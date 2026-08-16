«Страна на грани безвластия»: что школьникам рассказывали про августовский путч

«Многое зависело от позиции Горбачева, которая не была ясна ни для одной из конфликтующих сторон. Было важно, кто первым встретится с Горбачевым и «перетянет» его на свою сторону. В Форос к Горбачеву почти одновременно прибыли и сторонники ГКЧП, и представители российского руководства во главе с вице-президентом А(лександром) В(ладимировичем) Руцким. Горбачев сделал свой выбор, отказался принять «заговорщиков» и поздним вечером 21 августа вернулся в Москву в окружении «победителей»» (фрагмент из учебника для студентов под редакцией Леонида Милова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2006-м).