Что значит для российско-турецких отношений поставка оружия Киеву

Что значит для российско-турецких отношений поставка оружия КиевуВ конгресс США поступило уведомление о передаче Анкарой крупной партии американских вооружений
Россия запросила разъяснения относительно информации о планах Турции и США передать Украине американское вооружение из наличия турецкой армии. Об этом 15 августа заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Неясно, кто именно выступил инициатором реэкспорта, а также каким образом планируется переброска оружия, отметила дипломат. Это, по мнению Захаровой, никак не повлияет на ход боевых действий, но нанесет «серьезный урон» двусторонним отношениям с США и Турцией.
О возможной передаче Киеву американского оружия из турецких военных запасов стало известно 6 августа, после того как американский госдепартамент уведомил конгресс о намерении поставить Украине 70 оперативно-тактических ракет M39 ATACMS из наличия турецкой армии. Помимо них в пакет военной помощи могут также войти 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS (гусеничная предшественница HIMARS, совместимая по боеприпасам), свыше 2500 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами для MLRS и HIMARS и 47 000 203-миллиметровых кассетных артиллерийских снарядов для самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» (американские снаряды такого калибра совместимы с советскими).
Общая стоимость поставок военного снаряжения составит примерно $280 млн. Предположительно логистику будут осуществлять несколько турецких, болгарских и американских оборонных и логистических подрядчиков, имеющих необходимые экспортные лицензии.
За счет военных поставок Украине Турция одновременно стремится избавиться от устаревшего вооружения и запустить программу модернизации своих существующих систем, говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса. А поскольку техника произведена в США, на ее поставку турецкой стороной требуется разрешение американского правительства. Документ поступил на рассмотрение американских законодателей 3 августа, и теперь у них есть 15 календарных дней на его рассмотрение.
С начала российско-украинского военного противостояния в 2022 г. Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается позиционировать себя в качестве посредника между Москвой и Киевом. Анкара была одним из инициаторов так называемой Черноморской зерновой инициативы в 2022 г. (соглашение прекратило действие в июле 2023 г.), по которой Украина через безопасные маршруты в Черном море могла экспортировать зерновые на мировой рынок. Кроме того, турецкие власти организовали на своей территории несколько раундов российско-украинских переговоров, которые при этом не привели к заключению какого-либо соглашения. При этом Турция поставляла Украине крупные беспилотники Bayraktar ТВ-2, бронеавтомобили, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а также строит для украинских ВМС боевые корабли.
Военное сотрудничество Турции с Украиной существует давно, тем не менее потенциальные поставки артиллерийских вооружений из наличия турецкой армии, несомненно, осложнят российско-турецкие отношения, констатирует доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. До сих пор, продолжает политолог, Анкара в российско-украинском конфликте поддерживала баланс между двумя конфликтующими сторонами, а реализация этого плана приведет к переориентации политики страны в пользу Киева и снижению ее посреднического потенциала. «Турецкое правительство, безусловно, взвешивает все плюсы и минусы. Но из-за сложной внутриполитической, экономической ситуации и региональных обстоятельств его зависимость от позиции американской администрации серьезно возросла. Поэтому Анкара сегодня вынуждена действовать с учетом интересов стран Запада. Позиция Турции по отношению к России в будущем будет отличаться от ее позиции в предыдущие годы», – допустил аналитик.
В случае потенциальных турецких военных поставок Киеву Анкара одновременно попытается смягчить потенциальный ответ со стороны Москвы, рассуждает Дюрре. С одной стороны, страна постарается сохранить для россиян роль окна в страны Запада, а также экономического мостика. С другой – турецкие власти, вероятно, попытаются компенсировать возможный ущерб от своих действий на других направлениях, полагает эксперт: «Теоретически Турция может пойти на уступки России на кавказском направлении, а также в Сирии, где Анкара занимает прочные позиции. В свою очередь, российская сторона, возможно, будет использовать экономические рычаги давления. Впрочем, никто станет использовать эту практику в ущерб себе».
Потенциально запланированные для передачи Украине американские вооружения Турция закупила еще в 1990-е и теперь власти намерены заменить их отечественными аналогами, говорит турецкий политолог Али Эмре Суджу. Иными словами, отмечает эксперт, Анкара рассматривает этот процесс как возможность одновременно локализовать и модернизировать свою оборонную промышленность. «В случае реализации этого плана турецкая армия выведет из своего арсенала устаревшие американские системы, которые больше не используются или имеют низкий приоритет, и заменит их современными модернизированными оборонными средствами. В этом смысле планируется трансформация оборонной промышленности», – добавил аналитик.
По словам Суджу, до и в ходе российско-украинского конфликта Анкара проводила сбалансированную политику на приемлемой для себя основе. «Одним из наиболее важных итогов прошедшего недавно в Турции саммита НАТО стало решение о военной поддержке Киева. Естественно, это вызвало опасения в турецком экспертном сообществе, так что турецкие власти теперь отказываются от посреднических функций», – указал эксперт.
Государственные органы США и Турции пока не делали никаких заявлений по этому вопросу, сказал Суджу. «Кроме этого Анкара из-за членства в НАТО обязана выполнять свои обязательства перед альянсом. Полагаю, в Москве это также осознают. Поэтому, если в российско-турецких отношениях возникнет кризис, сторонам целесообразно решать его по дипломатическим каналам».