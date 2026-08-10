Как Людмила Нарусова сохранила шансы остаться в Совете Федерации

На нем Нарусова, в частности, поддержала оба закона о множестве ограничений в отношении релокантов, скрывающихся за рубежом от уголовного и административного преследования по ряду статей. Обычно сенатору от Тувы несвойственно одобрять подобные законы. Во время текущей парламентской каденции она неоднократно голосовала против (часто единственная из сенаторов) резонансных инициатив. Например, в 2022 г. она не поддержала пакет поправок о мобилизации, в 2023 г. – законы о дискредитации участников специальной военной операции и т. д.