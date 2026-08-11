Трамп заявил об освобождении бывшего морпеха Гилмана после разговора с Путиным

Гилман, бывший морской пехотинец США, был задержан в России 19 января 2022 г. на вокзале в Воронеже. Причиной задержания стал пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. В отделении полиции Гилман ударил сотрудника МВД ногой. Позже против Гилмана возбудили новые уголовные дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.