ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 71%

Доверие россиян к президенту РФ Владимиру Путину составило 71,1%, свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 13 по 19 июля. Показатель вырос на 0,1 п. п. за последнюю неделю. Его работу положительно оценили 65,3% опрошенных респондентов, что на 0,2 п. п. больше, чем за прошлую неделю.