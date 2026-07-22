Зачем власти субъектов создают министерства региональной безопасности

Создание региональных министерств безопасности – это ответ на эскалацию и возросшие риски, говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Артур Заббаров. «Военные действия потребовали от регионов более оперативного принятия решений, более жесткой межведомственной координации и ресурсного обеспечения. Поэтому часть субъектов идет по пути сборки этих функций в одном ведомстве. Станет ли это трендом, зависит от обстановки в конкретном субъекте и от того, получат ли такие ведомства реальные полномочия и ресурсы. Но сам процесс в регионах идет уже несколько лет», – сказал он «Ведомостям».