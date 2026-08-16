«Страна на грани безвластия»: что школьникам рассказывали про августовский путч

«Страна на грани безвластия»: что школьникам рассказывали про августовский путчПопытка госпереворота 1991 года в изложении учебников разных лет
- Состав и суть ГКЧП
- Мотивы ГКЧП
- Обещания ГКЧП
- Реакция населения
- Про Михаила Горбачева
- Про Бориса Ельцина
- Провал путчистов
- Последствия для страны
19 августа 1991 г. консерваторы во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым попытались сорвать подписание нового Союзного договора. Путчисты на время изолировали президента Михаила Горбачева на даче в Форосе и организовали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Спустя 35 лет «Ведомости» нашли самые известные в России учебники и выяснили, как в разные годы рассказывали об этих событиях школьникам и студентам.
Состав и суть ГКЧП
«Группа высокопоставленных чиновников, в которую входили вице-президент Г(еннадий) Янаев, председатель КГБ В(ладимир) Крючков, министр обороны Д(митрий) Язов, премьер-министр В(алентин) Павлов, образовала неконституционный Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). <...> Постановлениями ГКЧП в ряде регионов страны, главным образом в РСФСР, вводился режим чрезвычайного положения, запрещались митинги, манифестации, забастовки» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Дмитренко, Владимира Есакова и Владимира Шестакова «История Отечества. XX в.», выпущенного в 2002-м).
Мотивы ГКЧП
«В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. произошло выступление консервативного крыла в высшем руководстве СССР. Его не устраивали проект [нового] союзного договора [между республиками], наделявший центр призрачной властью, утрата действенного контроля над республиканскими Верховными советами и правительствами» (фрагмент из учебника для 11-х классов Андрея Левандовского, Юрия Щетинова и Сергея Мироненко «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2010-м).
«Подписание нового союзного договора [между советскими республиками] означало не только сохранение единого государства, но и переход к его реальному федеративному устройству, а также ликвидацию ряда традиционных для СССР государственных структур. Стремясь не допустить этого, консервативные силы в руководстве страны предприняли попытку сорвать подписание договора» (фрагмент из учебника для старших классов Александра Данилова и Людмилы Косулиной «История России. XX в.», выпущенного в 1999-м).
«Превращение СССР в конфедерацию, по их мнению, означало бы юридическое оформление распада СССР» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Мединского и Анатолия Торкунова «История России, 1945 г. – начало XXI в.», выпущенного в 2024-м).
Обещания ГКЧП
«В обращении «К советскому народу» ГКЧП объявил себя истинным защитником демократии и реформ, обещал в кратчайшие срок облагодетельствовать все слои советского общества, от пенсионеров до предпринимателей» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Дмитренко, Владимира Есакова и Владимира Шестакова «История Отечества. XX в.», выпущенного в 2002-м).
«В манифесте ГКЧП говорилось о беспорядке в стране, об унижении советских людей за границей. Обещались поддержка частной собственности, 0,15 га земли на каждую семью, снижение цен, повышение заработной платы и обеспечение всех жильем. Показательно, что организатор и идеолог переворота не применял [при этом] понятия «социализм» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Островского и Анатолия Уткина «История России. ХХ в.», выпущенного в 2001-м).
Реакция населения
«Население страны в целом сохраняло спокойствие. Продолжалась работа шахт, заводов, фабрик, учреждений, транспорта, в деревне – уборка скудного урожая» (фрагмент из учебника для 11-х классов Андрея Левандовского, Юрия Щетинова и Сергея Мироненко «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2010-м).
«Политику ГКЧП общество не поддержало. На защиту правительства и парламента России, не признавших власть путчистов, поднялись тысячи москвичей, окруживших их резиденцию, здание Белого дома, живым кольцом» (фрагмент из учебника для 11-х классов Никиты Загладина, Сергея Козленко, Сергея Минакова и Юрия Петрова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2007-м).
«Вечером 19 августа у Белого дома России собрались тысячи людей, среди которых преобладала молодежь» (фрагмент из учебника для 11-х классов Валерия Островского и Алексея Уткина «История России ХХ в.», выпущенного в 2001-м).
«Российские руководители призвали под стены Белого дома своих сторонников и старались на протяжении всего периода противостояния сохранять «живое кольцо» (по разным сведениям, там находилось от 4000 до 90 000 «защитников»). Это было важным сдерживающим фактором, поскольку противостоящие стороны осознавали политические последствия возможного кровопролития» (фрагмент из учебника для студентов под редакцией Леонида Милова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2006-м).
«Возле Белого дома строились баррикады, грузовиками и троллейбусами прикрывались дороги, формировались отряды обороны. Вышедшие на улицу люди сыграли непредвиденную путчистами решающую психологическую роль» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Дмитренко, Владимира Есакова и Владимира Шестакова «История Отечества. XX в.», выпущенного в 2002-м).
