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Песков заявил, что ничего не знает о встрече РФ и Германии в Азербайджане

Елена Мухаметшина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече российской и немецкой сторон в Баку.

«Нет. Я не располагаю никакой информацией об этой встрече. Поэтому мне нечего вам сказать», – ответил представитель Кремля на вопрос «Ведомостей».

21 июля о возможной закрытой встрече РФ и Германии в Азербайджане заявил президент страны Ильхам Алиев. «Данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась», – намекнул он.

По словам Алиева, представители Москвы и Берлина находились в Азербайджане с 12 по 14 июля. Он рассказал, что на территории республики были бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

20 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что в Германии усиливаются настроения в пользу возобновления диалога с Россией. Издание отметило, что страна уже предпринимала различные, но не скоординированные попытки наладить каналы связи с Москвой.

При этом Песков в тот же день говорил, что Россия пока не видит со стороны Германии практических шагов, которые могли бы свидетельствовать о более конструктивном подходе к диалогу с Россией. По его словам, накопленный опыт будет учтен при возможном возобновлении контактов.

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