Володин зарегистрирован кандидатом в депутаты

Спикер Госдумы выставил свою кандидатуру по региональному списку в родной для него Саратовской области 27 марта. Он пять раз (с перерывами) избирался в Госдуму: трудился на Охотном Ряду с 1999 по 2010 г., а затем после работы в аппарате правительства и в Кремле в 2016 г. вернулся в нижнюю палату – уже на пост спикера.