Помогут ли Украине зимой «Патриоты»

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 г. У России в месяц в 2 раза больше баллистических ракет, чем было раньше <...> [Если США] продадут нам 5%, мы переживем зиму. <...> Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все русские баллистические ракеты. У меня есть 1%», – сказал Зеленский.