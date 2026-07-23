Филиппины на два дня превратились в центр мировой дипломатии

Филиппины на два дня превратились в центр мировой дипломатииСреди гостей саммита АСЕАН – Сергей Лавров, Марко Рубио и Ван И
Прибывший в столицу Филиппин Манилу для участия в мероприятиях АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля провел первый полноценный рабочий день. АСЕАН пригласила на мероприятия Восточноазиатского саммита (ВАС) и своего Регионального форума по безопасности представителей всех ключевых стран-партнеров, включая госсекретаря США Марко Рубио, министров иностранных дел КНР Ван И, Японии Тосимицу Мотэги, Канады Аниту Ананд, представителей ЕС и др.
22 июля состоялось отдельное совещание Лаврова с министрами иностранных дел всех стран ассоциации (в АСЕАН входит 11 стран, но членство Мьянмы заморожено с военного переворота 2021 г.). «В России твердо уверены в том, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника», – сказал Лавров. Особое внимание было уделено воплощению решений июньского саммита Россия – АСЕАН в Казани, который был приурочен к 35-летию контактов. Как говорится в сообщении МИД России, речь шла о наращивании кооперации в сфере продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации, космосе и молодежных контактах.
Из двусторонних встреч еще 21 июля Лавров успел пообщаться с коллегой из Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, к которому уверенно обратился на русском, ведь они оба учились в МГИМО. 22 июля отдельные встречи у Лаврова прошли с главами МИД Пакистана Исхаком Даром, Бангладеш Халилуром Рахманом и Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Индийский министр сообщил, что выразил Лаврову «серьезную обеспокоенность» после гибели четырех индийских моряков из-за «атаки на коммерческое судно MV Golden Leo» в Черном море. Накануне в МИД Индии по этому же поводу был вызван российский временный поверенный Владимир Ладанов. МИД России по итогам встречи сообщил, что с Индией «условлено продолжить доверительный диалог на всех уровнях». Далее Лавров встретился с коллегами из Шри-Ланки Виджитой Хератом (который также занимается делами по трудоустройству за рубежом и туризмом), Бразилии Мауро Виейрой и Египта Бадром Абдельати.
На момент сдачи материала не было информации о возможной встрече Лаврова с Ван И. Зато китайский министр продолжил взятый на саммите БРИКС в 2024 г. в Казани курс на нормализацию отношений с Индией, встретившись с Джайшанкаром. Ван И также провел «полезную, позитивную и конструктивную» встречу и с Рубио. Кроме того, Ван И провел важную встречу с главой МИД Филиппин Марией Терезой Лазаро – между странами до сих пор наблюдалось резкое нарастание напряжения из-за конфликтов и пропаганды в связи со спорами в Южно-Китайском море. Стороны пришли к необходимости «снижения риска просчета».
Накануне мероприятий в Маниле российский МИД, как сообщал «Интерфакс», собирался привлечь внимание к рискам западного «индо-тихоокеанского проекта» и подчеркнуть «потенциально негативные последствия формирования в АТР новой военно-политической архитектуры с опорой на блоковые структуры». Но Рубио в Маниле утром провел вторую c конца мая 2026 г. встречу в формате QUAD (США, Япония, Австралия, Индия), который критикуют периодически в Пекине и Москве. Значимость Юго-Восточной Азии (ЮВА) для Москвы растет с каждым годом, особенно на фоне возникающих международных кризисов на Ближнем Востоке, констатирует научный сотрудник лаборатории «Сектор новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии» ИМЭМО РАН Михаил Терских. По его мнению, обострение между Китаем и Филиппинами не оказывает сильного влияния на динамику сотрудничества: «Конфликт в ближайшей перспективе вряд ли будет урегулирован, поэтому участники платформы с самого начала пытаются изолировать подобные вопросы от вопросов сотрудничества. АСЕАН – это и важная площадка для коллективного обсуждения региональных вопросов, а также место проведения двусторонних встреч».
По словам замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александра Королева, власти Филиппин на правах хозяина министерской встречи и на фоне присутствия там американской делегации могут попытаться протолкнуть в повестку территориальные споры в Южно-Китайском море. Но этот вопрос не будет пользоваться спросом у других участников саммита, уверен эксперт. «АСЕАН остается скорее площадкой для проведения двусторонних переговоров, чем полноформатной организацией для решения региональных проблем. На уровне министров и глав государств участники мероприятия еще не решили ни одну глобальную и региональную проблему. Но это дополнительная международная точка сборки дипломатов, что очень важно», – заметил эксперт.
Значимость ЮВА для Москвы возросла с 2022 г., когда возникла необходимость в поиске новых партнеров и новых логистических цепочек, отмечает Королев, и казанский саммит лишь подчеркнул этот тренд. По его словам, наибольший акцент министры иностранных дел в Маниле сделают на вопросах энергетики из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, что превращает Россию в потенциально важного партнера для государств региона.
Кроме того, там обсудят и вопросы продовольственной безопасности, поставок из России продукции химической промышленности, логистики и транспорта, а также цифровизации. «В последние годы в странах Юго-Восточной Азии возросла проблема киберугроз, что вызывает спрос на российское программное обеспечение. Кроме того, сейчас Россия и Индонезия проводят военные учения. Это важный показатель заинтересованности по крайней мере отдельных государств в укреплении военно-технического сотрудничества», – заметил эксперт.
Называть отношения России со странами АСЕАН стратегическими пока сложно, отмечает Терских, но этот регион – как важный рынок сбыта товаров, так и место продвижения российских политических инициатив. «Государства АСЕАН воспринимают Россию как страну, которая не посягает на суверенитет и не навязывает свои нормы. Это выгодно отличает нас от Китая или США, чем открывает возможность россиянам для сотрудничества во многих областях», – отметил аналитик.
Что касается ранее ходивших обсуждений первой с 2021 г. возможной встречи глав МИД России и Японии, то об этом пока речи нет. Зато 23 июля Лавров и Рубио проведут первую в 2026 г. очную встречу.