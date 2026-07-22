Зачем власти субъектов создают министерства региональной безопасности

Зачем власти субъектов создают министерства региональной безопасностиНа фоне возросших рисков требуются более оперативные решения и тесная координация ведомств
Создание министерств региональной безопасности в администрациях субъектов Федерации стало своеобразным трендом последних лет. 22 июня 2026 г. глава Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о создании нового ведомства, которое как самостоятельное юрлицо в структуре регионального правительства приступило к работе через неделю.
«Задача наших недружественных соседей – дестабилизировать ситуацию в стране», это касается и Калининградской области, говорил губернатор в интервью «Ведомостям» 19 июля. По его словам, в новой структуре работают участники специальной военной операции.
Министром региональной безопасности единственного региона-эксклава, окруженного странами НАТО, стал профессиональный военный Дмитрий Коннов, который последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения (в пресс-релизе правительства не уточнялось, какого именно). Подчеркивалось, что новое ведомство было создано за счет уже существующей в региональном правительстве штатной численности путем перераспределения ставок из других ведомств.
«В основные задачи министерства входит в том числе организация мероприятий по гражданской обороне, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, региональный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности, взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, также взаимодействие с силовыми структурами, в том числе по вопросам защиты государственной границы Российской Федерации, предупреждение чрезвычайных ситуаций на военных объектах и другие задачи», – перечислялось в пресс-релизе.
В предыдущие годы аналогичные министерства безопасности были созданы в Запорожской, Вологодской, Мурманской, Пензенской областях и ряде других субъектов. Пост руководителя нового ведомства на Вологодчине (было создано в 2024 г. на базе комитета гражданской защиты и социальной безопасности) занял бывший студент губернатора Георгия Филимонова в РУДН (последний был заместителем завкафедрой теории и истории международных отношений университета) Кирилл Джавлах. Филимонов называл его участником специальной военной операции. Джавлах покинул пост министра через несколько месяцев после назначения.
Создание министерства региональной безопасности Запорожской области критиковал член Общественной палаты России Владимир Рогов, писали «Ведомости» 23 января 2025 г. Он выражал сомнения в необходимости отдельного ведомства в условиях широкого присутствия в регионе федеральных силовых структур.
Все структуры, которые занимаются этой темой, – комиссия по чрезвычайным ситуациям, антитеррористическая комиссия – постоянно работают в коллегиальном формате, говорит источник, близкой к администрации одного из приграничных регионов. «Собираться стали почаще, да. Но рекомендаций [из федерального центра] создавать министерство [региональной безопасности] пока не было. Ну, может, до нас позже дойдет», – отмечает он. Собеседник предположил, что инициатива в данном случае может исходить от властей субъектов.
Создание региональных министерств безопасности – это ответ на эскалацию и возросшие риски, говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Артур Заббаров. «Военные действия потребовали от регионов более оперативного принятия решений, более жесткой межведомственной координации и ресурсного обеспечения. Поэтому часть субъектов идет по пути сборки этих функций в одном ведомстве. Станет ли это трендом, зависит от обстановки в конкретном субъекте и от того, получат ли такие ведомства реальные полномочия и ресурсы. Но сам процесс в регионах идет уже несколько лет», – сказал он «Ведомостям».
Региональной власти и органам местного самоуправления необходимо координироваться с силовыми структурами, говорит политолог Виталий Иванов. «Но такие структуры есть много где с 1990-х гг. Просто назывались по-другому», – сказал эксперт «Ведомостям».
Новые ведомства будут заниматься подбором контрактников для Минобороны и работать с рисками, связанными с проведением спецоперации, – беспилотными атаками и терроризмом, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
В последнее время действительно можно наблюдать повышение статуса управлений и отделов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до уровня министерств, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Однако за ними остается по большей части все та же ограниченная функция координации. Эффективность мер будет ситуативной, важную роль будут играть хорошие отношения глав новых структур с силовиками, которые находятся почти исключительно в федеральном подчинении», – сказал политолог «Ведомостям».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков