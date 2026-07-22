Песков заявил, что ничего не знает о встрече РФ и Германии в Азербайджане

При этом Песков в тот же день говорил, что Россия пока не видит со стороны Германии практических шагов, которые могли бы свидетельствовать о более конструктивном подходе к диалогу с Россией. По его словам, накопленный опыт будет учтен при возможном возобновлении контактов.