Алиев намекнул на встречу представителей РФ и Германии в Баку
Представители России и Германии провели закрытую встречу в Баку в середине июля. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.
По словам Алиева, власти Азербайджана не были уведомлены о переговорах и не располагают информацией об их содержании.
«Данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась», – пояснил азербайджанский лидер.
Он отметил, что представители двух стран находились в Азербайджане с 12 по 14 июля. По его словам, с российской стороны были бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
20 июля газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что в Германии усиливаются настроения в пользу возобновления диалога с Россией. По данным издания, в стране уже предпринимались различные, но нескоординированные попытки наладить каналы связи с Москвой. Возможным посредником газета называла бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» и экс-главу ведомства канцлера ФРГ Рональда Пофаллу.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит практических шагов со стороны Берлина, свидетельствующих о более конструктивном подходе к диалогу с Россией. По его словам, накопленный опыт будет учтен при возможном возобновлении контактов.