Про Михаила Горбачева
«Многое зависело от позиции Горбачева, которая не была ясна ни для одной из конфликтующих сторон. Было важно, кто первым встретится с Горбачевым и «перетянет» его на свою сторону. В Форос к Горбачеву почти одновременно прибыли и сторонники ГКЧП, и представители российского руководства во главе с вице-президентом А(лександром) В(ладимировичем) Руцким. Горбачев сделал свой выбор, отказался принять «заговорщиков» и поздним вечером 21 августа вернулся в Москву в окружении «победителей»» (фрагмент из учебника для студентов под редакцией Леонида Милова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2006-м).
Про Бориса Ельцина
«Просчет руководителей ГКЧП состоял в том, что он недооценил активность пусть и незначительных в масштабе страны, но весомых в крупных центрах демократических сил. <...> [Идеолог ГКЧП] недооценил готовность Б(ориса) Ельцина и его сторонников действовать в данной ситуации решительно. <...> [Он] издал серию указов, квалифицирующих действия ГКЧП как государственный переворот, обратился с призывом к трудящимся начать всеобщую забастовку, а к военнослужащим – не выполнят приказы ГКЧП» (фрагмент из учебника для 11-х классов Валерия Островского и Алексея Уткина «История России ХХ в.», выпущенного в 2001-м).
«Ельцину удалось организовать тысячи своих сторонников на активное сопротивление мерам ГКЧП (митинги протеста, строительство баррикад у здания Верховного совета РСФСР и т. п.). Однозначно проельцинские позиции заняли представители частного сектора экономики. В условиях, когда ГКЧП практически бездействовал, этого оказалось достаточно для ликвидации путча» (фрагмент из учебника для 11-х классов Андрея Левандовского, Юрия Щетинова и Сергея Мироненко «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2010-м).
Провал путчистов
«Только три дня ГКЧП смог продержаться у власти» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Дмитренко, Владимира Есакова и Владимира Шестакова «История Отечества. XX в.», выпущенного в 2002-м).
«ГКЧП не решился пойти на штурм здания российского правительства и развязывание гражданской войны в стране, тем более что в армии, структурах КГБ и МВД также возникли колебания» (фрагмент из учебника для 11-х классов Никиты Загладина, Сергея Козленко, Сергея Минакова и Юрия Петрова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2007-м).
«Захват Белого дома можно было произвести только ценой больших человеческих жертв. Члены ГКЧП не решились на кровопролитие. Они не знали, что делать» (фрагмент из учебника для 10-х классов Александра Шубина, Михаила Мягкова и Юрия Никифорова «История России начало XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2021-м).
«Члены ГКЧП при этом бездействовали: в сложившихся обстоятельствах для перелома ситуации в свою пользу невозможно было избежать применения силы. На это, однако, они пойти не решились. Странный путч, в котором якобы путчистами выступали все законные руководители государства, так же странно и закончился. В итоге 22 августа деятельность ГКЧП была прекращена, его члены арестованы» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Мединского и Анатолия Торкунова «История России, 1945 г. – начало XXI в.», выпущенного в 2024-м).
Последствия для страны
«Сразу после упразднения ГКЧП президент РСФСР Б(орис) Н(иколаевич) Ельцин приостановил деятельность КПСС на территории Российской Федерации, а в ноябре 1991 г. запретил ее вовсе» (фрагмент из учебника для 11-х классов Андрея Левандовского, Юрия Щетинова и Сергея Мироненко «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2010-м).
«После этих событий была приостановлена деятельность КПСС, объявлено о начале реформы КГБ с целью его окончательной ликвидации и замены службой разведки и контрразведки, принято решение о проведении радикальной военной реформы» (фрагмент из учебника для 11-х классов Валерия Островского и Алексея Уткина «История России ХХ в.», выпущенного в 2001-м).
«Большинство республик после событий августа 1991 г. отказались от подписания союзного договора» (фрагмент из учебника для старших классов Александра Данилова и Людмилы Косулиной «История России. XX в.», выпущенного в 1999-м).
«Даже те республики, которые ранее желали участвовать в союзном договоре, теперь провозгласили свою независимость, начали создавать свои национальные гвардии, ставить под контроль армейские части, военную промышленность. <...> Страна оказалась на грани безвластия и анархии. Горбачев окончательно лишился как личного влияния, так и реальных рычагов управления» (фрагмент из учебника для 11-х классов Валерия Островского и Алексея Уткина «История России ХХ в.», выпущенного в 2001-м).
«Вся полнота власти на территории РСФСР перешла от М(ихаила) Горбачева к Б(орису) Ельцину. Вернувшийся в Москву Горбачев объявил о своем уходе с поста генерального секретаря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК с предложением о самороспуске» (фрагмент из учебника для 11-х классов Владимира Мединского и Анатолия Торкунова «История России, 1945 г. – начало XXI в.», выпущенного в 2024-м).
«Некоторые историки полагают, что в действительности Советский Союз «умер» сразу после августа» (фрагмент из учебника для студентов под редакцией Леонида Милова «История России. XX – начало XXI вв.», выпущенного в 2006-м).