Сенатора от Липецкой области может сменить Герой России

Сенатора от Липецкой области может сменить Герой РоссииДействующий представитель регионального парламента в СФ Максим Кавджарадзе переходит в Госдуму
После сентябрьских выборов сменится представитель липецкого областного совета депутатов в Совете Федерации (СФ). Действующий сенатор от регионального парламента Максим Кавджарадзе, скорее всего, перейдет в Госдуму (он выдвинут вторым от «Единой России» (ЕР) в региональной группе после губернатора Игоря Артамонова). Кандидатом на пост Кавджарадзе может быть уроженец Липецкой области Евгений Саввин, удостоенный звания Героя России за боевые заслуги в ходе специальной военной операции, сказали «Ведомостям» собеседник в верхней палате парламента и собеседник, близкий к региону.
Чтобы быть делегированным в СФ от органа законодательной власти, необходимо получить мандат депутата. 20 сентября пройдут выборы в восьмой созыв заксобрания. Майор Саввин выдвинут кандидатом от ЕР. Он занял 3-е место в общей части партсписка после губернатора Артамонова и в прошлом многолетнего заместителя главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева. На региональном уровне «довольно интенсивно» ведется кампания в поддержку Саввина, говорит политолог Владимир Слатинов.
«Ведомости» направили запросы в липецкое региональное отделение ЕР и областной совет депутатов. Кавджарадзе не отвечал на звонки «Ведомостей».
Чем известен Максим Кавджарадзе
О подвиге участника спецоперации 10 декабря 2025 г. сообщил в своем Telegram-канале Артамонов. Под командованием майора Саввина штурмовики в Запорожской области на протяжении четырех недель без потерь личного состава удерживали занятые рубежи. В Донецкой народной республике офицер, по словам Артамонова, направил штурмовые группы в тыл врага и с наступлением темноты провел дерзкую ночную атаку, захватив укрепленные позиции врага. «За время этой операции его отряд зачистил почти 900 зданий, уничтожил командные пункты, дроны, технику и захватил склады с боеприпасами», – писал липецкий губернатор.
Логично, что количество участников специальной военной операции может вырасти в обеих палатах парламента, говорит политолог Евгений Минченко. «Есть установка президента, которая, собственно, и реализуется», – сказал он «Ведомостям». Артамонов чувствует политические тренды и старается им соответствовать, готовя почву для возвращения на федеральный уровень, считает Слатинов. До назначения врио губернатора Липецкой области в 2018 г. Артамонов был вице-президентом Сбербанка. У главы региона нет ветерана спецоперации на проходных местах среди кандидатов в Госдуму, поэтому логично, что появился такой претендент на должность сенатора, говорит политолог Виталий Иванов.
3-е место Саввина в общеобластном списке и его активная кампания показывают, что речь идет не просто о декоративном включении Героя России в предвыборную тройку – очевидно, что ему готовят заметную политическую роль, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, сенаторский сценарий выглядит «вполне логично». «Это позволило бы одновременно обновить представительство Липецкой области в СФ и продолжить федеральную линию на интеграцию участников боевых действий в высшие эшелоны власти», – сказал он «Ведомостям».