Президент назвал депутатов «боевым отрядом нашего народа»

«Время придет – будем обсуждать эту тему. Я всегда говорил и еще раз подчеркну, что работаю в повестке президента» – так прокомментировал он этот вопрос. Он также напомнил, что свое слово должны сказать и избиратели на выборах. А после реплики о том, что избиратели в Саратовской области, где выдвинут Володин «Единой Россией», наверняка за него проголосуют, спикер обратился к журналистам и пошутил, что они могут приехать в регион: «Вы хотите тоже приехать, зарегистрироваться, поддержать? Почему нет?»