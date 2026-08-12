Как западные СМИ оценили освобождение в РФ морпеха США Гилмана

«Семья Гилмана и Global Reach обвиняют российские власти в том, что американца удерживали по политическим причинам. Его сестра Лекси Хадсон заявила, что россияне причиняли ему вред "без какой-либо причины, кроме того, что он был американцем и морским пехотинцем". Она поблагодарила Трампа за освобождение брата и заявила, что его действия спасли Гилману жизнь».