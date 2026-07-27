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Володин заявил, что вопрос о его посте спикера ГД обсудят как «время придет»

Елена Мухаметшина

Вопрос о том, останется ли Вячеслав Володин председателем Государственной думы, будет обсуждаться как «придет время». Об этом сам спикер заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Время придет, и будем обсуждать эту тему. Я всегда говорил и еще раз подчеркну, что работаю в повестке президента», – сказал Володин. Он напомнил, что сначала свое слово должны сказать избиратели, которые примут участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, что в Саратовской области за него, вероятно, проголосуют, Володин обратился к журналистам: «Вы хотите тоже приехать, зарегистрироваться, поддержать? Почему нет? Вы же имеете такое право».

27 июля президент России Владимир Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд».

17 июля окружная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Госдумы кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164.

Спикер Госдумы выставил свою кандидатуру по региональному списку в родной для него Саратовской области 27 марта. Он пять раз (с перерывами) избирался в Госдуму: трудился на Охотном Ряду с 1999 по 2010 г., а затем после работы в аппарате правительства и в Кремле в 2016 г. вернулся в нижнюю палату – уже на пост спикера.

Более 10 опрошенных «Ведомостями» депутатов полагают, что Володин может сохранить свой пост и в новом созыве. Спикер «вполне нормально» руководит Госдумой, он член команды президента, кроме того, в последние годы ротации на таких высоких должностях происходят крайне редко, говорит один из собеседников.

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