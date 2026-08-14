Виталий Милонов назвал покупку Lada Aura «духовным челленджем»Он приобрел автомобиль со скидкой как участник спецоперации
Избирком Санкт-Петербурга опубликовал декларации о доходах и имуществе за 2025 г. кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам, из которых следует, что замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия», ЕР) стал обладателем нового бизнес-седана Lada Aura.
Приобретение автомобиля, который позиционируется как самый дорогой и комфортабельный седан «АвтоВАЗа», ориентированный на пассажиров, их комфорт и статус, депутат назвал «духовным челленджем». Он рассказал «Ведомостям», что купил автомобиль в прошлом году со скидкой как участник специальной военной операции за 1,9 млн руб.
На сайте Lada указано, что мобилизованные, добровольцы и контрактники, а также члены их семей могут рассчитывать на скидку 20% при приобретении автомобиля. Милонов ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 г. Уже в феврале 2023 г. он заявил об окончании срока своего контракта с Минобороны. В интервью блогеру Амирану Сардарову 10 августа 2026 г. депутат признался, что убивал людей в зоне боевых действий: «Это долг тебя как военного».
«Понимаю, что за эти деньги можно купить самый доступный «Китай». Могу сказать, что Lada лучше стала. Я бы сравнил ее с [мотоциклом] Harley-Davidson. В стоке тяжеловато, но можно подвергать ее абсолютно глубочайшей кастомизации. И вроде бы получается очень ничего», – отметил Милонов. По словам единоросса, он, «как человек, который очень любит хорошую музыку, поменял кардинально музыкальную начинку: провода, головное устройство, шумоизоляцию, динамику». «По ходовым качествам машина нормальная. Я ездил на ней и зимой, и в снег, и по плохим дорогам. Все нормально», – резюмировал единоросс.
Согласно декларации Милонова, в собственности у него также китайские кроссовер Hongqi HS5 и мотоцикл QJ 125T-12С (оба 2023 года выпуска), Omoda C5 2024 года выпуска, немецкий мотоцикл BMW F850 GS 2021 года выпуска и автомобиль Daewoo Nexia 2007 года выпуска.
В 2025 г. Милонов заявлял «Газета.ру», что служебная Lada Aura предназначена в Госдуме «для тех, кто раньше ездил на других серьезных иномарках, – для руководителей комитетов». В Москве, по его словам, он принципиально ездил на Lada Vesta и, когда ему давали другую машину – Ford Mondeo или Hyundai, – очень переживал из-за этого.
Автомобиль кандидата
На мотоцикле BMW R18 Classic ездит лидер «Родины» Алексей Журавлев, по чьему иску Верховный суд 10 августа снял «Яблоко» с выборов в Госдуму. Собственного автомобиля у Журавлева нет.
Вице-премьер, экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев владеет Bentley Continental GT 2012 года выпуска.
Декларации о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы по партийным спискам опубликованы также на сайте Центризбиркома. Данные о доходах одномандатников обнародуют региональные комиссии.
Ни один из руководителей думских фракций (в девятый созыв баллотируются лидеры всех депутатских объединений) в отличие от Милонова не задекларировал в собственности автомобили. Транспортные средства есть только у Владимира Васильева (ЕР) и Сергея Миронова («Справедливая Россия»). Оба задекларировали по прицепу, а единоросс – маломерное моторное судно Bella 2001 года выпуска.
Личный автомобиль сейчас нагрузка, объяснил его отсутствие у лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко. «Налоги. Штрафы. Бензин. Парковки. Личный автомобиль, как и все личные вещи, приобретается по мере необходимости. Если необходимости нет, то нет смысла приобретать», – сказал Ющенко «Ведомостям».
Все лидеры фракций ездят на служебных автомобилях, сказал «Ведомостям» представитель «Новых людей». Личной машины нет также у спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Зачем свой автомобиль тому, кого на машине представительского класса возит личный водитель, согласен политолог Константин Калачев: «Когда столь занятым людям садиться самим за руль?» Исторически сложилось так, что у руководящего состава Госдумы есть какие-то административные возможности, поэтому с их стороны нет никакого запроса на личную машину, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.