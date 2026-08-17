Что значит для российско-турецких отношений поставка оружия Киеву

С начала российско-украинского военного противостояния в 2022 г. Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается позиционировать себя в качестве посредника между Москвой и Киевом. Анкара была одним из инициаторов так называемой Черноморской зерновой инициативы в 2022 г. (соглашение прекратило действие в июле 2023 г.), по которой Украина через безопасные маршруты в Черном море могла экспортировать зерновые на мировой рынок. Кроме того, турецкие власти организовали на своей территории несколько раундов российско-украинских переговоров, которые при этом не привели к заключению какого-либо соглашения. При этом Турция поставляла Украине крупные беспилотники Bayraktar ТВ-2, бронеавтомобили, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а также строит для украинских ВМС боевые корабли.