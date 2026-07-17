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Володин зарегистрирован кандидатом в депутаты

Ведомости

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Госдумы Вячеслава Володина кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164. Об этом сообщил сам Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы выставил свою кандидатуру по региональному списку в родной для него Саратовской области 27 марта. Он пять раз (с перерывами) избирался в Госдуму: трудился на Охотном Ряду с 1999 по 2010 г., а затем после работы в аппарате правительства и в Кремле в 2016 г. вернулся в нижнюю палату – уже на пост спикера.

Более 10 опрошенных «Ведомостями» депутатов полагают, что Володин может сохранить свой пост и в новом созыве. Спикер «вполне нормально» руководит Госдумой, он член команды президента, кроме того, в последние годы ротации на таких высоких должностях происходят крайне редко, говорит один из собеседников.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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