчину не как на регион с кризисом, а как на место, куда можно приехать».