Эпоха иммунитета цифровых платформ соцсетей подходит к концу

Эпоха иммунитета цифровых платформ соцсетей подходит к концуИм придется столкнуться с многомиллиардными исками за нарушения и привыкание
Апелляционный суд Девятого округа США выступил против компаний Meta
Эти компании настаивали, что, согласно разделу 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 г., компании – лишь нейтральные платформы и поэтому не могут привлекаться к ответственности за публикации там: «Ни один поставщик или пользователь интерактивных компьютерных услуг не должен рассматриваться как издатель или распространитель какой-либо информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента».
Но в решении судьи, опубликованном на сайте инстанции в ночь на 11 августа, говорится, что раздел 230 защищает от несения ответственности в большинстве случаев в части контента, опубликованного пользователями, а не дает иммунитет от подачи в суд на сами платформы.
Истцы нашли, как обойти раздел 230: они судят компании не за контент, а за устройство продукта. Согласно открытым данным, включая материалы газеты The Guardian, по похожим обвинениям в отношении бигтехов, занимающихся соцсетями, только в одном штате Калифорния числится более 3100 исков, поданных семьями, отдельными людьми и школами. Кроме того, эти данные приводятся на сайте юрфирмы Motley Rice LLC. Конкретно на компанию Meta в суд подали 42 штата, из которых 33 – по общему иску, а девять – по отдельности. Апелляционный суд защиту от несения ответственности платформ не отменил, но спорить о ней компании смогут лишь по итогам процесса, говорит адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Александр Зотов. Он подчеркнул, что теперь тысячи исков отправятся в суды.
Ответственность платформ ужесточается по всему миру, продолжает Зотов. Еврокомиссия впервые применила закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act) к «затягивающему» дизайну TikTok, британский регулятор Ofcom требует настраивать алгоритмы под защиту детей.
В России ответственность соцсетей за контент уже закреплена: они обязаны сами удалять запрещенное (ст. 10.6 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») под угрозой штрафов, замедления трафика и блокировки. А вот частным искам о зависимости будет трудно доказать причинную связь.
Это решение американского апелляционного суда может стать переломным моментом для регулирования цифровых платформ, говорит генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Если такой подход (в рамках которого истцы пытаются доказать, что вред связан не столько с самим контентом, сколько с архитектурой цифрового продукта, сознательно созданной под удержание внимания пользователя) окончательно закрепится в судебной практике, соцсети будут все чаще рассматриваться как разработчики продукта, отвечающие за последствия его дизайна. «Сама проблема не новая: зависимое и проблемное использование цифровых сервисов изучается с конца 1990-х гг. Наука постепенно прошла путь от вопроса, почему отдельные люди теряют контроль над использованием интернета, к исследованию лайков, алгоритмических рекомендаций и других механизмов вовлечения», – резюмировала Сытник.
Ситуация напоминает процесс, по результатам которого в 1998 г. четыре крупнейшие табачные компании (Philip Morris, RJ Reynolds, Brown & Williamson и Lorillard) подписали соглашение об урегулировании споров в табачной отрасли (Master Settlement Agreement) с генеральными прокурорами 46 штатов США и согласились заплатить компенсации в размере более $200 млрд. Соглашение урегулировало иски штатов в обмен на готовность и согласие компаний ограничить отдельные маркетинговые приемы, а также создать группу по защите прав потребителей.