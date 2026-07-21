Алиев намекнул на встречу представителей РФ и Германии в Баку

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит практических шагов со стороны Берлина, свидетельствующих о более конструктивном подходе к диалогу с Россией. По его словам, накопленный опыт будет учтен при возможном возобновлении контактов.