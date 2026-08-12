Эпоха иммунитета цифровых платформ соцсетей подходит к концу

Истцы нашли, как обойти раздел 230: они судят компании не за контент, а за устройство продукта. Согласно открытым данным, включая материалы газеты The Guardian, по похожим обвинениям в отношении бигтехов, занимающихся соцсетями, только в одном штате Калифорния числится более 3100 исков, поданных семьями, отдельными людьми и школами. Кроме того, эти данные приводятся на сайте юрфирмы Motley Rice LLC. Конкретно на компанию Meta в суд подали 42 штата, из которых 33 – по общему иску, а девять – по отдельности. Апелляционный суд защиту от несения ответственности платформ не отменил, но спорить о ней компании смогут лишь по итогам процесса, говорит адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Александр Зотов. Он подчеркнул, что теперь тысячи исков отправятся в суды.