Бывшая шерпа России в G20 Светлана Лукаш может стать сенатором

Лукаш окончила РГГУ. В конце 1990-х гг. работала в Федеральной энергетической комиссии. В 2001 г. ушла с госслужбы, работала в частных консалтинговых фирмах. В 2003 г. стала руководителем проектов аналитического центра журнала «Эксперт». В 2005 г. она стала сотрудником экспертного совета по подготовке и проведению председательства России в G8 в 2006 г. В 2007 г. она перешла на работу в экспертное управление президента, где занимала разные должности. В последние годы работает замначальника экспертного управления.