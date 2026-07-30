Сенатора от Липецкой области может сменить Герой России

Логично, что количество участников специальной военной операции может вырасти в обеих палатах парламента, говорит политолог Евгений Минченко. «Есть установка президента, которая, собственно, и реализуется», – сказал он «Ведомостям». Артамонов чувствует политические тренды и старается им соответствовать, готовя почву для возвращения на федеральный уровень, считает Слатинов. До назначения врио губернатора Липецкой области в 2018 г. Артамонов был вице-президентом Сбербанка. У главы региона нет ветерана спецоперации на проходных местах среди кандидатов в Госдуму, поэтому логично, что появился такой претендент на должность сенатора, говорит политолог Виталий Иванов.