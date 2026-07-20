The Times: в Германии заметили «смену настроения» по вопросу переговоров с РФ
В Германии наблюдается «смена настроения» в положительную сторону относительно переговоров с Россией, сообщила газета The Times со ссылкой на источник.
По данным издания, в связи с этими изменениями в стране уже были предприняты различные усилия по налаживанию каналов связи с Москвой, при этом они не были скоординированными. Посредником между странами может стать бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог», экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла. Газета подчеркнула, что он поддерживает диалог с Россией.
20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят практических шагов со стороны Берлина, которые свидетельствовали бы о более конструктивном подходе к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что накопленный опыт будет использован при возобновлении диалога.
19 июля газета Financial Times писала, что в странах Евросоюза (ЕС) наблюдается снижение поддержки усиления антироссийских санкций, так как государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса. По данным издания, для одобрения действующих рестрикций также потребовались недели «препирательств». Недовольства наблюдаются в Греции, Португалии и Германии, подчеркнула FT. В частности, страны просили отменить запрет на покупку рыбы из России в качестве меры поддержки местной рыбоперерабатывающей промышленности.