The Times: в Германии заметили «смену настроения» по вопросу переговоров с РФ

По данным издания, в связи с этими изменениями в стране уже были предприняты различные усилия по налаживанию каналов связи с Москвой, при этом они не были скоординированными. Посредником между странами может стать бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог», экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла. Газета подчеркнула, что он поддерживает диалог с Россией.