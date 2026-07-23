Что могут обсуждать российская и немецкая стороны в Баку

Что могут обсуждать российская и немецкая стороны в БакуЦель подобного диалога – обменяться представлениями о происходящем и будущем
В Кремле не располагают «никакой информацией» о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» 22 июля. То, что в Баку 12 июля прошла некая встреча в рамках независимого переговорного трека, как ранее писали зарубежные СМИ, утверждает и источник, знакомый с организацией этих консультаций.
О раунде «тайной» дипломатии в Баку 16 июля подробно сообщили сразу несколько немецких СМИ. В нем якобы участвовали бывший премьер-министр России (2007–2008 гг.) Виктор Зубков, руководитель Института Европы РАН Алексей Громыко и глава Совета по правам человека президента Валерий Фадеев. Со стороны Германии на встречу, по данным медиа, прибыли возглавлявший до 2013 г. канцелярию Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек.
Журналисты Die Zeit в своей статье постарались максимально сгустить краски. Отмечалось, что участники старались не привлекать к себе внимания, собираясь в гостинице Four Seasons. Их разговор окончился без присутствия прессы и каких-либо публичных заявлений. По сведениям авторов статьи, российская сторона стремится донести до немецких мысль о том, что завершение конфликта возможно лишь на российских условиях и что уже сейчас следует думать о будущем восстановлении отношений между Москвой и Берлином.
Также, по данным газеты, темой переговоров была в том числе идея возрождения «Петербургского диалога». Те, кого называют участниками диалога в Баку, имеют значительный опыт общения в рамках «Петербургского диалога», но сейчас, скорее, было бы корректнее говорить о принципиально ином формате, отличном по своим целям и задачам, полагает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Те, кто были названы СМИ переговорщиками, это публично не комментировали. Но, к примеру, еще в июле 2025 г. Платцек в разговоре с Tagesspiegel говорил, что цель его частых поездок в Россию (не менее девяти раз) после начала военных действий на Украине в 2022 г. – поддержание контактов, которые сложились во времена «Петербургского диалога».
«Петербургский диалог», председателем которого является Зубков, был создан в 2001 г. по инициативе Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Официально его цель – углубление взаимопонимания между Россией и Германией.
Ранее Платцек подчеркивал, что действует как частное лицо «без какого-либо мандата». В СМИ сообщалось, что он обсуждал с российскими представителями способы завершения конфликта с Украиной, «как будет выглядеть мир после», а также вопросы контроля над вооружениями.
В реальности власти ФРГ в курсе о треке в Баку и, скорее, просто его игнорируют, сходятся два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом обсуждения. Участники с немецкой стороны хотели бы добиться повышения статуса их консультаций, говорит один из источников.
Накануне заявления Пескова, 21 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у него есть данные о встрече. Находившийся с ним канцлер ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что ему ничего об этом не известно.
Содержательный трек Мерцу не нужен, говорит один из собеседников «Ведомостей». Предпосылок к официальным переговорам нет, но процесс и усилия продолжаются, говорит он. Песков 20 июля говорил, что практических шагов Берлин для налаживания связей с Москвой пока не делал.
Как и в случае с пресс-конференцией Алиева и Мерца накануне, немецкие СМИ всеми силами пытаются разрушить любую инициативу для дипломатических переговоров, говорит председатель Евразийского общества Александр Рар. Немецкая пресса, по сути, преследует Плацека и Пофаллу за их «тайную дипломатию» с целью сделать все для усиления Украины против России, говорит он.
При этом «полуофициальные» контакты между со странами Европы оживились по ряду направлений с 2024 г., утверждает один из собеседников «Ведомостей».
Поддержание каналов связи между важными странами – это нормальная практика, в том числе именно в кризисных ситуациях, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Наличие каналов контактов между странами может быть востребовано в случае эскалации, чтобы не допустить конфликта, и, наоборот, при улучшении отношений. Другой целью контактов между странами бывает и просто сверка часов по актуальным событиям: то, как другая сторона видит происходящие события и мир, а также какие ошибки восприятия в этой картине мира можно увидеть.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина