Как Людмила Нарусова сохранила шансы остаться в Совете Федерации

Как Людмила Нарусова сохранила шансы остаться в Совете ФедерацииГлава Тувы включил ее в свою тройку кандидатов в сенаторы
Глава Тувы Владислав Ховалыг, который баллотируется на второй срок, включил действующего сенатора от региона Людмилу Нарусову в свою тройку кандидатов для наделения полномочиями членов верхней палаты в случае победы на выборах. Об этом сообщил ТАСС. Помимо Нарусовой в число кандидатов в сенаторы от главы Тувы попали гвардии подполковник Сурен Бады и региональный омбудсмен Александр Адыгбай. Представитель Ховалыга не стал комментировать «Ведомостям» эту информацию. «Ведомости» направили запрос в избирком Тувы.
Телефон Нарусовой, непрерывно представляющей Туву в Совете Федерации (СФ) с 2016 г. (она также была делегирована в верхнюю палату от этой республики в 2002 г., в начале 2010-х была сенатором от родной Брянской области), был отключен, ее представитель не отвечал на звонки «Ведомостей». В последний раз сенатор появлялась на публике 24 июля – в тот день прошло завершившее весеннюю парламентскую сессию пленарное заседание СФ.
На нем Нарусова, в частности, поддержала оба закона о множестве ограничений в отношении релокантов, скрывающихся за рубежом от уголовного и административного преследования по ряду статей. Обычно сенатору от Тувы несвойственно одобрять подобные законы. Во время текущей парламентской каденции она неоднократно голосовала против (часто единственная из сенаторов) резонансных инициатив. Например, в 2022 г. она не поддержала пакет поправок о мобилизации, в 2023 г. – законы о дискредитации участников специальной военной операции и т. д.
Широкий резонанс часто вызывали выступления Нарусовой. В 2022 г. на пленарном заседании СФ она заявила о якобы известных ей фактах участия солдат-срочников в спецоперации на Украине (Минобороны России эту информацию не подтверждало, президент Владимир Путин утверждал, что такие военнослужащие не участвуют в боевых действиях). После выступления Нарусовой Ассамблея народов Тувы опубликовала заявление с требованием ее отставки. В 2023 г. СФ предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО в период проведения спецоперации.
Несмотря на все это, Нарусова сохраняет прямой доступ к Путину, который работал в команде первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, ее покойного супруга. 6 июня на встрече в Санкт-Петербурге они обсудили вопросы, связанные с формированием организационного комитета по проведению памятных мероприятий по случаю 90-летия со дня рождения Собчака, которое будет отмечаться в 2027 г., сообщала пресс-служба Кремля.
Вскоре был взломан аккаунт в Telegram дочери Нарусовой Ксении Собчак, а в каналах холдинга «Осторожно Media» «Кровавая барыня» и «Собчак» появились скриншоты якобы переписки журналистки. Сама Собчак утверждала, что не имеет к ним никакого отношения. Не называя имени, тему взлома тогда подхватил телеведущий Владимир Соловьев с обвинениями в адрес журналистки, а также сенатора. Они этот выпад не комментировали. «Ведомости» направили запрос Собчак.
«Вдова Собчака – человек для кого-то неудобный, но у нее есть друзья», – отметил политолог Константин Калачев. С ним согласен президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Таких примеров было немало – из числа публичных фигур, например, Нарусова, [вдова первого президента России Наина] Ельцина, [экс-глава администрации президента Александр] Волошин, [экс-глава Минфина Алексей] Кудрин, долгое время [бывший первый вице-премьер Анатолий] Чубайс», – указывает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Говорить, что вопрос решен в пользу Нарусовой, рано, считает Гращенков. 15 июня «Коммерсантъ» сообщал, что она может покинуть СФ: Ховалыгу сенатор досталась «в наследство» от предшественника Шолбана Кара-оола (сейчас – вице-спикер Госдумы). Издание писало, что Ховалыг хочет назначить сенатором «своего человека». «В списке три человека, и после выборов глава Тувы сможет выбрать любого из них», – отметил Гращенков.