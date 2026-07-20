Зачем Филимонов и Собчак понадобились друг другу

Публичный диалог Собчак с Филимоновым и предстоящее интервью являются демонстрацией лояльности, «что она на позитиве общается с губернаторами, с представителями власти», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Для губернатора Вологодчины, по мнению эксперта, это тоже в плюс: «имидж у него такой яркий». «Поэтому я думаю, что от этой «коллаборации» он только выиграет», – сказал политолог «Ведомостям». Обмен войсами между Филимоновым и Собчак может быть и частью драматургии, легитимирующей участие журналистки в позитивной подсветке Филимонова, и результатом убежденности (небесспорной) губернатора в своей суперэффективности как публичной фигуры, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.