ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 71%Опросы показали, сколько россиян одобряют работу президента, кабмина и парламентских партий
Доверие россиян к президенту РФ Владимиру Путину составило 71,1%, свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 13 по 19 июля. Показатель вырос на 0,1 п. п. за последнюю неделю. Его работу положительно оценили 65,3% опрошенных респондентов, что на 0,2 п. п. больше, чем за прошлую неделю.
Аналогичный рейтинг представил Фонд общественного мнения (ФОМ), опрос был проведен с 17 по 19 июля. По его данным, работу российского лидера одобряют 70% граждан РФ (+4 п. п. по сравнению с прошлым опросом). Доверие Путину выразили 68% опрошенных респондентов (+1 п. п.).
Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 43,2% (-4,1 п. п. за последнюю неделю), деятельность кабмина в целом – 43,1% (-2,5 п. п. за последнюю неделю), следует из данных ВЦИОМ. ФОМ демонстрирует следующие показатели: положительную оценку работы Мишустина дали 51% респондентов (+2 п. п.), положительную деятельность правительства выделили 46% граждан России (+5 п. п.).
По данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 32,7% (-2,6 п. п.), КПРФ – 11,9% (+1,8 п. п.), «Новые люди» – 10,5% (-0,2 п. п.), ЛДПР – 9,6% (+1,4 п. п.) и «Справедливая Россия» – 5,4% (+1,4 п. п.).
Согласно рейтингу ФОМ, «Единую Россию» поддерживают 33% респондентов (-3 п. п.), КПРФ – 11% (не изменилось), ЛДПР – 11% (+2 п. п.), «Справедливую Россию» – 3% (-1 п. п.), «Новых людей» – 7% (не изменилось).
По результатам опроса ВЦИОМ, доверие к Мишустину выразили 53,1% (-3,0 п. п. за последнюю неделю). Среди лидеров парламентских партий у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова уровень доверия составил 30,8% (-0,6 п. п.), у главы «Справедливой России» Сергея Миронова – 23% (-4 п. п.), у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – 20,9% (-0,6 п. п.), у председателя «Новых людей» Алексея Нечаева – 11,6% (+0,3 п. п.).
ВЦИОМ проводил комбинированный опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Комбинированная выборка представляет собой 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Опрос «ФОМнибус» проводился среди 1500 респондентов.