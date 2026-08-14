Помогут ли Украине зимой «Патриоты»Зеленский требует от американцев поделиться ими по политическим причинам
Украине для противодействия российским воздушным ударам зимой 2026/27 г. хватило бы 5% от американских запасов ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot, но пока у нее есть только 1%, пожаловался 13 августа украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Он заявил, что запасы ракет-перехватчиков к Patriot у Украины почти нулевые, в то время как российские ракетно-дроновые атаки происходят каждую ночь, а массированные – 4–5 раз в месяц.
«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 г. У России в месяц в 2 раза больше баллистических ракет, чем было раньше <...> [Если США] продадут нам 5%, мы переживем зиму. <...> Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все русские баллистические ракеты. У меня есть 1%», – сказал Зеленский.
При этом с 9 августа ВСУ перестали публиковать информацию о числе запущенных российских ракет и дронов, обратило внимание украинское издание «Страна». В последней сводке от 8 августа сообщалось, что ни одной из запущенных российских баллистических ракет сбить не удалось. А 12 августа представитель ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил решение о прекращении публикации такого рода сводок без объяснения причин.
Запасы ракет к комплексам Patriot истощились после начала войны США и Израиля против Ирана. В начале августа CNN со ссылкой на источники, знакомые с секретным докладом Пентагона о состоянии арсеналов, сообщил, что запасы этих ракет упали на 50–60% и американские военные ищут способы расширить их производство. Пентагон назвал эти сообщения «ложью».
По сообщению Washington Post, по подсчетам независимых аналитиков, американские военные использовали примерно 1500–1570 ракет к комплексу Patriot, а количество более дорогих ракет к более мощной противоракетной системе THAAD уменьшилось на 174–218 единиц. На вооружении США 27 февраля находилось около 2330 ракет для Patriot и 452 для THAAD. К концу июля объем запасов снизился до 759–827 ракет для Patriot и 234–278 ракет для THAAD. Характерно, что тогда же Aхios сообщало, что Киев требует у Вашингтона около 300 ракет-перехватчиков, что составляет 36–40% от рассчитанных аналитиками запасов США.
Оценка, что 5% запасов ракет США хватит Украине на зимние месяцы, – это очень абстрактная математика, абсолютно не связанная с реальностью, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он замечает, что американские аналитические центры активно пишут про проблемы с «глубиной арсеналов» не первый год, проблема остается актуальной и пока все решения носят половинчатый характер.
«С одной стороны, анонсируются и местами заключаются долгосрочные контракты на производство средств поражения, что должно стимулировать соответствующие предприятия инвестировать в наращивание мощностей. С другой – делаются попытки создания более простых изделий, привлекаются различные технологические стартапы, в том числе из тех, что занимаются дронами и «новым космосом», – говорит эксперт.
На выходе все равно проблема не решена, и не факт, что будет решена: несмотря на определенные успехи по перехвату и на Украине, и в России, и в Израиле, и в странах Персидского залива, наступающая страна все равно имеет преимущество, указывает Стефанович. Даже названных объемов Украине хватит на отражение лишь нескольких атак, говорит источник в российской военной промышленности.
Ракеты MSE к комплексу Patriot PAC-3, насколько можно судить, остаются единственным средством, способным хоть как-то перехватывать отдельные баллистические и гиперзвуковые ракеты, хотя в целом это скорее символические успехи, замечает Стефанович. При этом история с предложением, а затем отказом от предложения лицензии на их производство Украине со стороны Дональда Трампа забавна тем, что такие же лицензии хотят получить немцы с поляками, однако никто не отвечает на вопрос, как будут «расшиты» узкие места цепочек поставок.
«Пока ни одна из перечисленных стран не продемонстрировала возможность самостоятельного производства систем наведения, да и твердотопливных двигателей с нужными характеристиками тоже альтернативных особо не просматривается. Вопрос здесь совсем не в стоимости как таковой», – указывает Стефанович.
Если отталкиваться от оценки в примерно 800 единиц ракет, оставшихся у США, то 5% от этого – примерно 40 ракет, что совершенно не поможет ВСУ полностью защититься и сбить все российские баллистические ракеты в течение зимы, говорит директор Центра военно-экономических исследований Института мировых военно-экономических исcледований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Впрочем, и 300 ракет, упомянутых источниками Axios, тоже слишком мало, считает он.
Заявление Зеленского про 5% можно отнести скорее к попытке украинского военно-политического руководства урвать еще хоть что-то, говорит Тебин. Это направлено на внутреннюю общественность и европейских спонсоров и демонстрирует, что США разворачиваются в сторону Украины и поддерживают ее. Если американцы выполнят эту просьбу, «политическая стоимость» будет гораздо выше этих 40 или даже 400 ракет-перехватчиков, говорит эксперт.