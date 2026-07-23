Что могут обсуждать российская и немецкая стороны в Баку

Те, кто были названы СМИ переговорщиками, это публично не комментировали. Но, к примеру, еще в июле 2025 г. Платцек в разговоре с Tagesspiegel говорил, что цель его частых поездок в Россию (не менее девяти раз) после начала военных действий на Украине в 2022 г. – поддержание контактов, которые сложились во времена «Петербургского диалога».