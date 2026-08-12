Как западные СМИ оценили освобождение в РФ морпеха США Гилмана

Как западные СМИ оценили освобождение в РФ морпеха США ГилманаСемья американца благодарит Трампа
11 августа Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана на фоне резкого ухудшения состояния здоровья, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах. Как написал президент США Дональд Трамп в TruthSocial, президент России Владимир Путин согласился помиловать Гилмана в качестве жеста доброй воли, то есть без обмена на российского заключенного.
В январе 2022 г. Гилмана сняли с поезда Сухум – Москва из-за пьяной драки. В участке задержанный ударил ногой старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова и оказал сопротивление.
Позже Гилман в сентябре и октябре 2023 г. применил насилие к сотруднику колонии из-за несогласия с его законными требованиями и действиями по соблюдению распорядка дня. В октябре того же года американец неоднократно ударил следователя при проведении следственных действий в ИК. В октябре 2024 г. Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима.
Что написали об освобождении бывшего морпеха США иностранные СМИ – в материале «Ведомостей».
«Семья Гилмана и Global Reach обвиняют российские власти в том, что американца удерживали по политическим причинам. Его сестра Лекси Хадсон заявила, что россияне причиняли ему вред "без какой-либо причины, кроме того, что он был американцем и морским пехотинцем". Она поблагодарила Трампа за освобождение брата и заявила, что его действия спасли Гилману жизнь».
«После прибытия в Вашингтон Гилмана, скорее всего, направят в американский военный госпиталь в Техасе, сообщила Global Reach. Там он пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение. В этой клинике ранее проходили лечение многие американцы, которых власти США признавали неправомерно задержанными за рубежом. Представитель госдепартамента сообщил во вторник, что Гилман также получил такой статус».
«Семья Гилмана заявила, что его состояние было "угрожающим" <...> Она [Линдси Хадсон] также отметила роль сенатора от Массачусетса Эда Марки. Марки сообщил, что примерно 50 дней назад у Гилмана диагностировали "диссоциативный ступор" – состояние, при котором он не реагировал на окружающих, не мог взаимодействовать с ними и самостоятельно принимать пищу».
«Россия освободила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, находившегося в заключении с 2022 г., на фоне опасений, что состояние его здоровья было близким к критическому. Как пишет The Washington Post, решение было принято в период, когда Москва стремится улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне конфликта на Украине».
«Как сообщил директор по стратегии Global Reach Эрик Лебсон, Гилман направляется в военный госпиталь США в Техасе, где пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение. Семья Гилмана также отправилась в Техас. Его мать до этого находилась в России и пыталась навестить сына в больнице».