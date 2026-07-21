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Алиев намекнул на встречу представителей РФ и Германии в Баку

Ведомости

Представители России и Германии провели закрытую встречу в Баку в середине июля. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

По словам Алиева, власти Азербайджана не были уведомлены о переговорах и не располагают информацией об их содержании.

«Данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась», – пояснил азербайджанский лидер.

Песков не увидел сигналов к сближению Германии с Россией

Политика / Международные отношения

Он отметил, что представители двух стран находились в Азербайджане с 12 по 14 июля. По его словам, с российской стороны были бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

20 июля газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что в Германии усиливаются настроения в пользу возобновления диалога с Россией. По данным издания, в стране уже предпринимались различные, но нескоординированные попытки наладить каналы связи с Москвой. Возможным посредником газета называла бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» и экс-главу ведомства канцлера ФРГ Рональда Пофаллу.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит практических шагов со стороны Берлина, свидетельствующих о более конструктивном подходе к диалогу с Россией. По его словам, накопленный опыт будет учтен при возможном возобновлении контактов.

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