Володин зарегистрирован кандидатом в депутаты
Окружная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Госдумы Вячеслава Володина кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164. Об этом сообщил сам Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы выставил свою кандидатуру по региональному списку в родной для него Саратовской области 27 марта. Он пять раз (с перерывами) избирался в Госдуму: трудился на Охотном Ряду с 1999 по 2010 г., а затем после работы в аппарате правительства и в Кремле в 2016 г. вернулся в нижнюю палату – уже на пост спикера.
Более 10 опрошенных «Ведомостями» депутатов полагают, что Володин может сохранить свой пост и в новом созыве. Спикер «вполне нормально» руководит Госдумой, он член команды президента, кроме того, в последние годы ротации на таких высоких должностях происходят крайне редко, говорит один из собеседников.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.