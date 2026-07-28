Президент назвал депутатов «боевым отрядом нашего народа»Этими словами Владимир Путин провожал уходящий восьмой созыв и напутствовал тех, кто снова идет на выборы
Завершила свою работу Госдума восьмого созыва, избравшаяся еще во время пандемии коронавируса, в сентябре 2021 г. Депутаты в понедельник, 27 июля, собрались на внеочередное, последнее пленарное заседание. А после этого в Кремле их ждал президент Владимир Путин.
В последний раз
Пленарка была короткой. Она началась с подведения итогов работы лидерами фракций.
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов говорил о необходимости реализации послания президента 2024 г. – обеспечения мировых темпов развития, сплочения общества, внедрения технологий. А глава ЛДПР Леонид Слуцкий – о том, что последние пять лет стали «знаковыми для страны».
О защите суверенитета размышлял председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, а лидер «Новых людей», впервые избравшейся в 2021 г. в Госдуму партии, Алексей Нечаев – о том, что «главным капиталом России» являются люди.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев особенно подчеркивал консолидированное голосование по многим инициативам в нынешнем созыве.
По традиции последнее заседание закрывал своим выступлением спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, палата за пять лет работы приняла 2980 законов.
Основными целями работы нынешнего созыва, по его словам, были реализация послания президента, обеспечение специальной военной операции и повестка, которую формируют граждане на встречах с депутатами Госдумы. Среди ключевых инициатив созыва спикер назвал защиту детей и их здоровья (запрет на продажу вейпов, энергетиков), усиление контроля за тарифообразованием в ЖКХ, поддержку «Почты России», защиту традиционных ценностей и др.
Напомнил Володин и о том, что впервые в 2024 г. Госдума реализовала свои новые полномочия по утверждению премьер-министра, его заместителей и министров. Подчеркнул он и необходимость консолидации общества и политических сил.
Завершал выступление спикер лозунгом, который повторил несколько раз: «Россия! Путин! Победа!» После гимна России Володин попросил коллег пройти в автобусы.
Напутствие в Кремле
К полудню депутатов привезли в Кремль. Журналисты такое количество парламентариев видят нечасто. Те и сами удивлялись. «Половину не знаю», – шептал один из депутатов корреспонденту «Ведомостей».
Да и его коллеги, постоянно ходящие на пленарные заседания, говорили, что так много депутатов не всегда можно увидеть на Охотном Ряду. Первые ряды в Георгиевском зале Кремля были для руководства нижней палаты – спикера, его заместителей и глав комитетов.
На этот раз церемония в Кремле была дольше, чем в 2021 г., когда прощались с седьмым созывом: 45 минут против 20.
«Прошедшие пять лет – а это период вашего депутатства – были сложными и крайне ответственными для нашей страны, – заявил на этот раз президент. – Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества <...> В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства». Путин поблагодарил депутатов за совместную работу.
Он подчеркнул, что сейчас за Россию сражаются участники специальной военной операции: «Мы добьемся своих целей и вместе сделаем всё для победы». На внешнее давление народ России ответил внутренней сплоченностью, а депутаты оправдали свой статус народных представителей, быстро и качественно разрабатывая и принимая сложные решения, заявил Путин.
«Особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил, – сказал президент. – Так, почти из 3000 принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций».
Путин поблагодарил депутатов за принятие антисанкционных мер, обеспечение социальных обязательств, поддержку семей с детьми и другие инициативы. Россия не только адаптируется к новым условиям, но и ставит амбициозные цели для развития страны – обновленные национальные проекты и программы развития, сказал президент.
«В сентябре состоятся выборы девятого созыва Государственной думы. Многие из вас примут участие, будут проводить встречи с земляками, трудовыми коллективами», – сказал Путин. Он попросил депутатов собирать предложения граждан, которые потом можно реализовать в работе.
По его словам, уровень политической культуры в последние годы повышался, поэтому пожелал вести кампанию с уважением как к избирателям, так и друг к другу.
Награды нашли депутатов
После этого президент вручил Володину орден «За доблестный труд». Спикер выступил с ответным словом, заявив, что все время работы депутаты ощущали поддержку президента: «У нас буквально в этом месяце 25 лет, как был по вашей инициативе принят закон о политических партиях <...> И, надо сказать, сегодня можно уже оценить, насколько это показало свою эффективность».
По его версии, именно Путин в 2016 г. дал возможность депутатам из партий парламентской оппозиции возглавить комитеты (но возглавляли они их и прежде. – «Ведомости»). По словам Володина, «Единая Россия» тогда расстраивалась, но, как оказалось впоследствии, это «было сделано абсолютно правильно, потому что мы стали больше слышать друг друга». «Появилась общая ответственность, и она объединила», – добавил спикер.
После этого президент наградил еще 23 депутата госнаградами, а лидеров фракций – благодарностями. Так, первому вице-спикеру Александру Жукову Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а главе комитета по контролю Олегу Морозову – «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орденом Александра Невского наградили первого зампреда комитета по международным делам Вячеслава Никонова, члена комитета по безопасности Адальби Шхагошева, вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую и т. д.
Старейший депутат Госдумы коммунист Николай Харитонов, награжденный орденом Почета, сказал, что впереди много «проблем, которые необходимо нам вместе решать и дружно». Выступили перед президентом кратко и лидеры фракций.
Зюганов говорил о работе нынешней Госдумы в чрезвычайных условиях, отметив, что Россия «трижды прикрывала хваленую Европу от набегов и полного уничтожения, начиная от Батыя, Наполеона и Гитлера». Слуцкий заявил, что «сегодня наша оппозиционность – не указывать, кто сегодня пятая колонна, а всем вместе плечом к плечу» идти к решению задач.
Миронов сказал, что в девятом созыве Дума продемонстрирует «еще бо́льшую сплоченность», Нечаев – что «мы много сделали, но еще больше предстоит сделать для победы России в специальной военной операции».
А Васильев пожелал успехов Путину и повторил слова Володина в Думе: «За Путина! За победу! За Россию!»
Что будет потом
Президент в завершение сказал, что один из депутатов, которых он награждал, шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется».
«Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать, аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся», – сказал он. По словам Путина, сейчас непростой исторический этап, и это все понимают.
Избиратели же могут гордиться депутатами, «потому что это боевой отряд нашего народа», завершил президент.
Журналистов после мероприятия больше всего интересовало, останется ли Володин спикером, ведь дольше двух сроков этот пост пока никто не занимал.
«Время придет – будем обсуждать эту тему. Я всегда говорил и еще раз подчеркну, что работаю в повестке президента» – так прокомментировал он этот вопрос. Он также напомнил, что свое слово должны сказать и избиратели на выборах. А после реплики о том, что избиратели в Саратовской области, где выдвинут Володин «Единой Россией», наверняка за него проголосуют, спикер обратился к журналистам и пошутил, что они могут приехать в регион: «Вы хотите тоже приехать, зарегистрироваться, поддержать? Почему нет?»