Филиппины на два дня превратились в центр мировой дипломатии

Накануне мероприятий в Маниле российский МИД, как сообщал «Интерфакс», собирался привлечь внимание к рискам западного «индо-тихоокеанского проекта» и подчеркнуть «потенциально негативные последствия формирования в АТР новой военно-политической архитектуры с опорой на блоковые структуры». Но Рубио в Маниле утром провел вторую c конца мая 2026 г. встречу в формате QUAD (США, Япония, Австралия, Индия), который критикуют периодически в Пекине и Москве. Значимость Юго-Восточной Азии (ЮВА) для Москвы растет с каждым годом, особенно на фоне возникающих международных кризисов на Ближнем Востоке, констатирует научный сотрудник лаборатории «Сектор новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии» ИМЭМО РАН Михаил Терских. По его мнению, обострение между Китаем и Филиппинами не оказывает сильного влияния на динамику сотрудничества: «Конфликт в ближайшей перспективе вряд ли будет урегулирован, поэтому участники платформы с самого начала пытаются изолировать подобные вопросы от вопросов сотрудничества. АСЕАН – это и важная площадка для коллективного обсуждения региональных вопросов, а также место проведения двусторонних встреч».