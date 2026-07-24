Бывшая шерпа России в G20 Светлана Лукаш может стать сенатором

Бывшая шерпа России в G20 Светлана Лукаш может стать сенаторомОна выдвинута по списку ЕР на выборах депутатов заксобрания ЕАО
Бывшая шерпа России в G20 и заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш может стать сенатором. Она выдвинута по списку «Единой России» для участия в выборах депутатов заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО). После выборов она может быть делегирована в Совет Федерации. О том, что такой вариант находится в стадии обсуждения, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента.
В списке кандидатов «Единой России» для участия в выборах депутатов заксобрания ЕАО в общеобластной части три человека. Первой идет глава региона Мария Костюк, за ней – Лукаш, а третий кандидат – бывший начальник управления МВД России по ЕАО Александр Добровольский. Региональные СМИ ранее сообщали, что Добровольский может возглавить законодательное собрание.
Лукаш окончила РГГУ. В конце 1990-х гг. работала в Федеральной энергетической комиссии. В 2001 г. ушла с госслужбы, работала в частных консалтинговых фирмах. В 2003 г. стала руководителем проектов аналитического центра журнала «Эксперт». В 2005 г. она стала сотрудником экспертного совета по подготовке и проведению председательства России в G8 в 2006 г. В 2007 г. она перешла на работу в экспертное управление президента, где занимала разные должности. В последние годы работает замначальника экспертного управления.
С 2008 г. Лукаш исполняла обязанности руководителя офиса российского шерпы в G8 и G20. В качестве помощника и заместителя шерпы в G20 отвечала за подготовку саммитов. С 2013 по 2026 г. была представителем (российским шерпой) президента России по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20. В мае 2026 г. шерпой в «Большой двадцатке» вместо Лукаш стал начальник экспертного управления президента Денис Агафонов.
Помощник президента Юрий Ушаков связывал уход Лукаш с тем, что она хочет заниматься другими делами. «С чем обычно связывается [смена]. Я могу предположить, что человек устал, хочет заниматься, наверное, какими-то другими делами», – говорил он. Ушаков высоко оценивал работу Лукаш на должности шерпы: «Светлана очень, я бы сказал, профессионально и классно работала последние годы».
Лукаш ведет работу в регионе. Местные СМИ сообщали, что она посещала Биробиджанскую ТЭЦ. Лукаш говорила, что вопросы газификации ЕАО неоднократно обсуждались на совещаниях с участием руководства «Газпрома» и «Русгидро», приняты соответствующие решения, ведется доработка схемы газоснабжения. Кроме того, она принимала участие в поздравлениях рабочих с Днем металлурга на Кимкано‑Сутарском горно‑обогатительном комбинате.
В регионе может появиться и новый федеральный депутат. По Еврейскому одномандатному округу «Единая Россия» на своем съезде выдвинула первого зампредседателя комитета по охране здоровья Бадму Башанкаева.
ЕАО – регион небольшой, но он часто используется федеральными властями с согласия и при участии регионального руководства для продвижения во власти тех или иных влиятельных фигур, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Помогает этому в определенном смысле и дефицит собственных крупных политиков в регионе. Этим можно объяснить выдвижение по округу Башанкаева, являющегося заметной фигурой в сфере здравоохранения».
А в сенате уже традиционно складывается небольшая, но заметная группа людей, имеющих опыт в международной дипломатии, подчеркивает эксперт. Ранее «Ведомости» сообщали, что членом Совета Федерации может стать и нынешний посол России во Франции Алексей Мешков. По словам собеседников, он находится в тройке кандидатов в сенаторы у врио главы Тверской области Виталия Королева.