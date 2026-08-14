Виталий Милонов назвал покупку Lada Aura «духовным челленджем»

«Понимаю, что за эти деньги можно купить самый доступный «Китай». Могу сказать, что Lada лучше стала. Я бы сравнил ее с [мотоциклом] Harley-Davidson. В стоке тяжеловато, но можно подвергать ее абсолютно глубочайшей кастомизации. И вроде бы получается очень ничего», – отметил Милонов. По словам единоросса, он, «как человек, который очень любит хорошую музыку, поменял кардинально музыкальную начинку: провода, головное устройство, шумоизоляцию, динамику». «По ходовым качествам машина нормальная. Я ездил на ней и зимой, и в снег, и по плохим дорогам. Все нормально», – резюмировал единоросс.