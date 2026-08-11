Трамп заявил об освобождении бывшего морпеха Гилмана после разговора с Путиным

Трамп заявил об освобождении бывшего морпеха Гилмана после разговора с ПутинымПрезидент США также высоко оценил тот факт, что «Россия не потребовала ничего взамен»
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин согласился освободить бывшего американского морпеха Роберта Гилмана в качестве жеста доброй воли, то есть без обмена на российского заключенного. Такое решение, как утверждает глава Белого дома, было принято по итогам переговоров между двумя лидерами.
«Я с гордостью сообщаю, что гражданин США Роберт Гилман возвращается домой! После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что США высоко ценят данное решение российской стороны, а также тот факт, что «Россия не потребовала ничего взамен». Трамп также высказал благодарность Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и другим членам команды, которые согласовывали экстрадицию Гилмана.
По словам Трампа, Гилмана сопровождают несколько представителей президента.
11 августа Россия освободила Гилмана на фоне резкого ухудшения состояния здоровья, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах. В конце июня заключенный был переведен в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже из-за ухудшения здоровья. Врачи оценили состояние Гилмана как «диссоциативный ступор».
Гилман, бывший морской пехотинец США, был задержан в России 19 января 2022 г. на вокзале в Воронеже. Причиной задержания стал пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. В отделении полиции Гилман ударил сотрудника МВД ногой. Позже против Гилмана возбудили новые уголовные дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.
Американист Павел Кошкин отметил, что решение России направлено на минимизацию «раздражителей» в отношениях с США и создание благоприятной атмосферы для возобновления переговоров по урегулированию украинского кризиса.